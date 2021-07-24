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В Москве за сутки госпитализировали более тысячи человек с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали более тысячи человек с коронавирусом - РИА Новости, 24.07.2021
В Москве за сутки госпитализировали более тысячи человек с коронавирусом
Более 1 тысячи человек госпитализированы с коронавирусом в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 576 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T11:48
2021-07-24T11:48
2021-07-24T11:48
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Более 1 тысячи человек госпитализированы с коронавирусом в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 576 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выявлено 3376 новых случаев заражения COVID-19. За сутки госпитализированы 1088 человек. На ИВЛ находятся 576 человек", - сообщили в штабе.Также в городе выздоровели еще 6577 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 326 132. В столице скончались 105 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
В Москве за сутки госпитализировали более тысячи человек с коронавирусом
Оперативный штаб: в Москве за сутки госпитализировали более тысячи человек с коронавирусом