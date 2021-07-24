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Глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока погибла при крушении самолета
Глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока погибла при крушении самолета - РИА Новости, 24.07.2021
Глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока погибла при крушении самолета
Скончавшейся в больнице после падения легкомоторного самолёта в Хабаровском крае оказалась президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Татьяна... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T12:56
2021-07-24T12:56
россия
дальний восток
михаил дегтярев
следственный комитет россии (ск рф)
хабаровский район
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Скончавшейся в больнице после падения легкомоторного самолёта в Хабаровском крае оказалась президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Татьяна Новиковская, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.Легкомоторный самолет упал при взлёте ночью в субботу близ аэродрома "Калинка" в Хабаровском районе. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ информировало, что, предварительно, на борту самолёта Sierra P2002 находились два человека: один погиб, другой был госпитализирован. Позже в Минздраве Хабаровского края РИА Новости сообщили, что пострадавшая женщина-пилот тоже скончалась."Установлено, что на борту судна находилась Новиковская – президент ХРОО "Федерация авиационного спорта Дальнего Востока". …Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ. Следователи завершили осмотр места происшествия, изъяли образцы топлива, а также документацию на судно, назначили экспертизы", - информирует Дальневосточное следственного управление на транспорте СК.Врио хабаровского губернатора Михаил Дегтярев выразил соболезнования родным и близким Новиковской. "Выражаю искренние соболезнования родным и близким президента Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Татьяны Новиковской, чью жизнь сегодня унесла катастрофа на аэродроме Калинка", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Уголовное дело возбуждено по статье 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", максимальная санкция - 15 лет колонии. Отрабатываются три версии случившегося: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, неблагоприятные погодные условия.
https://ria.ru/20210724/samolet-1742662080.html
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россия, дальний восток, михаил дегтярев, следственный комитет россии (ск рф), хабаровский район, происшествия
12:56 24.07.2021
 
Глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока погибла при крушении самолета

Глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока умерла в больнице после падения самолета под Хабаровском

© СК РФКрушение легкомоторного самолёта под Хабаровском
Крушение легкомоторного самолёта под Хабаровском
© СК РФ
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Скончавшейся в больнице после падения легкомоторного самолёта в Хабаровском крае оказалась президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Татьяна Новиковская, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.
Легкомоторный самолет упал при взлёте ночью в субботу близ аэродрома "Калинка" в Хабаровском районе. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ информировало, что, предварительно, на борту самолёта Sierra P2002 находились два человека: один погиб, другой был госпитализирован. Позже в Минздраве Хабаровского края РИА Новости сообщили, что пострадавшая женщина-пилот тоже скончалась.
Крушение легкомоторного самолёта под Хабаровском
Вчера, 09:48
Опубликовано видео с места крушения самолета под Хабаровском
"Установлено, что на борту судна находилась Новиковская – президент ХРОО "Федерация авиационного спорта Дальнего Востока". …Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ. Следователи завершили осмотр места происшествия, изъяли образцы топлива, а также документацию на судно, назначили экспертизы", - информирует Дальневосточное следственного управление на транспорте СК.
Врио хабаровского губернатора Михаил Дегтярев выразил соболезнования родным и близким Новиковской. "Выражаю искренние соболезнования родным и близким президента Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Татьяны Новиковской, чью жизнь сегодня унесла катастрофа на аэродроме Калинка", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Уголовное дело возбуждено по статье 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", максимальная санкция - 15 лет колонии. Отрабатываются три версии случившегося: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, неблагоприятные погодные условия.
Крушение легкомоторного самолёта под Хабаровском
Вчера, 07:38
Число погибших при крушении самолета под Хабаровском выросло до двух
 
РоссияДальний ВостокМихаил ДегтяревСледственный комитет России (СК РФ)Хабаровский районПроисшествия
 
 
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