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Финансист назвала способ не работать после 40 лет
Финансист назвала способ не работать после 40 лет - РИА Новости, 24.07.2021
Финансист назвала способ не работать после 40 лет
Чтобы студенту накопить вложения к 40 годам, достаточно инвестировать около десяти-двенадцати тысяч рублей каждый месяц, рассказала "Известиям" финансовый... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T12:09
2021-07-24T14:53
россельхозбанк
экономика
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Чтобы студенту накопить вложения к 40 годам, достаточно инвестировать около десяти-двенадцати тысяч рублей каждый месяц, рассказала "Известиям" финансовый эксперт департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Наталья Смирнова.По мнению специалиста, для успешного вложения денег необходимо выбрать перспективные отрасли с высокой потенциальной доходностью на фондовом рынке. Среди выгодных направлений Смирнова назвала диджитал-компании наподобие Intel, TSMC, AMD, NVIDIA. Кроме того, приоритетными для долгосрочных инвестиций можно считать зеленую энергетику, экологически чистые технологии и киберспорт."Если предположить, что выбранные для инвестирования отрасли в долгосрочном периоде будут обгонять доходность фондового рынка (около 13 процентов по S&amp;P500), то для выхода через 20 лет на пассивный доход от инвестиций около 50 тысяч рублей в месяц достаточно ежемесячно инвестировать порядка десяти-двенадцати тысяч рублей. Но начинать можно и с одной тысячи, ведь доходы вчерашних студентов к 40 годам будут только расти", — объяснила финансист.Она уточнила, что для получения льгот, которые повышают доходность вложений за счет налоговой экономии, сделки лучше оформлять через биржевые фонды, а вкладывать — через индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) вместо брокерского счета.
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россельхозбанк, экономика
12:09 24.07.2021 (обновлено: 14:53 24.07.2021)
 
Финансист назвала способ не работать после 40 лет

Финансовый эксперт объяснила, что нужно сделать для выхода на пассивный доход к 40 годам

© Pixabay / Alexsander-777Растение на монетах
Растение на монетах - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© Pixabay / Alexsander-777
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Чтобы студенту накопить вложения к 40 годам, достаточно инвестировать около десяти-двенадцати тысяч рублей каждый месяц, рассказала "Известиям" финансовый эксперт департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Наталья Смирнова.
По мнению специалиста, для успешного вложения денег необходимо выбрать перспективные отрасли с высокой потенциальной доходностью на фондовом рынке. Среди выгодных направлений Смирнова назвала диджитал-компании наподобие Intel, TSMC, AMD, NVIDIA. Кроме того, приоритетными для долгосрочных инвестиций можно считать зеленую энергетику, экологически чистые технологии и киберспорт.
"Если предположить, что выбранные для инвестирования отрасли в долгосрочном периоде будут обгонять доходность фондового рынка (около 13 процентов по S&P500), то для выхода через 20 лет на пассивный доход от инвестиций около 50 тысяч рублей в месяц достаточно ежемесячно инвестировать порядка десяти-двенадцати тысяч рублей. Но начинать можно и с одной тысячи, ведь доходы вчерашних студентов к 40 годам будут только расти", — объяснила финансист.
Она уточнила, что для получения льгот, которые повышают доходность вложений за счет налоговой экономии, сделки лучше оформлять через биржевые фонды, а вкладывать — через индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) вместо брокерского счета.
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Аналитик объяснила, куда вложить деньги для пассивного дохода
 
РоссельхозбанкЭкономика
 
 
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