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Палестинский подросток погиб при столкновении с израильскими военными
Палестинский подросток погиб при столкновении с израильскими военными - РИА Новости, 24.07.2021
Палестинский подросток погиб при столкновении с израильскими военными
Палестинский подросток погиб из-за травм, полученных в результате столкновений с израильскими военнослужащими на Западном берегу недалеко от города Рамаллах,... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T01:07
2021-07-24T01:07
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
западный берег реки иордан
палестина
израиль
в мире
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ГАЗА, 24 июл - РИА Новости. Палестинский подросток погиб из-за травм, полученных в результате столкновений с израильскими военнослужащими на Западном берегу недалеко от города Рамаллах, сообщает минздрав Палестины.Ранее пресс-служба армии обороны Израиля сообщила РИА Новости, что произошли столкновения палестинцев с израильскими военными в районе города Наблус (Шхем) на Западном берегу реки Иордан. Сотни палестинцев забрасывали камнями израильских солдат, в ответ военнослужащие применили средства разгона толпы. Во время беспорядков два солдата ЦАХАЛ получили легкие ранения и были доставлены в больницу."Сегодня ночью в больнице скончался 17-летний палестинец от тяжёлых ран, которые получил вчера днем в столкновениях с израильскими войсками в деревне ан-Наби Салех возле города Рамаллах", - говорится в заявлении.Ранее Красный полумесяц сообщил, что 146 палестинцев пострадали в пятницу в столкновениях с израильскими военнослужащими на Западном берегу реки Иордан, в том числе девять человек получили огнестрельные ранения, 34 были ранены резиновыми пулями и 87 надышались слезоточивым газом.В районах Бейта, Касра и Осрейн возле города Наблус (Шхем) в последние два месяца почти ежедневно происходят столкновения между палестинцами и израильскими военнослужащими. Как сообщают палестинские СМИ, в окрестностях Наблуса с начала мая под защитой израильской армии началось строительство небольшого еврейского поселения на вершине горы Сбейх в районе Бейта. Палестинцы выходят на акции протеста против строительства нового еврейского поселения и конфискации палестинских земель в этом районе. В настоящее время поселенцы покинули территорию, однако израильские военнослужащие остаются в этом районе, сообщают палестинские СМИ.
https://ria.ru/20210610/ubiystvo-1736387283.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210605/putin-1735781579.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, западный берег реки иордан, палестина, израиль, в мире
01:07 24.07.2021
 
Палестинский подросток погиб при столкновении с израильскими военными

Палестинский подросток погиб при столкновении с израильскими военнослужащими на Западном берегу

© AP Photo / Hatem MoussaАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© AP Photo / Hatem Moussa
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ГАЗА, 24 июл - РИА Новости. Палестинский подросток погиб из-за травм, полученных в результате столкновений с израильскими военнослужащими на Западном берегу недалеко от города Рамаллах, сообщает минздрав Палестины.
Ранее пресс-служба армии обороны Израиля сообщила РИА Новости, что произошли столкновения палестинцев с израильскими военными в районе города Наблус (Шхем) на Западном берегу реки Иордан. Сотни палестинцев забрасывали камнями израильских солдат, в ответ военнослужащие применили средства разгона толпы. Во время беспорядков два солдата ЦАХАЛ получили легкие ранения и были доставлены в больницу.
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10 июня, 03:03
Минздрав Палестины обвинил израильских военных в убийстве двух человек
"Сегодня ночью в больнице скончался 17-летний палестинец от тяжёлых ран, которые получил вчера днем в столкновениях с израильскими войсками в деревне ан-Наби Салех возле города Рамаллах", - говорится в заявлении.
Ранее Красный полумесяц сообщил, что 146 палестинцев пострадали в пятницу в столкновениях с израильскими военнослужащими на Западном берегу реки Иордан, в том числе девять человек получили огнестрельные ранения, 34 были ранены резиновыми пулями и 87 надышались слезоточивым газом.
В районах Бейта, Касра и Осрейн возле города Наблус (Шхем) в последние два месяца почти ежедневно происходят столкновения между палестинцами и израильскими военнослужащими. Как сообщают палестинские СМИ, в окрестностях Наблуса с начала мая под защитой израильской армии началось строительство небольшого еврейского поселения на вершине горы Сбейх в районе Бейта. Палестинцы выходят на акции протеста против строительства нового еврейского поселения и конфискации палестинских земель в этом районе. В настоящее время поселенцы покинули территорию, однако израильские военнослужащие остаются в этом районе, сообщают палестинские СМИ.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуЗападный берег реки ИорданПалестинаИзраильВ мире
 
 
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