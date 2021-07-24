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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210724/koronavirus-1742659116.html
Минздрав назвал регион с самой высокой заболеваемостью COVID-19 в 2020 году
Минздрав назвал регион с самой высокой заболеваемостью COVID-19 в 2020 году - РИА Новости, 24.07.2021
Минздрав назвал регион с самой высокой заболеваемостью COVID-19 в 2020 году
Самая высокая заболеваемость коронавирусом из расчета на 100 тысяч населения отмечалась в 2020 году в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Северная... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T09:25
2021-07-24T09:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
карачаево-черкесская республика (кчр)
республика северная осетия - алания
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Самая высокая заболеваемость коронавирусом из расчета на 100 тысяч населения отмечалась в 2020 году в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Северная Осетия – Алания, Карачаево-Черкесской Республике, следует из данных статистического сборника Минздрава РФ, с которыми ознакомились РИА Новости."COVID-19 на 100 тысяч всего населения: Ямало-Ненецкий автономный округ - 11243,6, Республика Северная Осетия - Алания – 7696,9, Карачаево-Черкесская Республика– 7432,6", - говорится в сборнике.Наименьшая заболеваемость отмечалась в Чеченской Республике, где показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 668,1, Липецкой области – 1117,5 и Краснодарском крае – 1150,2, уточняется в документе.Всего в 2020 году было зарегистрировано 4 966 644 случая коронавирусной инфекции, средний показатель заболеваемости по России составил 3384,5, отмечается в сборнике.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, карачаево-черкесская республика (кчр), республика северная осетия - алания, ямало-ненецкий автономный округ (янао), здоровье - общество
09:25 24.07.2021
 
Минздрав назвал регион с самой высокой заболеваемостью COVID-19 в 2020 году

Минздрав: самую высокую заболеваемость COVID-19 в 2020 году зафиксировали в ЯНАО

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациенты в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя, организованного в городской клинической больнице No15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник и пациенты в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя, организованного в городской клинической больнице No15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Самая высокая заболеваемость коронавирусом из расчета на 100 тысяч населения отмечалась в 2020 году в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Северная Осетия – Алания, Карачаево-Черкесской Республике, следует из данных статистического сборника Минздрава РФ, с которыми ознакомились РИА Новости.
"COVID-19 на 100 тысяч всего населения: Ямало-Ненецкий автономный округ - 11243,6, Республика Северная Осетия - Алания – 7696,9, Карачаево-Черкесская Республика– 7432,6", - говорится в сборнике.
Наименьшая заболеваемость отмечалась в Чеченской Республике, где показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 668,1, Липецкой области – 1117,5 и Краснодарском крае – 1150,2, уточняется в документе.
Всего в 2020 году было зарегистрировано 4 966 644 случая коронавирусной инфекции, средний показатель заболеваемости по России составил 3384,5, отмечается в сборнике.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Карачаево-Черкесская республика (КЧР)Республика Северная Осетия - АланияЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Здоровье - Общество
 
 
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