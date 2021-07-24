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Глава крымского парламента Константинов отказался от зарплаты
Глава крымского парламента Константинов отказался от зарплаты - РИА Новости, 24.07.2021
Глава крымского парламента Константинов отказался от зарплаты
Председатель крымского парламента Владимир Константинов заявил, что решил в дальнейшем работать без зарплаты. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T14:01
2021-07-24T14:01
владимир константинов
республика крым
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Председатель крымского парламента Владимир Константинов заявил, что решил в дальнейшем работать без зарплаты."Хочу отметить, что давно стремился к такому решению. Переход на безоплатный режим работы никак не скажется ни на моей деятельности, как руководителя парламента и республиканского депутата, ни на деятельности государственного совета Крыма", - сказал журналистам Константинов.Глава крымского парламента подчеркнул, что пришел в политику из бизнеса человеком, уже состоявшимся финансово."Для того чтобы работать на благо Крыма и крымчан, "должностей-зарплат" не надо. Для этого надо искренне любить свою Родину, Крым, своих земляков. И это не требует вознаграждения", - подчеркнул Константинов.Пресс-секретарь главы крымского парламента Кристина Попкова сообщила, что постановление о дальнейшей работе Константинова на безоплатной основе уже принято на сессии депутатами.
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владимир константинов, республика крым, политика
14:01 24.07.2021
 
Глава крымского парламента Константинов отказался от зарплаты

Председатель крымского парламента Константинов решил перейти на безоплатный режим работы

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Председатель крымского парламента Владимир Константинов заявил, что решил в дальнейшем работать без зарплаты.
"Хочу отметить, что давно стремился к такому решению. Переход на безоплатный режим работы никак не скажется ни на моей деятельности, как руководителя парламента и республиканского депутата, ни на деятельности государственного совета Крыма", - сказал журналистам Константинов.
Глава крымского парламента подчеркнул, что пришел в политику из бизнеса человеком, уже состоявшимся финансово.
"Для того чтобы работать на благо Крыма и крымчан, "должностей-зарплат" не надо. Для этого надо искренне любить свою Родину, Крым, своих земляков. И это не требует вознаграждения", - подчеркнул Константинов.
Пресс-секретарь главы крымского парламента Кристина Попкова сообщила, что постановление о дальнейшей работе Константинова на безоплатной основе уже принято на сессии депутатами.
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Владимир КонстантиновРеспублика КрымПолитика
 
 
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