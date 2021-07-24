https://ria.ru/20210724/kolumbiya-1742714778.html

В Колумбии впервые выявили дельта-штамм коронавируса

В Колумбии впервые выявили дельта-штамм коронавируса - РИА Новости, 24.07.2021

В Колумбии впервые выявили дельта-штамм коронавируса

Президент Колумбии Иван Дуке подтвердил наличие в стране штамма коронавируса "дельта", заявление президента опубликовало министерство здравоохранения. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T17:49

2021-07-24T17:49

2021-07-24T17:49

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

иван дуке

колумбия

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент Колумбии Иван Дуке подтвердил наличие в стране штамма коронавируса "дельта", заявление президента опубликовало министерство здравоохранения."Национальный институт здоровья выявил наличие штамма "дельта" в нашей стране в одном случае, который был изучен в городе Кали", - сказал президент.По данным минздрава, в стране с начала пандемии выявлено более 4,7 миллиона случаев заражения, более 118 тысяч пациентов с коронавирусом скончались.

https://radiosputnik.ria.ru/20210722/maska-1742345023.html

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коронавирус covid-19, иван дуке, колумбия, в мире