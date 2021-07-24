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В ОП заявили, что Крым станет проверкой для ЕСПЧ на справедливость
В ОП заявили, что Крым станет проверкой для ЕСПЧ на справедливость - РИА Новости, 24.07.2021
В ОП заявили, что Крым станет проверкой для ЕСПЧ на справедливость
Межгосударственная жалоба России против Украины, в которой в том числе речь идет о водной блокаде Крыма, станет проверкой для Европейского суда по правам... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T12:23
2021-07-24T12:23
россия
иван абажер
совет европы
генеральная прокуратура рф
владимир путин
москва
оон
киев
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Межгосударственная жалоба России против Украины, в которой в том числе речь идет о водной блокаде Крыма, станет проверкой для Европейского суда по правам человека на справедливость и объективность, заявил член Общественной палаты РФ и Крыма Иван Абажер.Россия в четверг подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд по правам человека - против Украины. Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. В их числе нарушения, связанные с "блокированием Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова". В свою очередь, ЕСПЧ зарегистрировал жалобу, однако отказал в применении срочных мер по прекращению ограничений прав русскоязычных людей на Украине и разблокированию Северо-Крымского канала."Руководство Украины продолжает противоправные действия по отношению к Крыму и его жителям. Это видят все в мире, но западные страны методично закрывают на это глаза. Именно с их молчаливого согласия устраивались различные блокады полуострова, которые стоит расценивать не иначе, как попытку геноцида. Иск России против Украины станет проверкой для ЕСПЧ на справедливость и объективность", - сказал РИА Новости Абажер.По его словам, киевские власти не остановятся в своих попытках навредить крымчанам, нагло и грубо нарушая их права, поэтому ЕСПЧ должен положить конец подобной античеловечной политике.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова приняли решение вернуться в состав России демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://radiosputnik.ria.ru/20210723/espch-1742620032.html
https://ria.ru/20210722/espch-1742451121.html
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россия, иван абажер, совет европы, генеральная прокуратура рф, владимир путин, москва, оон, киев, в мире
12:23 24.07.2021
 
В ОП заявили, что Крым станет проверкой для ЕСПЧ на справедливость

Член ОП Иван Абажер: жалоба России против Украины станет проверкой для ЕСПЧ на объективность

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Межгосударственная жалоба России против Украины, в которой в том числе речь идет о водной блокаде Крыма, станет проверкой для Европейского суда по правам человека на справедливость и объективность, заявил член Общественной палаты РФ и Крыма Иван Абажер.
Россия в четверг подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд по правам человека - против Украины. Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. В их числе нарушения, связанные с "блокированием Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова". В свою очередь, ЕСПЧ зарегистрировал жалобу, однако отказал в применении срочных мер по прекращению ограничений прав русскоязычных людей на Украине и разблокированию Северо-Крымского канала.
Дворец прав человека в Страсбурге, в здании которого расположен Европейский суд по правам человека - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 20:14Сказано в эфире
"Все можно доказать". Юрист о регистрации в ЕСПЧ жалобы РФ против Украины
"Руководство Украины продолжает противоправные действия по отношению к Крыму и его жителям. Это видят все в мире, но западные страны методично закрывают на это глаза. Именно с их молчаливого согласия устраивались различные блокады полуострова, которые стоит расценивать не иначе, как попытку геноцида. Иск России против Украины станет проверкой для ЕСПЧ на справедливость и объективность", - сказал РИА Новости Абажер.
По его словам, киевские власти не остановятся в своих попытках навредить крымчанам, нагло и грубо нарушая их права, поэтому ЕСПЧ должен положить конец подобной античеловечной политике.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова приняли решение вернуться в состав России демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Здание Европейского суда по правам человека - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 23:07
В ДНР оценили иск России в ЕСПЧ
 
РоссияИван АбажерСовет ЕвропыГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинМоскваООНКиевВ мире
 
 
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