https://ria.ru/20210724/koronavirus-1742677306.html

В Москве за сутки госпитализировали более тысячи человек с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали более тысячи человек с коронавирусом - РИА Новости, 24.07.2021

В Москве за сутки госпитализировали более тысячи человек с коронавирусом

Более 1 тысячи человек госпитализированы с коронавирусом в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 576 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T11:48

2021-07-24T11:48

2021-07-24T11:48

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Более 1 тысячи человек госпитализированы с коронавирусом в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 576 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выявлено 3376 новых случаев заражения COVID-19. За сутки госпитализированы 1088 человек. На ИВЛ находятся 576 человек", - сообщили в штабе.Также в городе выздоровели еще 6577 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 326 132. В столице скончались 105 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210724/vaktsinatsiya-1742670799.html

москва

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2021

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