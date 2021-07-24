https://ria.ru/20210724/krym-1742680414.html

В ОП заявили, что Крым станет проверкой для ЕСПЧ на справедливость

В ОП заявили, что Крым станет проверкой для ЕСПЧ на справедливость - РИА Новости, 24.07.2021

В ОП заявили, что Крым станет проверкой для ЕСПЧ на справедливость

Межгосударственная жалоба России против Украины, в которой в том числе речь идет о водной блокаде Крыма, станет проверкой для Европейского суда по правам... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T12:23

2021-07-24T12:23

2021-07-24T12:23

россия

иван абажер

совет европы

генеральная прокуратура рф

владимир путин

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в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Межгосударственная жалоба России против Украины, в которой в том числе речь идет о водной блокаде Крыма, станет проверкой для Европейского суда по правам человека на справедливость и объективность, заявил член Общественной палаты РФ и Крыма Иван Абажер.Россия в четверг подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд по правам человека - против Украины. Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. В их числе нарушения, связанные с "блокированием Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова". В свою очередь, ЕСПЧ зарегистрировал жалобу, однако отказал в применении срочных мер по прекращению ограничений прав русскоязычных людей на Украине и разблокированию Северо-Крымского канала."Руководство Украины продолжает противоправные действия по отношению к Крыму и его жителям. Это видят все в мире, но западные страны методично закрывают на это глаза. Именно с их молчаливого согласия устраивались различные блокады полуострова, которые стоит расценивать не иначе, как попытку геноцида. Иск России против Украины станет проверкой для ЕСПЧ на справедливость и объективность", - сказал РИА Новости Абажер.По его словам, киевские власти не остановятся в своих попытках навредить крымчанам, нагло и грубо нарушая их права, поэтому ЕСПЧ должен положить конец подобной античеловечной политике.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова приняли решение вернуться в состав России демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://radiosputnik.ria.ru/20210723/espch-1742620032.html

https://ria.ru/20210722/espch-1742451121.html

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россия, иван абажер, совет европы, генеральная прокуратура рф, владимир путин, москва, оон, киев, в мире