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В Колумбии впервые выявили дельта-штамм коронавируса
В Колумбии впервые выявили дельта-штамм коронавируса - РИА Новости, 24.07.2021
В Колумбии впервые выявили дельта-штамм коронавируса
Президент Колумбии Иван Дуке подтвердил наличие в стране штамма коронавируса "дельта", заявление президента опубликовало министерство здравоохранения. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T17:49
2021-07-24T17:49
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
иван дуке
колумбия
в мире
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент Колумбии Иван Дуке подтвердил наличие в стране штамма коронавируса "дельта", заявление президента опубликовало министерство здравоохранения."Национальный институт здоровья выявил наличие штамма "дельта" в нашей стране в одном случае, который был изучен в городе Кали", - сказал президент.По данным минздрава, в стране с начала пандемии выявлено более 4,7 миллиона случаев заражения, более 118 тысяч пациентов с коронавирусом скончались.
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коронавирус covid-19, иван дуке, колумбия, в мире
17:49 24.07.2021
 
В Колумбии впервые выявили дельта-штамм коронавируса

Президент Колумбии Дуке подтвердил выявление первого случая дельта-штамма коронавируса в стране

© Flickr / Tijs ZwinkelsВид на Боготу
Вид на Боготу - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© Flickr / Tijs Zwinkels
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент Колумбии Иван Дуке подтвердил наличие в стране штамма коронавируса "дельта", заявление президента опубликовало министерство здравоохранения.
"Национальный институт здоровья выявил наличие штамма "дельта" в нашей стране в одном случае, который был изучен в городе Кали", - сказал президент.
По данным минздрава, в стране с начала пандемии выявлено более 4,7 миллиона случаев заражения, более 118 тысяч пациентов с коронавирусом скончались.
В Сочи открыт первый свободный от Covid-19 пляж - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 11:47Сказано в эфире
Врач рассказал, защищают ли маски от "дельта"-штамма коронавируса
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Иван ДукеКолумбияВ мире
 
 
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