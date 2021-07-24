https://ria.ru/20210724/koronavirus-1742659116.html

Минздрав назвал регион с самой высокой заболеваемостью COVID-19 в 2020 году

Минздрав назвал регион с самой высокой заболеваемостью COVID-19 в 2020 году - РИА Новости, 24.07.2021

Минздрав назвал регион с самой высокой заболеваемостью COVID-19 в 2020 году

Самая высокая заболеваемость коронавирусом из расчета на 100 тысяч населения отмечалась в 2020 году в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Северная... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T09:25

2021-07-24T09:25

2021-07-24T09:25

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

карачаево-черкесская республика (кчр)

республика северная осетия - алания

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

здоровье - общество

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Самая высокая заболеваемость коронавирусом из расчета на 100 тысяч населения отмечалась в 2020 году в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Северная Осетия – Алания, Карачаево-Черкесской Республике, следует из данных статистического сборника Минздрава РФ, с которыми ознакомились РИА Новости."COVID-19 на 100 тысяч всего населения: Ямало-Ненецкий автономный округ - 11243,6, Республика Северная Осетия - Алания – 7696,9, Карачаево-Черкесская Республика– 7432,6", - говорится в сборнике.Наименьшая заболеваемость отмечалась в Чеченской Республике, где показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 668,1, Липецкой области – 1117,5 и Краснодарском крае – 1150,2, уточняется в документе.Всего в 2020 году было зарегистрировано 4 966 644 случая коронавирусной инфекции, средний показатель заболеваемости по России составил 3384,5, отмечается в сборнике.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, карачаево-черкесская республика (кчр), республика северная осетия - алания, ямало-ненецкий автономный округ (янао), здоровье - общество