https://ria.ru/20210724/koronavirus-1742725439.html

В Подмосковье врачи вылечили 102-летнего ветерана от COVID-19

В Подмосковье врачи вылечили 102-летнего ветерана от COVID-19 - РИА Новости, 24.07.2021

В Подмосковье врачи вылечили 102-летнего ветерана от COVID-19

В подмосковном Королеве 102-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Багаев вылечился от COVID-19, сообщил глава города Александр Ходырев в Instagram. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T19:55

2021-07-24T19:55

2021-07-24T23:22

хорошие новости

коронавирус covid-19

александр ходырев

здоровье - общество

кенигсберг

общество

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В подмосковном Королеве 102-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Багаев вылечился от COVID-19, сообщил глава города Александр Ходырев в Instagram.Он рассказал, что пациента выписали из стационара королевской городской больницы. Врачи уверены, что выздороветь ветерану помогли сила духа и привычка к здоровому образу жизни. Николай Николаевич, в свою очередь, называет героями докторов, лечивших его 37 дней."Я искренне рад видеть Николая Николаевича в здравии и надеюсь, что он будет с нами по-прежнему в строю еще много лет", — написал глава города.В декабре ветерану исполнится 103 года.Как рассказал Ходырев, в военные годы Багаев дважды был ранен, но возвращался в строй, а весной 1945 года дошел до Кенигсберга.

https://ria.ru/20210628/buryatiya-1738894319.html

кенигсберг

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коронавирус covid-19, александр ходырев, здоровье - общество, кенигсберг, общество