Палестинский подросток погиб при столкновении с израильскими военными
Палестинский подросток погиб при столкновении с израильскими военнослужащими на Западном берегу
© AP Photo / Hatem MoussaАвтомобиль скорой помощи
© AP Photo / Hatem Moussa
ГАЗА, 24 июл - РИА Новости. Палестинский подросток погиб из-за травм, полученных в результате столкновений с израильскими военнослужащими на Западном берегу недалеко от города Рамаллах, сообщает минздрав Палестины.
Ранее пресс-служба армии обороны Израиля сообщила РИА Новости, что произошли столкновения палестинцев с израильскими военными в районе города Наблус (Шхем) на Западном берегу реки Иордан. Сотни палестинцев забрасывали камнями израильских солдат, в ответ военнослужащие применили средства разгона толпы. Во время беспорядков два солдата ЦАХАЛ получили легкие ранения и были доставлены в больницу.
"Сегодня ночью в больнице скончался 17-летний палестинец от тяжёлых ран, которые получил вчера днем в столкновениях с израильскими войсками в деревне ан-Наби Салех возле города Рамаллах", - говорится в заявлении.
Ранее Красный полумесяц сообщил, что 146 палестинцев пострадали в пятницу в столкновениях с израильскими военнослужащими на Западном берегу реки Иордан, в том числе девять человек получили огнестрельные ранения, 34 были ранены резиновыми пулями и 87 надышались слезоточивым газом.
В районах Бейта, Касра и Осрейн возле города Наблус (Шхем) в последние два месяца почти ежедневно происходят столкновения между палестинцами и израильскими военнослужащими. Как сообщают палестинские СМИ, в окрестностях Наблуса с начала мая под защитой израильской армии началось строительство небольшого еврейского поселения на вершине горы Сбейх в районе Бейта. Палестинцы выходят на акции протеста против строительства нового еврейского поселения и конфискации палестинских земель в этом районе. В настоящее время поселенцы покинули территорию, однако израильские военнослужащие остаются в этом районе, сообщают палестинские СМИ.