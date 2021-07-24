https://ria.ru/20210724/moskva-1742676223.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 24.07.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 за сутки выявлен в Орловской области - 0,22%, на втором месте Москва, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T11:42

2021-07-24T11:42

2021-07-24T11:42

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

орловская область

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 за сутки выявлен в Орловской области - 0,22%, на втором месте Москва, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Орловская область 0,22%; Москва 0,23%; Республика Чувашия, Республика Татарстан 0,24%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210723/koronavirus-1742557642.html

москва

орловская область

республика татарстан (татарстан)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, орловская область, республика татарстан (татарстан)