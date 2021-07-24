https://ria.ru/20210724/koronavirus-1742671655.html

Обнаружена новая причина тяжелого COVID-19

Обнаружена новая причина тяжелого COVID-19 - РИА Новости, 24.07.2021

Обнаружена новая причина тяжелого COVID-19

Ученые из США открыли новый способ, позволяющий прогнозировать степень тяжести течения коронавирусной инфекции по анализам из носоглотки. Исследование... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T11:00

2021-07-24T11:00

2021-07-24T11:19

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

массачусетский технологический институт

сша

миссисипи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574272903_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8b23baa3218b9ced92b8299baae6d51f.jpg

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Ученые из США открыли новый способ, позволяющий прогнозировать степень тяжести течения коронавирусной инфекции по анализам из носоглотки. Исследование опубликовано в журнале Cell.Сотрудники Бостонской детской больницы совместно со специалистами из Массачусетского технологического института и Медицинского центра Университета Миссисипи изучили мазки из носа, взятые у 35 пациентов с коронавирусом. По мнению ученых, анализы из носоглотки эффективнее исследований образцов крови.Авторы работы выяснили, что эпителиальные клетки в носу и горле подвергаются серьезным изменениям при инфицировании SARS-CoV-2. Так, у пациентов с легкой и средней степенями тяжести COVID-19 в этих клетках активизировались гены, отвечающие за противовирусную реакцию, особенно те, которые были стимулированы интерфероном I типа.У людей с тяжелым течением болезни противовирусные реакции, напротив, оказались притупленными из-за слабой реакции эпителиальных клеток на интерферон. В их мазках обнаружили превышение макрофагов и прочих иммунных клеток, усиливающих воспалительные реакции.По словам одного из исследователей, Хосе Ордоваса-Монтаньеса, ослабленная реакция на интерферон, помогающий регулировать активность иммунной системы, делает людей более восприимчивыми как к коронавирусам, так и к другим инфекциям.Теперь ученые планируют выяснить причину такой реакции, а также понять, можно ли ее усилить за счет назальных спреев или капель.

https://ria.ru/20210723/koronavirus-1742613923.html

https://ria.ru/20210723/koronavirus-1742597597.html

сша

миссисипи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, массачусетский технологический институт, сша, миссисипи