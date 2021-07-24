Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210724/koronavirus-1742725439.html
В Подмосковье врачи вылечили 102-летнего ветерана от COVID-19
В Подмосковье врачи вылечили 102-летнего ветерана от COVID-19 - РИА Новости, 24.07.2021
В Подмосковье врачи вылечили 102-летнего ветерана от COVID-19
В подмосковном Королеве 102-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Багаев вылечился от COVID-19, сообщил глава города Александр Ходырев в Instagram. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T19:55
2021-07-24T23:22
хорошие новости
коронавирус covid-19
александр ходырев
здоровье - общество
кенигсберг
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741060007_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_bbdd474c7e2f080c39e978a864a51a5e.jpg
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В подмосковном Королеве 102-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Багаев вылечился от COVID-19, сообщил глава города Александр Ходырев в Instagram.Он рассказал, что пациента выписали из стационара королевской городской больницы. Врачи уверены, что выздороветь ветерану помогли сила духа и привычка к здоровому образу жизни. Николай Николаевич, в свою очередь, называет героями докторов, лечивших его 37 дней."Я искренне рад видеть Николая Николаевича в здравии и надеюсь, что он будет с нами по-прежнему в строю еще много лет", — написал глава города.В декабре ветерану исполнится 103 года.Как рассказал Ходырев, в военные годы Багаев дважды был ранен, но возвращался в строй, а весной 1945 года дошел до Кенигсберга.
https://ria.ru/20210628/buryatiya-1738894319.html
кенигсберг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741060007_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_d383aab0f438d6a1ff5657fe57a51991.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, александр ходырев, здоровье - общество, кенигсберг, общество
19:55 24.07.2021 (обновлено: 23:22 24.07.2021)
 
В Подмосковье врачи вылечили 102-летнего ветерана от COVID-19

Житель Подмосковья, 102-летний ветеран Великой Отечественной войны, вылечился от COVID-19

© РИА Новости / Алексей МайшевМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В подмосковном Королеве 102-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Багаев вылечился от COVID-19, сообщил глава города Александр Ходырев в Instagram.
Он рассказал, что пациента выписали из стационара королевской городской больницы. Врачи уверены, что выздороветь ветерану помогли сила духа и привычка к здоровому образу жизни. Николай Николаевич, в свою очередь, называет героями докторов, лечивших его 37 дней.
"Я искренне рад видеть Николая Николаевича в здравии и надеюсь, что он будет с нами по-прежнему в строю еще много лет", — написал глава города.
В декабре ветерану исполнится 103 года.
Как рассказал Ходырев, в военные годы Багаев дважды был ранен, но возвращался в строй, а весной 1945 года дошел до Кенигсберга.
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 13:34Хорошие новости
Врачи в Бурятии вылечили от тяжелой формы COVID-19 101-летнюю пациентку
 
Хорошие новостиКоронавирус COVID-19Александр ХодыревЗдоровье - ОбществоКенигсбергОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Дегтярев подал документы для участия в выборах в Хабаровском крае
06:25На Украине назвали главную проблему из-за "Северного потока — 2"
06:24В Хабаровске из-за повреждения водопровода обрушился участок дороги
06:14Умер министр цифрового развития и связи Амурской области
05:44Сборная России завоевала первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио
05:43Найдены тела пассажиров автомобиля, съехавшего в реку в Мацесте
05:21В Коломне четыре человека погибли в ДТП
04:45Глава минздрава Британии призвал не "съеживаться в страхе" от COVID-19
04:22На Украине заявили о "начале прозрения" у Зеленского
03:33Нарколог рассказал об опасностях купания в жару после употребления алкоголя
03:14Специалист рассказал, как законно увеличить пенсию
03:06Назван срок начала работы станции обнаружения космического мусора в ЮАР
02:50Ученые оценили данные о заразности гамма-варианта COVID-19 среди привитых
02:47Трамп высмеял теорию, будто компьютер Хантера Байдена взломали из России
02:44Трамп упрекнул Байдена в одобрении "Северного потока — 2"
02:13Эксперт рассказал, как финансово подготовиться к отпуску
02:10Трамп критикует администрацию США за "переговоры с ОПЕК и Россией" по нефти
02:10Инсулиновый ответ. Что будет, если есть обработанные продукты?
02:07CNN: участвовавшего в штурме Капитолия поймали из-за онлайн-знакомства
01:26На акциях протеста против вакцинации в Лондоне задержали шесть человек
Лента новостейМолния