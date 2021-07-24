https://ria.ru/20210724/lavrov-1742683454.html
Лавров назвал причину бегства христиан с Ближнего Востока
Лавров назвал причину бегства христиан с Ближнего Востока - РИА Новости, 24.07.2021
Лавров назвал причину бегства христиан с Ближнего Востока
Сотни тысяч христиан бежали с Ближнего Востока, когда там начали насаждать демократию, особенно христианское население страдает в Сирии, заявил в субботу глава... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T12:47
2021-07-24T12:47
2021-07-24T12:47
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сергей лавров
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оон
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сотни тысяч христиан бежали с Ближнего Востока, когда там начали насаждать демократию, особенно христианское население страдает в Сирии, заявил в субботу глава российского МИД Сергей Лавров.Он рассказал, что российский МИД с Русской Православной Церковью предпринимают "конкретные шаги по защите христиан, особенно на Ближнем Востоке и Севере Африки"."Совместно с Отделом внешних церковных связей не первый год проводим "на полях" мероприятий ОБСЕ, Совета ООН по правам человека специальный форум в поддержку христиан. В нем участвуют партнеры из Ватикана, Святого Престола, министры иностранных дел Армении, Венгрии, Белоруссии, Ливана и других стран, которые видят опасность для дальнейшего нормального, спокойного и безопасного проживания христиан на Ближнем Востоке. Сотни тысяч из них бежали после того, как там стали насаждать "демократию". Сначала в Ираке, потом в Ливии, в Сирии", - сказал Лавров."Особенно христианское население страдает от сирийского конфликта. Сирия – одна из колыбелей христианства", - отметил министр в интервью телеканалу "Россия 24" по случаю 55-летия митрополита Илариона.
https://ria.ru/20210716/khristiane-1741584972.html
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религия, обсе, сергей лавров, русская православная церковь, белоруссия, сирия, оон, армения, общество
Лавров назвал причину бегства христиан с Ближнего Востока
Глава МИД Лавров: тысячи христиан бежали с Ближнего Востока, когда там начали насаждать демократию