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В России начались испытания новых квадратных парашютов
В России начались испытания новых квадратных парашютов - РИА Новости, 24.07.2021
В России начались испытания новых квадратных парашютов
В России начались испытания новых квадратных парашютов для десантирования грузов, сообщил в субботу РИА Новости гендиректор холдинга "Технодинамика" (входит в... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T10:12
2021-07-24T17:12
макс-2021
технодинамика
игорь насенков
ростех
жуковский
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июл — РИА Новости. В России начались испытания новых квадратных парашютов для десантирования грузов, сообщил в субботу РИА Новости гендиректор холдинга "Технодинамика" (входит в "Ростех") Игорь Насенков в ходе авиасалона МАКС-2021."Наша новая универсальная грузовая обвязка УПГО-80-500 получила квадратную форму купола. Сейчас она проходит исследовательские испытания для окончательной проработки тактико-технических характеристик", — рассказал Насенков.Он добавил, что "с помощью новой разработки уже были десантированы, например, надувные лодки, плоты, индивидуальный водолазный буксировщик".В компании пояснили, что в сложных условиях, когда существует опасность травмирования парашютиста или при недостаточном уровне его подготовки, при заходе над площадкой может возникнуть необходимость сбросить груз. Для этой цели и был разработан квадратный парашют — небольшой по площади, но увеличенной грузоподъемности.С помощью квадратного парашюта можно десантировать негабаритный груз, например спасательные средства, как на сушу, так и на воду с летательных аппаратов на скорости до 400 километров в час. Общий полетный вес изделия составляет полтонны. С грузом массой до 130 килограммов десантирование может выполняться с парашютистом на системе специального назначения "Тандем-400".Парашютная система имеет малый вес и укладочный объем. Для создания купола использована новая опытная ткань с низкой воздухопроницаемостью. При площади 18 квадратных метров средняя вертикальная составляющая скорости снижения — пять метров в секунду при массе груза 100 килограммов.МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik — официальным информационным партнером.
https://ria.ru/20210724/vertolety-1742653436.html
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макс-2021, технодинамика, игорь насенков, ростех, жуковский
10:12 24.07.2021 (обновлено: 17:12 24.07.2021)
 
В России начались испытания новых квадратных парашютов

Холдинг "Технодинамика" начал испытания новых квадратных парашютов для десантирования грузов

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаги на площадке проведения Международного авиационно-космического салона МАКС-2021
Флаги на площадке проведения Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июл — РИА Новости. В России начались испытания новых квадратных парашютов для десантирования грузов, сообщил в субботу РИА Новости гендиректор холдинга "Технодинамика" (входит в "Ростех") Игорь Насенков в ходе авиасалона МАКС-2021.
"Наша новая универсальная грузовая обвязка УПГО-80-500 получила квадратную форму купола. Сейчас она проходит исследовательские испытания для окончательной проработки тактико-технических характеристик", — рассказал Насенков.
Он добавил, что "с помощью новой разработки уже были десантированы, например, надувные лодки, плоты, индивидуальный водолазный буксировщик".
В компании пояснили, что в сложных условиях, когда существует опасность травмирования парашютиста или при недостаточном уровне его подготовки, при заходе над площадкой может возникнуть необходимость сбросить груз. Для этой цели и был разработан квадратный парашют — небольшой по площади, но увеличенной грузоподъемности.
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С помощью квадратного парашюта можно десантировать негабаритный груз, например спасательные средства, как на сушу, так и на воду с летательных аппаратов на скорости до 400 километров в час. Общий полетный вес изделия составляет полтонны. С грузом массой до 130 килограммов десантирование может выполняться с парашютистом на системе специального назначения "Тандем-400".
Парашютная система имеет малый вес и укладочный объем. Для создания купола использована новая опытная ткань с низкой воздухопроницаемостью. При площади 18 квадратных метров средняя вертикальная составляющая скорости снижения — пять метров в секунду при массе груза 100 килограммов.
МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik — официальным информационным партнером.
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МАКС-2021ТехнодинамикаИгорь НасенковРостехЖуковский
 
 
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