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Зюганов прокомментировал исключение Грудинина из списка КПРФ
Зюганов прокомментировал исключение Грудинина из списка КПРФ - РИА Новости, 24.07.2021
Зюганов прокомментировал исключение Грудинина из списка КПРФ
КПРФ категорически не согласна с возможным исключением Павла Грудинина из первой тройки списка на выборы в Госдуму, это будет незаконное и неправовое решение,... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T12:58
2021-07-24T12:58
павел грудинин
элла памфилова
выборы в государственную думу
цик рф
геннадий зюганов
политика
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. КПРФ категорически не согласна с возможным исключением Павла Грудинина из первой тройки списка на выборы в Госдуму, это будет незаконное и неправовое решение, заявил в субботу лидер партии Геннадий Зюганов."Мы категорически не согласны с тем, что пытаются из первой тройки исключить Грудинина, это будет абсолютно незаконное, неправовое и ненормальное решение. Хотите разбираться дальше - пожалуйста, регистрируйте, пусть в прокуратуру представляет документы, мы открыты, мы все представим", - сказал Зюганов на заседании ЦИК.ЦИК планирует исключить из списка КПРФ на выборы в ГД Грудинина, следует из проекта постановления, рассматриваемого на заседании Центризбиркома в субботу. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании, Грудинин продолжает владеть акциями иностранной компании Bontro. Как отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, соответствующие сведения поступили в избирком из ГП уже после рассмотрения рабочей группой полученных ранее данных о возможной доле Грудинина в иностранной кампании, поэтому предварительно рабочая группа рекомендовала зарегистрировать его в качестве кандидата.
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павел грудинин, элла памфилова, выборы в государственную думу, цик рф, геннадий зюганов, политика
12:58 24.07.2021
 
Зюганов прокомментировал исключение Грудинина из списка КПРФ

Лидер КПРФ Зюганов не согласился с исключением Грудинина из списка партии на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкРуководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов выступает на ХVIII Съезде КПРФ в Московской области
Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов выступает на ХVIII Съезде КПРФ в Московской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. КПРФ категорически не согласна с возможным исключением Павла Грудинина из первой тройки списка на выборы в Госдуму, это будет незаконное и неправовое решение, заявил в субботу лидер партии Геннадий Зюганов.
"Мы категорически не согласны с тем, что пытаются из первой тройки исключить Грудинина, это будет абсолютно незаконное, неправовое и ненормальное решение. Хотите разбираться дальше - пожалуйста, регистрируйте, пусть в прокуратуру представляет документы, мы открыты, мы все представим", - сказал Зюганов на заседании ЦИК.
ЦИК планирует исключить из списка КПРФ на выборы в ГД Грудинина, следует из проекта постановления, рассматриваемого на заседании Центризбиркома в субботу. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании, Грудинин продолжает владеть акциями иностранной компании Bontro. Как отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, соответствующие сведения поступили в избирком из ГП уже после рассмотрения рабочей группой полученных ранее данных о возможной доле Грудинина в иностранной кампании, поэтому предварительно рабочая группа рекомендовала зарегистрировать его в качестве кандидата.
Кандидат от КПРФ на выборах в Госдуму, директор ЗАО Совхоз им. Ленина Павел Грудинин на заседании Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
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Павел ГрудининЭлла ПамфиловаВыборы в Государственную думуЦИК РФГеннадий ЗюгановПолитика
 
 
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