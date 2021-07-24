https://ria.ru/20210724/koronavirus-1742725439.html
В Подмосковье врачи вылечили 102-летнего ветерана от COVID-19
В Подмосковье врачи вылечили 102-летнего ветерана от COVID-19 - РИА Новости, 24.07.2021
В Подмосковье врачи вылечили 102-летнего ветерана от COVID-19
В подмосковном Королеве 102-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Багаев вылечился от COVID-19, сообщил глава города Александр Ходырев в Instagram. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T19:55
2021-07-24T19:55
2021-07-24T23:22
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александр ходырев
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В подмосковном Королеве 102-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Багаев вылечился от COVID-19, сообщил глава города Александр Ходырев в Instagram.Он рассказал, что пациента выписали из стационара королевской городской больницы. Врачи уверены, что выздороветь ветерану помогли сила духа и привычка к здоровому образу жизни. Николай Николаевич, в свою очередь, называет героями докторов, лечивших его 37 дней."Я искренне рад видеть Николая Николаевича в здравии и надеюсь, что он будет с нами по-прежнему в строю еще много лет", — написал глава города.В декабре ветерану исполнится 103 года.Как рассказал Ходырев, в военные годы Багаев дважды был ранен, но возвращался в строй, а весной 1945 года дошел до Кенигсберга.
https://ria.ru/20210628/buryatiya-1738894319.html
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коронавирус covid-19, александр ходырев, здоровье - общество, кенигсберг, общество
19:55 24.07.2021 (обновлено: 23:22 24.07.2021)
В Подмосковье врачи вылечили 102-летнего ветерана от COVID-19
Житель Подмосковья, 102-летний ветеран Великой Отечественной войны, вылечился от COVID-19