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В ТиНАО построили современные очистные сооружения
В ТиНАО построили современные очистные сооружения - РИА Новости, 24.07.2021
В ТиНАО построили современные очистные сооружения
Очистные сооружения нового поколения построили в поселке Киевский в ТиНАО, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T09:17
2021-07-24T09:17
тинао
петр бирюков
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Очистные сооружения нового поколения построили в поселке Киевский в ТиНАО, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Строительство было начато год назад, и, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, работы завершены в срок. Новый объект позволит оптимизировать схему водоотведения территории населенного пункта, отказаться от перекачки сточных вод на Наро-Фоминские очистные сооружения, подключить к централизованной системе железнодорожный узел Бекасово", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что производительность новых очистных сооружений составляет 6 тысяч кубометров в сутки. Они оснащены современным энергоэффективным оборудованием и системами автоматизации. Сточные воды будут проходить полный цикл механической и биологической очистки, доочистки и УФ-обеззараживания.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что объект построен в рамках масштабной программы реконструкции очистных сооружений в округе и строительства новых. "После присоединения к Москве в ТиНАО была проведена комплексная инвентаризация и обследование очистных сооружений, которые перешли на баланс "Мосводоканала". Был выявлен ряд проблемных мест, где использовалась устаревшая технология очистки и оказался выработан ресурс технологического оборудования", - напомнил Бирюков.Программа по модернизации системы водоотведения в ТиНАО рассчитана до 2025 года. К этой дате все без исключения очистные сооружения в округе получат новейшие технологии очистки и системы УФ-обеззараживания."На сегодняшний день, не считая строительства объекта в поселке Киевский, реконструировано восемь локальных очистных сооружений. Выведены из эксплуатации три устаревших комплекса, на их месте возведены насосные станции, которые перекачивают сточные воды на современные объекты", - сообщил заммэра.
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тинао, петр бирюков, москва, мосводоканал, общество
09:17 24.07.2021
 
В ТиНАО построили современные очистные сооружения

Заммэра Москвы Петр Бирюков: в ТиНАО завершили строительство очистных сооружений нового поколения

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Очистные сооружения нового поколения построили в поселке Киевский в ТиНАО, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Строительство было начато год назад, и, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, работы завершены в срок. Новый объект позволит оптимизировать схему водоотведения территории населенного пункта, отказаться от перекачки сточных вод на Наро-Фоминские очистные сооружения, подключить к централизованной системе железнодорожный узел Бекасово", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что производительность новых очистных сооружений составляет 6 тысяч кубометров в сутки. Они оснащены современным энергоэффективным оборудованием и системами автоматизации. Сточные воды будут проходить полный цикл механической и биологической очистки, доочистки и УФ-обеззараживания.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что объект построен в рамках масштабной программы реконструкции очистных сооружений в округе и строительства новых. "После присоединения к Москве в ТиНАО была проведена комплексная инвентаризация и обследование очистных сооружений, которые перешли на баланс "Мосводоканала". Был выявлен ряд проблемных мест, где использовалась устаревшая технология очистки и оказался выработан ресурс технологического оборудования", - напомнил Бирюков.
Программа по модернизации системы водоотведения в ТиНАО рассчитана до 2025 года. К этой дате все без исключения очистные сооружения в округе получат новейшие технологии очистки и системы УФ-обеззараживания.
"На сегодняшний день, не считая строительства объекта в поселке Киевский, реконструировано восемь локальных очистных сооружений. Выведены из эксплуатации три устаревших комплекса, на их месте возведены насосные станции, которые перекачивают сточные воды на современные объекты", - сообщил заммэра.
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