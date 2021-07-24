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В "Нафтогазе" прокомментировали слова главы "Газпрома" об условиях поставок
В "Нафтогазе" прокомментировали слова главы "Газпрома" об условиях поставок - РИА Новости, 24.07.2021
В "Нафтогазе" прокомментировали слова главы "Газпрома" об условиях поставок
Директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза Украины" Максим Белявский заявил, что в компании согласны с тем, что вопрос тарифообразования на услуги... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T17:00
2021-07-24T17:00
максим белявский
нафтогаз украины
алексей миллер
газпром
сша
берлин (город)
украина
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КИЕВ, 24 июл - РИА Новости. Директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза Украины" Максим Белявский заявил, что в компании согласны с тем, что вопрос тарифообразования на услуги газотранспортной системы (ГТС) Украины при новых поставках газа из России должен решаться на рыночных условиях.Глава компании "Газпром" Алексей Миллер ранее заявил, что вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях."То есть фактически "Газпром" указывает на то, что тарифообразование оператора газотранспортной системы Украины и фактически предложение по бронированию мощностей должно соответствовать рыночным правилам и рыночным условиям в ЕС. Мы с этим согласны и считаем, что тарифы на транспортировку газа по украинской системе являются одновременно и рентабельными и конкурентно способными", - сказал Белявский в комментарии изданию "Суспільне" ("Общественное").Отмечается, что тариф будет уточняться в зависимости от прогнозируемой загруженности украинской ГТС."Мы считаем, что украинская газотранспортная система является рентабельной даже потому, что именно Украина владеет наиболее разветвленной, оптимальной и эффективной системой газохранилищ, что создает дополнительную стоимость и ценность для заказчиков услуг транспортировки и хранения газа", - добавил Белявский.Ранее США и Германия опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". США и ФРГ заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, и Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между Россией и Украиной по транзиту газа был пролонгирован на 10 лет.Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.
https://radiosputnik.ria.ru/20210722/gazprom-1742432843.html
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максим белявский, нафтогаз украины, алексей миллер, газпром, сша, берлин (город), украина, в мире
17:00 24.07.2021
 
В "Нафтогазе" прокомментировали слова главы "Газпрома" об условиях поставок

В "Нафтогазе" согласились со словами главы "Газпрома" Миллера об условиях новых поставок газа

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВывеска НАК "Нафтогаз Украины" на административном здании в Киеве
Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИЕВ, 24 июл - РИА Новости. Директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза Украины" Максим Белявский заявил, что в компании согласны с тем, что вопрос тарифообразования на услуги газотранспортной системы (ГТС) Украины при новых поставках газа из России должен решаться на рыночных условиях.
Глава компании "Газпром" Алексей Миллер ранее заявил, что вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях.
"То есть фактически "Газпром" указывает на то, что тарифообразование оператора газотранспортной системы Украины и фактически предложение по бронированию мощностей должно соответствовать рыночным правилам и рыночным условиям в ЕС. Мы с этим согласны и считаем, что тарифы на транспортировку газа по украинской системе являются одновременно и рентабельными и конкурентно способными", - сказал Белявский в комментарии изданию "Суспільне" ("Общественное").
Отмечается, что тариф будет уточняться в зависимости от прогнозируемой загруженности украинской ГТС.
"Мы считаем, что украинская газотранспортная система является рентабельной даже потому, что именно Украина владеет наиболее разветвленной, оптимальной и эффективной системой газохранилищ, что создает дополнительную стоимость и ценность для заказчиков услуг транспортировки и хранения газа", - добавил Белявский.
Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер во время торжественной церемонии запуска в работу первой технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 19:32В мире
"Газпром" рассказал о планах на транзит газа через Украину
Ранее США и Германия опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". США и ФРГ заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, и Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между Россией и Украиной по транзиту газа был пролонгирован на 10 лет.
Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.
 
Максим БелявскийНафтогаз УкраиныАлексей МиллерГазпромСШАБерлин (город)УкраинаВ мире
 
 
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