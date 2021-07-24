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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210724/koronavirus-1742671655.html
Обнаружена новая причина тяжелого COVID-19
Обнаружена новая причина тяжелого COVID-19 - РИА Новости, 24.07.2021
Обнаружена новая причина тяжелого COVID-19
Ученые из США открыли новый способ, позволяющий прогнозировать степень тяжести течения коронавирусной инфекции по анализам из носоглотки. Исследование... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T11:00
2021-07-24T11:19
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
массачусетский технологический институт
сша
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Ученые из США открыли новый способ, позволяющий прогнозировать степень тяжести течения коронавирусной инфекции по анализам из носоглотки. Исследование опубликовано в журнале Cell.Сотрудники Бостонской детской больницы совместно со специалистами из Массачусетского технологического института и Медицинского центра Университета Миссисипи изучили мазки из носа, взятые у 35 пациентов с коронавирусом. По мнению ученых, анализы из носоглотки эффективнее исследований образцов крови.Авторы работы выяснили, что эпителиальные клетки в носу и горле подвергаются серьезным изменениям при инфицировании SARS-CoV-2. Так, у пациентов с легкой и средней степенями тяжести COVID-19 в этих клетках активизировались гены, отвечающие за противовирусную реакцию, особенно те, которые были стимулированы интерфероном I типа.У людей с тяжелым течением болезни противовирусные реакции, напротив, оказались притупленными из-за слабой реакции эпителиальных клеток на интерферон. В их мазках обнаружили превышение макрофагов и прочих иммунных клеток, усиливающих воспалительные реакции.По словам одного из исследователей, Хосе Ордоваса-Монтаньеса, ослабленная реакция на интерферон, помогающий регулировать активность иммунной системы, делает людей более восприимчивыми как к коронавирусам, так и к другим инфекциям.Теперь ученые планируют выяснить причину такой реакции, а также понять, можно ли ее усилить за счет назальных спреев или капель.
https://ria.ru/20210723/koronavirus-1742613923.html
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коронавирус covid-19, массачусетский технологический институт, сша, миссисипи
11:00 24.07.2021 (обновлено: 11:19 24.07.2021)
 
Обнаружена новая причина тяжелого COVID-19

Американские ученые выявили новую причину тяжелой формы COVID-19

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Ученые из США открыли новый способ, позволяющий прогнозировать степень тяжести течения коронавирусной инфекции по анализам из носоглотки. Исследование опубликовано в журнале Cell.
Сотрудники Бостонской детской больницы совместно со специалистами из Массачусетского технологического института и Медицинского центра Университета Миссисипи изучили мазки из носа, взятые у 35 пациентов с коронавирусом. По мнению ученых, анализы из носоглотки эффективнее исследований образцов крови.
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Авторы работы выяснили, что эпителиальные клетки в носу и горле подвергаются серьезным изменениям при инфицировании SARS-CoV-2. Так, у пациентов с легкой и средней степенями тяжести COVID-19 в этих клетках активизировались гены, отвечающие за противовирусную реакцию, особенно те, которые были стимулированы интерфероном I типа.
У людей с тяжелым течением болезни противовирусные реакции, напротив, оказались притупленными из-за слабой реакции эпителиальных клеток на интерферон. В их мазках обнаружили превышение макрофагов и прочих иммунных клеток, усиливающих воспалительные реакции.
По словам одного из исследователей, Хосе Ордоваса-Монтаньеса, ослабленная реакция на интерферон, помогающий регулировать активность иммунной системы, делает людей более восприимчивыми как к коронавирусам, так и к другим инфекциям.
Теперь ученые планируют выяснить причину такой реакции, а также понять, можно ли ее усилить за счет назальных спреев или капель.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Массачусетский технологический институтСШАМиссисипи
 
 
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