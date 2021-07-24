Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210724/iowa-1742541400.html
IOWA и Елка представили совместный клип
IOWA и Елка представили совместный клип - РИА Новости, 24.07.2021
IOWA и Елка представили совместный клип
IOWA и Елка (Елизавета Иванцив) представили совместный клип на песню "Яблоко", сообщает пресс-служба. Ролик опубликован на YouTube-канале независимого... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T00:36
2021-07-24T00:36
шоу-бизнес
культура
iowa
музыка
новости культуры
елка (елизавета иванцив)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742540001_0:0:3639:2048_1920x0_80_0_0_efd04213c451d1e2e504da5b5cc1b29f.jpg
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. IOWA и Елка (Елизавета Иванцив) представили совместный клип на песню "Яблоко", сообщает пресс-служба. Ролик опубликован на YouTube-канале независимого продюсерского центра Velvet Music."Мне очень хотелось, чтобы этот клип был наполнен ощущением простой радости из детства, потому что во взрослой жизни зачастую все мы, достигнув определенных высот, зацикливаемся на каких-то материальных ценностях. А ведь то, что нас по-настоящему радует, не имеет никакой цены. И именно в это состояние детской радости нам хотелось погрузиться самим и погрузить людей нашим простым и очень понятным роликом. Это про ту радость, которая нам доступна всегда, которую мы умели испытывать в детстве по умолчанию", — говорит Елка. В клипе показано, как певица и солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова гуляют по полю, лесу, плавают в лодке, танцуют и поют. В кадре появляются старый деревенский дом, кони, а также яблоки, рассыпанные по зеленой траве. "Песня о внутренней девочке, которую я не слышала. Я поняла, о чем она, несколько дней назад и рыдала навзрыд. Она о свободе, о том, что я разрешила себе быть такой, какая я есть, только в 33 года. Всегда старалась, хотела угодить, боялась быть неудобной. И момент, когда понимаешь что "ну зачем я прятала глубоко, что место моей силы и есть мой дом". Мне не нужно бежать, спрашивать кого-то, заглядывать в глаза, потому что место силы во мне. Я ощутила это в теле", — делится переживаниями Иванчикова. Фанатам видео понравилось. "Такой клевый клип и слова, они передают атмосферу теплоты и красоту природы. Спасибо за крутой дуэт!", "Радует, что есть еще у нас адекватная поп-музыка!", "Такой ламповый, настоящий, живой клип", — пишут пользователи в комментариях к ролику.
https://ria.ru/20210719/littlebig-1741815612.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742540001_593:0:3324:2048_1920x0_80_0_0_b164707568038a1411f9a3c1ff8fa5bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, iowa, музыка, новости культуры, елка (елизавета иванцив)
00:36 24.07.2021
 

IOWA и Елка представили совместный клип

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. IOWA и Елка (Елизавета Иванцив) представили совместный клип на песню "Яблоко", сообщает пресс-служба. Ролик опубликован на YouTube-канале независимого продюсерского центра Velvet Music.
"Мне очень хотелось, чтобы этот клип был наполнен ощущением простой радости из детства, потому что во взрослой жизни зачастую все мы, достигнув определенных высот, зацикливаемся на каких-то материальных ценностях. А ведь то, что нас по-настоящему радует, не имеет никакой цены. И именно в это состояние детской радости нам хотелось погрузиться самим и погрузить людей нашим простым и очень понятным роликом. Это про ту радость, которая нам доступна всегда, которую мы умели испытывать в детстве по умолчанию", — говорит Елка.
В клипе показано, как певица и солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова гуляют по полю, лесу, плавают в лодке, танцуют и поют. В кадре появляются старый деревенский дом, кони, а также яблоки, рассыпанные по зеленой траве.
"Песня о внутренней девочке, которую я не слышала. Я поняла, о чем она, несколько дней назад и рыдала навзрыд. Она о свободе, о том, что я разрешила себе быть такой, какая я есть, только в 33 года. Всегда старалась, хотела угодить, боялась быть неудобной. И момент, когда понимаешь что "ну зачем я прятала глубоко, что место моей силы и есть мой дом". Мне не нужно бежать, спрашивать кого-то, заглядывать в глаза, потому что место силы во мне. Я ощутила это в теле", — делится переживаниями Иванчикова.
Фанатам видео понравилось.
"Такой клевый клип и слова, они передают атмосферу теплоты и красоту природы. Спасибо за крутой дуэт!", "Радует, что есть еще у нас адекватная поп-музыка!", "Такой ламповый, настоящий, живой клип", — пишут пользователи в комментариях к ролику.
Стоп-кадр клипа на песню GO BANANAS группы LITTLE BIG
19 июля, 12:06Культура
Клип Little Big "Go Bananas" набрал 200 миллионов просмотров
 
КультураШоу-бизнесIOWAМузыкаНовости культурыЕлка (Елизавета Иванцив)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:14СК возбудил дело после гибели трехлетней девочки в Приамурье
07:02В Киеве назвали "наипростейший сценарий" спасения украинской ГТС
06:14В Туве произошло ДТП с пятью погибшими
06:04Названы регионы, жители которых меньше всего болели в 2020 году
05:57В Приамурье нашли мертвой трехлетнюю девочку
05:41Посольство ответило на критику США условий в российских тюрьмах
05:17Галашина завоевала серебро Олимпиады в стрельбе из винтовки с 10 метров
05:05В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет
04:53Автоэксперт не видит смысла вводить в РФ "временные" права на вождение
04:15Названы способы снизить давление без лекарств
04:10Галашина вышла в финал в стрельбе из винтовки с 10 метров на Олимпиаде
04:00На Украине задумались о производстве истребителей Су-27 и МиГ-29
03:59Сергей Безруков стал отцом в пятый раз
03:47Курочкина/Питиримова вышли в полуфинал Олимпиады в академической гребле
03:38"Кронштадт" создаст беспилотный демонстратор сверхзвукового авиалайнера
03:34Экс-генерал назвал слухи о ликвидации ГИБДД в России конспирологией
03:20В ООН предупредили о возможных проблемах с системой водоснабжением Ливана
03:17Посольство России надеется на исправление карты МОК с украинским Крымом
03:14Эксперт рассказала, нужно ли заклеивать камеру на смартфоне
03:09Назван способ продлить жизнь аккумулятора мобильного телефона
Лента новостейМолния