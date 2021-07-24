https://ria.ru/20210724/lavrov-1742683653.html
Лавров рассказал о ситуации с декларацией против христианофобии в ОБСЕ
Лавров рассказал о ситуации с декларацией против христианофобии в ОБСЕ - РИА Новости, 24.07.2021
Лавров рассказал о ситуации с декларацией против христианофобии в ОБСЕ
"Просвещенный Запад" тормозит принятие в рамках ОБСЕ декларации против христианофобии, исламофобии и любых фобий в отношении религиозных убеждений людей, заявил РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T12:48
2021-07-24T12:48
2021-07-24T12:48
религия и мировоззрение
религия
обсе
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сергей лавров
русская православная церковь
европа
в мире
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. "Просвещенный Запад" тормозит принятие в рамках ОБСЕ декларации против христианофобии, исламофобии и любых фобий в отношении религиозных убеждений людей, заявил в субботу глава российского МИД Сергей Лавров.В интервью телеканалу "Россия 24" по случаю 55-летия митрополита Илариона министр рассказал, что российский МИД с Русской Православной Церковью предпринимают "конкретные шаги по защите христиан, особенно на Ближнем Востоке и Севере Африки"."Необходимо возвысить голос в пользу того, чтобы мировое сообщество не просто обратило внимание на эту проблему, а предприняло конкретные меры по пресечению преследования христиан. Это крайне важно. Но вот как коллеги на Западе относятся к этому вопросу. Несмотря на то, что там подавляющее большинство населения христиане, уже седьмой год мы не можем в рамках ОБСЕ принять документ, который возвышал бы голос мирового сообщества в защиту христиан и мусульман в Европе, – декларацию против исламофобии и христианофобии", - заявил Лавров.Он отметил, что предложение о принятии документа поступило давно, "когда была принята Декларация о недопустимости антисемитизма"."Обозначили необходимость быть последовательными, не допускать никаких фобий в ответ на религиозные убеждения людей. Пока "просвещенный" Запад эту инициативу тормозит. Но я уверен, что вместе с РПЦ, с Отделом внешних церковных связей, с владыкой Иларионом мы добьемся результатов". - сказал Лавров.
https://ria.ru/20210724/lavrov-1742682500.html
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религия, обсе, ближний восток, сергей лавров, русская православная церковь, европа, в мире
Лавров рассказал о ситуации с декларацией против христианофобии в ОБСЕ
Глава МИД Лавров: "просвещенный Запад" тормозит принятие в ОБСЕ декларации против христианофобии