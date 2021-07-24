https://ria.ru/20210724/konstantinov-1742691391.html

Глава крымского парламента Константинов отказался от зарплаты

Глава крымского парламента Константинов отказался от зарплаты - РИА Новости, 24.07.2021

Глава крымского парламента Константинов отказался от зарплаты

Председатель крымского парламента Владимир Константинов заявил, что решил в дальнейшем работать без зарплаты. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T14:01

2021-07-24T14:01

2021-07-24T14:01

владимир константинов

республика крым

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155284/35/1552843580_0:151:3140:1917_1920x0_80_0_0_d5de174c0439a789c96307346074cc2c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Председатель крымского парламента Владимир Константинов заявил, что решил в дальнейшем работать без зарплаты."Хочу отметить, что давно стремился к такому решению. Переход на безоплатный режим работы никак не скажется ни на моей деятельности, как руководителя парламента и республиканского депутата, ни на деятельности государственного совета Крыма", - сказал журналистам Константинов.Глава крымского парламента подчеркнул, что пришел в политику из бизнеса человеком, уже состоявшимся финансово."Для того чтобы работать на благо Крыма и крымчан, "должностей-зарплат" не надо. Для этого надо искренне любить свою Родину, Крым, своих земляков. И это не требует вознаграждения", - подчеркнул Константинов.Пресс-секретарь главы крымского парламента Кристина Попкова сообщила, что постановление о дальнейшей работе Константинова на безоплатной основе уже принято на сессии депутатами.

https://ria.ru/20210525/deputat-1733777135.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, республика крым, политика