https://ria.ru/20210724/grudinin-1742684795.html

Зюганов прокомментировал исключение Грудинина из списка КПРФ

Зюганов прокомментировал исключение Грудинина из списка КПРФ - РИА Новости, 24.07.2021

Зюганов прокомментировал исключение Грудинина из списка КПРФ

КПРФ категорически не согласна с возможным исключением Павла Грудинина из первой тройки списка на выборы в Госдуму, это будет незаконное и неправовое решение,... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T12:58

2021-07-24T12:58

2021-07-24T12:58

павел грудинин

элла памфилова

выборы в государственную думу

цик рф

геннадий зюганов

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738478746_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_eeaa7c0c857208f00ab4b0fc199b5e2f.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. КПРФ категорически не согласна с возможным исключением Павла Грудинина из первой тройки списка на выборы в Госдуму, это будет незаконное и неправовое решение, заявил в субботу лидер партии Геннадий Зюганов."Мы категорически не согласны с тем, что пытаются из первой тройки исключить Грудинина, это будет абсолютно незаконное, неправовое и ненормальное решение. Хотите разбираться дальше - пожалуйста, регистрируйте, пусть в прокуратуру представляет документы, мы открыты, мы все представим", - сказал Зюганов на заседании ЦИК.ЦИК планирует исключить из списка КПРФ на выборы в ГД Грудинина, следует из проекта постановления, рассматриваемого на заседании Центризбиркома в субботу. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании, Грудинин продолжает владеть акциями иностранной компании Bontro. Как отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, соответствующие сведения поступили в избирком из ГП уже после рассмотрения рабочей группой полученных ранее данных о возможной доле Грудинина в иностранной кампании, поэтому предварительно рабочая группа рекомендовала зарегистрировать его в качестве кандидата.

https://ria.ru/20210724/grudinin-1742680975.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел грудинин, элла памфилова, выборы в государственную думу, цик рф, геннадий зюганов, политика