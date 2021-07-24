https://ria.ru/20210724/ozhirenie-1742652365.html
Назван регион с наибольшей долей людей с ожирением
Назван регион с наибольшей долей людей с ожирением - РИА Новости, 24.07.2021
Назван регион с наибольшей долей людей с ожирением
Наибольшая в России доля людей с ожирением на 100 тысяч человек выявлена в 2020 году в Алтайском крае и Ленинградской области, наименьшая - в Чечне, Приморском... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T08:12
2021-07-24T08:12
2021-07-24T08:12
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
удмуртская республика (удмуртия)
смоленская область
алтайский край
общество
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Наибольшая в России доля людей с ожирением на 100 тысяч человек выявлена в 2020 году в Алтайском крае и Ленинградской области, наименьшая - в Чечне, Приморском крае и Ингушетии, следует из данных статистического сборника Минздрава РФ, с которыми ознакомились РИА Новости."Ожирение на 100 тысяч всего населения: Алтайский край – 4530, Удмуртская Республика - 2475,4, Смоленская область - 2457,8", - указывается в сборнике.Наименьшее число людей с ожирением в 2020 году из расчета на 100 тысяч населения зарегистрировано в Чечне – 335,4, Еврейской автономной области - 419,4 и Приморском крае – 419,5.Всего в 2020 году в России зарегистрировано 1,9 миллиона больных ожирением, что почти на 300 тысяч меньше, чем годом ранее.
https://ria.ru/20210723/fastfud-1742495768.html
удмуртская республика (удмуртия)
смоленская область
алтайский край
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здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), удмуртская республика (удмуртия), смоленская область, алтайский край, общество
Назван регион с наибольшей долей людей с ожирением
Исследование Минздрава: наибольшую долю людей с ожирением выявили в Алтайском крае