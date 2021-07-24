https://ria.ru/20210724/naftogaz-1742710981.html

В "Нафтогазе" прокомментировали слова главы "Газпрома" об условиях поставок

В "Нафтогазе" прокомментировали слова главы "Газпрома" об условиях поставок - РИА Новости, 24.07.2021

В "Нафтогазе" прокомментировали слова главы "Газпрома" об условиях поставок

Директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза Украины" Максим Белявский заявил, что в компании согласны с тем, что вопрос тарифообразования на услуги... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T17:00

2021-07-24T17:00

2021-07-24T17:00

максим белявский

нафтогаз украины

алексей миллер

газпром

сша

берлин (город)

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/101217/91/1012179108_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cbc5fd6b9297f9409c5ec5201ea553d5.jpg

КИЕВ, 24 июл - РИА Новости. Директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза Украины" Максим Белявский заявил, что в компании согласны с тем, что вопрос тарифообразования на услуги газотранспортной системы (ГТС) Украины при новых поставках газа из России должен решаться на рыночных условиях.Глава компании "Газпром" Алексей Миллер ранее заявил, что вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях."То есть фактически "Газпром" указывает на то, что тарифообразование оператора газотранспортной системы Украины и фактически предложение по бронированию мощностей должно соответствовать рыночным правилам и рыночным условиям в ЕС. Мы с этим согласны и считаем, что тарифы на транспортировку газа по украинской системе являются одновременно и рентабельными и конкурентно способными", - сказал Белявский в комментарии изданию "Суспільне" ("Общественное").Отмечается, что тариф будет уточняться в зависимости от прогнозируемой загруженности украинской ГТС."Мы считаем, что украинская газотранспортная система является рентабельной даже потому, что именно Украина владеет наиболее разветвленной, оптимальной и эффективной системой газохранилищ, что создает дополнительную стоимость и ценность для заказчиков услуг транспортировки и хранения газа", - добавил Белявский.Ранее США и Германия опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". США и ФРГ заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, и Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между Россией и Украиной по транзиту газа был пролонгирован на 10 лет.Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.

https://radiosputnik.ria.ru/20210722/gazprom-1742432843.html

сша

берлин (город)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим белявский, нафтогаз украины, алексей миллер, газпром, сша, берлин (город), украина, в мире