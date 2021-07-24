https://ria.ru/20210724/moshennichestvo-1742690349.html
Адвокаты предупредили о мошенниках, прикидывающихся юрфирмами
Адвокаты предупредили о мошенниках, прикидывающихся юрфирмами - РИА Новости, 24.07.2021
Адвокаты предупредили о мошенниках, прикидывающихся юрфирмами
Федеральная палата адвокатов РФ (ФПА) предупредила о частых случаях мошенничества от имени известных адвокатских образований и юридических фирм и дала... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T13:49
2021-07-24T13:49
2021-07-24T13:49
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федеральная палата адвокатов рф
общество
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Федеральная палата адвокатов РФ (ФПА) предупредила о частых случаях мошенничества от имени известных адвокатских образований и юридических фирм и дала рекомендации, как обезопасить себя от мошеннических действий, сообщили РИА Новости в палате."Обращаем ваше внимание, что в последнее время участились случаи, когда мошенники, прикрываясь именами известных и уважаемых юридических фирм и адвокатских образований, предлагают услуги физическим лицам и путем обмана получают от них денежные средства", - отметили в ФПА.Чтобы вычислить мошенников, палата адвокатов рекомендует найти официальный сайт соответствующей юридической фирмы, так как мошенники часто используют фишинговые сайты, когда домен отличается от официального на одну букву или символ. Как отметили в ФПА, также стоит проверить, соответствует ли официальному домену электронный адрес лица, от которого поступило предложение юридических услуг, ведь сотрудники крупных адвокатских образований не ведут переписку с личной почты - вся коммуникация с клиентами идет через корпоративную.В ФПА рекомендовали обращаться напрямую в юридическую фирму и проверять банковские реквизиты, по которым просят перевести деньги. "Обращаем внимание, что сотрудники юридических фирм / адвокатских образований не просят своих клиентов переводить деньги на счета других физических лиц или подозрительных организаций", - подчеркнули в пресс-службе.Тем, кто стал жертвой мошенников, следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы, напомнили в ФПА.
https://ria.ru/20210719/moshenniki-1741797256.html
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россия, федеральная палата адвокатов рф, общество
Адвокаты предупредили о мошенниках, прикидывающихся юрфирмами
Адвокаты рассказали, как обезопасить себя от мошенников, прикидывающихся юрфирмами
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
Федеральная палата адвокатов РФ
(ФПА
) предупредила о частых случаях мошенничества от имени известных адвокатских образований и юридических фирм и дала рекомендации, как обезопасить себя от мошеннических действий, сообщили РИА Новости в палате.
"Обращаем ваше внимание, что в последнее время участились случаи, когда мошенники, прикрываясь именами известных и уважаемых юридических фирм и адвокатских образований, предлагают услуги физическим лицам и путем обмана получают от них денежные средства", - отметили в ФПА.
Чтобы вычислить мошенников, палата адвокатов рекомендует найти официальный сайт соответствующей юридической фирмы, так как мошенники часто используют фишинговые сайты, когда домен отличается от официального на одну букву или символ. Как отметили в ФПА, также стоит проверить, соответствует ли официальному домену электронный адрес лица, от которого поступило предложение юридических услуг, ведь сотрудники крупных адвокатских образований не ведут переписку с личной почты - вся коммуникация с клиентами идет через корпоративную.
В ФПА рекомендовали обращаться напрямую в юридическую фирму и проверять банковские реквизиты, по которым просят перевести деньги. "Обращаем внимание, что сотрудники юридических фирм / адвокатских образований не просят своих клиентов переводить деньги на счета других физических лиц или подозрительных организаций", - подчеркнули в пресс-службе.
Тем, кто стал жертвой мошенников, следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы, напомнили в ФПА.