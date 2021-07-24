https://ria.ru/20210724/moskva-1742658159.html

В ТиНАО построили современные очистные сооружения

В ТиНАО построили современные очистные сооружения - РИА Новости, 24.07.2021

В ТиНАО построили современные очистные сооружения

Очистные сооружения нового поколения построили в поселке Киевский в ТиНАО, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T09:17

2021-07-24T09:17

2021-07-24T09:17

тинао

петр бирюков

москва

мосводоканал

общество

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Очистные сооружения нового поколения построили в поселке Киевский в ТиНАО, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Строительство было начато год назад, и, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, работы завершены в срок. Новый объект позволит оптимизировать схему водоотведения территории населенного пункта, отказаться от перекачки сточных вод на Наро-Фоминские очистные сооружения, подключить к централизованной системе железнодорожный узел Бекасово", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что производительность новых очистных сооружений составляет 6 тысяч кубометров в сутки. Они оснащены современным энергоэффективным оборудованием и системами автоматизации. Сточные воды будут проходить полный цикл механической и биологической очистки, доочистки и УФ-обеззараживания.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что объект построен в рамках масштабной программы реконструкции очистных сооружений в округе и строительства новых. "После присоединения к Москве в ТиНАО была проведена комплексная инвентаризация и обследование очистных сооружений, которые перешли на баланс "Мосводоканала". Был выявлен ряд проблемных мест, где использовалась устаревшая технология очистки и оказался выработан ресурс технологического оборудования", - напомнил Бирюков.Программа по модернизации системы водоотведения в ТиНАО рассчитана до 2025 года. К этой дате все без исключения очистные сооружения в округе получат новейшие технологии очистки и системы УФ-обеззараживания."На сегодняшний день, не считая строительства объекта в поселке Киевский, реконструировано восемь локальных очистных сооружений. Выведены из эксплуатации три устаревших комплекса, на их месте возведены насосные станции, которые перекачивают сточные воды на современные объекты", - сообщил заммэра.

https://ria.ru/20200807/1575492851.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210521/kino-1733367202.html

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тинао, петр бирюков, москва, мосводоканал, общество