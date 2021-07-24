https://ria.ru/20210724/parashyuty-1742665837.html

В России начались испытания новых квадратных парашютов

В России начались испытания новых квадратных парашютов - РИА Новости, 24.07.2021

В России начались испытания новых квадратных парашютов

В России начались испытания новых квадратных парашютов для десантирования грузов, сообщил в субботу РИА Новости гендиректор холдинга "Технодинамика" (входит в... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T10:12

2021-07-24T10:12

2021-07-24T17:12

макс-2021

технодинамика

игорь насенков

ростех

жуковский

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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июл — РИА Новости. В России начались испытания новых квадратных парашютов для десантирования грузов, сообщил в субботу РИА Новости гендиректор холдинга "Технодинамика" (входит в "Ростех") Игорь Насенков в ходе авиасалона МАКС-2021."Наша новая универсальная грузовая обвязка УПГО-80-500 получила квадратную форму купола. Сейчас она проходит исследовательские испытания для окончательной проработки тактико-технических характеристик", — рассказал Насенков.Он добавил, что "с помощью новой разработки уже были десантированы, например, надувные лодки, плоты, индивидуальный водолазный буксировщик".В компании пояснили, что в сложных условиях, когда существует опасность травмирования парашютиста или при недостаточном уровне его подготовки, при заходе над площадкой может возникнуть необходимость сбросить груз. Для этой цели и был разработан квадратный парашют — небольшой по площади, но увеличенной грузоподъемности.С помощью квадратного парашюта можно десантировать негабаритный груз, например спасательные средства, как на сушу, так и на воду с летательных аппаратов на скорости до 400 километров в час. Общий полетный вес изделия составляет полтонны. С грузом массой до 130 килограммов десантирование может выполняться с парашютистом на системе специального назначения "Тандем-400".Парашютная система имеет малый вес и укладочный объем. Для создания купола использована новая опытная ткань с низкой воздухопроницаемостью. При площади 18 квадратных метров средняя вертикальная составляющая скорости снижения — пять метров в секунду при массе груза 100 килограммов.МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik — официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210724/vertolety-1742653436.html

https://ria.ru/20210721/mig-35-1742125818.html

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макс-2021, технодинамика, игорь насенков, ростех, жуковский