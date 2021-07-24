https://ria.ru/20210724/moskva-1742676223.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 24.07.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 за сутки выявлен в Орловской области - 0,22%, на втором месте Москва, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T11:42
2021-07-24T11:42
2021-07-24T11:42
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
орловская область
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 за сутки выявлен в Орловской области - 0,22%, на втором месте Москва, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Орловская область 0,22%; Москва 0,23%; Республика Чувашия, Республика Татарстан 0,24%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210723/koronavirus-1742557642.html
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орловская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, орловская область, республика татарстан (татарстан)
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Москва оказалась на втором месте из регионов с наименьшим приростом заболеваемости COVID-19