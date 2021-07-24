https://ria.ru/20210724/iowa-1742541400.html

IOWA и Елка представили совместный клип

IOWA и Елка представили совместный клип - РИА Новости, 24.07.2021

IOWA и Елка представили совместный клип

IOWA и Елка (Елизавета Иванцив) представили совместный клип на песню "Яблоко", сообщает пресс-служба. Ролик опубликован на YouTube-канале независимого... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T00:36

2021-07-24T00:36

2021-07-24T00:36

шоу-бизнес

культура

iowa

музыка

новости культуры

елка (елизавета иванцив)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742540001_0:0:3639:2048_1920x0_80_0_0_efd04213c451d1e2e504da5b5cc1b29f.jpg

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. IOWA и Елка (Елизавета Иванцив) представили совместный клип на песню "Яблоко", сообщает пресс-служба. Ролик опубликован на YouTube-канале независимого продюсерского центра Velvet Music."Мне очень хотелось, чтобы этот клип был наполнен ощущением простой радости из детства, потому что во взрослой жизни зачастую все мы, достигнув определенных высот, зацикливаемся на каких-то материальных ценностях. А ведь то, что нас по-настоящему радует, не имеет никакой цены. И именно в это состояние детской радости нам хотелось погрузиться самим и погрузить людей нашим простым и очень понятным роликом. Это про ту радость, которая нам доступна всегда, которую мы умели испытывать в детстве по умолчанию", — говорит Елка. В клипе показано, как певица и солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова гуляют по полю, лесу, плавают в лодке, танцуют и поют. В кадре появляются старый деревенский дом, кони, а также яблоки, рассыпанные по зеленой траве. "Песня о внутренней девочке, которую я не слышала. Я поняла, о чем она, несколько дней назад и рыдала навзрыд. Она о свободе, о том, что я разрешила себе быть такой, какая я есть, только в 33 года. Всегда старалась, хотела угодить, боялась быть неудобной. И момент, когда понимаешь что "ну зачем я прятала глубоко, что место моей силы и есть мой дом". Мне не нужно бежать, спрашивать кого-то, заглядывать в глаза, потому что место силы во мне. Я ощутила это в теле", — делится переживаниями Иванчикова. Фанатам видео понравилось. "Такой клевый клип и слова, они передают атмосферу теплоты и красоту природы. Спасибо за крутой дуэт!", "Радует, что есть еще у нас адекватная поп-музыка!", "Такой ламповый, настоящий, живой клип", — пишут пользователи в комментариях к ролику.

https://ria.ru/20210719/littlebig-1741815612.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, iowa, музыка, новости культуры, елка (елизавета иванцив)