https://ria.ru/20210724/investitsii-1742678977.html

Финансист назвала способ не работать после 40 лет

Финансист назвала способ не работать после 40 лет - РИА Новости, 24.07.2021

Финансист назвала способ не работать после 40 лет

Чтобы студенту накопить вложения к 40 годам, достаточно инвестировать около десяти-двенадцати тысяч рублей каждый месяц, рассказала "Известиям" финансовый... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T12:09

2021-07-24T12:09

2021-07-24T14:53

россельхозбанк

экономика

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Чтобы студенту накопить вложения к 40 годам, достаточно инвестировать около десяти-двенадцати тысяч рублей каждый месяц, рассказала "Известиям" финансовый эксперт департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Наталья Смирнова.По мнению специалиста, для успешного вложения денег необходимо выбрать перспективные отрасли с высокой потенциальной доходностью на фондовом рынке. Среди выгодных направлений Смирнова назвала диджитал-компании наподобие Intel, TSMC, AMD, NVIDIA. Кроме того, приоритетными для долгосрочных инвестиций можно считать зеленую энергетику, экологически чистые технологии и киберспорт."Если предположить, что выбранные для инвестирования отрасли в долгосрочном периоде будут обгонять доходность фондового рынка (около 13 процентов по S&P500), то для выхода через 20 лет на пассивный доход от инвестиций около 50 тысяч рублей в месяц достаточно ежемесячно инвестировать порядка десяти-двенадцати тысяч рублей. Но начинать можно и с одной тысячи, ведь доходы вчерашних студентов к 40 годам будут только расти", — объяснила финансист.Она уточнила, что для получения льгот, которые повышают доходность вложений за счет налоговой экономии, сделки лучше оформлять через биржевые фонды, а вкладывать — через индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) вместо брокерского счета.

https://ria.ru/20210625/vlozhenie-1738520609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россельхозбанк, экономика