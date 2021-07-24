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Генконсул Греции прокомментировал информацию по оформлению виз россиянам
Генконсул Греции прокомментировал информацию по оформлению виз россиянам - РИА Новости, 24.07.2021
Генконсул Греции прокомментировал информацию по оформлению виз россиянам
Генеральный консул Греции в Москве Николаос Крикос в комментарии РИА Новости назвал некорректной информацию, согласно которой выдача шенгенских въездных виз в... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T10:36
2021-07-24T10:36
россия
туризм
греция
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Генеральный консул Греции в Москве Николаос Крикос в комментарии РИА Новости назвал некорректной информацию, согласно которой выдача шенгенских въездных виз в Грецию гражданам России осуществляется только после предъявления билетов на прямой рейс."Генеральное консульство Греции в Москве не давало инструкций визовым центрам о том, что они могут принимать заявления от российских граждан только при наличии у последних билетов на прямые рейсы. Ни, конечно, сами визовые центры по приему заявок не просили ничего подобного у наших друзей россиян", - заявил Крикос РИА Новости.Он пояснил, что с ноября 2020 года до середины апреля 2021 года совместными решениями министров Греции был продлен запрет на въезд на территорию Греции, но данная мера не распространялась на постоянных жителей Российской Федерации и предусматривала возможность прямого авиасообщения.Он также упомянул, что генеральное консульство и все визовые центры по приему заявок предоставляют заявителям форму, так называемое "Важное уведомление". В нем говорится, что в связи с пандемией коронавируса и появлениями новых штаммов остаются в силе или вводятся заново строгие ограничения и запреты некоторыми странами-участниками ЕС и Шенгенского соглашения. Внимание заявителей обращается на то, что их обязанность быть проинформированными о новых мерах.Как сообщили РИА Новости на информационной линии визовых центров Global Visa Center World (GVCW), для оформления туристической визы требуется заполненная визовая анкета, фотография, бронь и реквизиты отеля, авиабилеты или бронь, справка с работы, загранпаспорт, общегражданский паспорт, страховой полис, согласие на обработку персональных данных.
https://ria.ru/20210128/vizy-1594828300.html
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россия, туризм, греция, в мире
10:36 24.07.2021
 
Генконсул Греции прокомментировал информацию по оформлению виз россиянам

Генконсул Греции назвал информацию о выдаче виз россиянам только при наличии билетов некорректной

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Генеральный консул Греции в Москве Николаос Крикос в комментарии РИА Новости назвал некорректной информацию, согласно которой выдача шенгенских въездных виз в Грецию гражданам России осуществляется только после предъявления билетов на прямой рейс.
"Генеральное консульство Греции в Москве не давало инструкций визовым центрам о том, что они могут принимать заявления от российских граждан только при наличии у последних билетов на прямые рейсы. Ни, конечно, сами визовые центры по приему заявок не просили ничего подобного у наших друзей россиян", - заявил Крикос РИА Новости.
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В Генконсульстве Греции рассказали, часто ли отказывают россиянам в визах
Он пояснил, что с ноября 2020 года до середины апреля 2021 года совместными решениями министров Греции был продлен запрет на въезд на территорию Греции, но данная мера не распространялась на постоянных жителей Российской Федерации и предусматривала возможность прямого авиасообщения.
"Мы объявили об этом в наших социальных сетях, как и наш провайдер услуг в своих визовых центрах. И это было только до апреля, на практике же это не соблюдалось нами так строго", - сказал генеральный консул.
Он также упомянул, что генеральное консульство и все визовые центры по приему заявок предоставляют заявителям форму, так называемое "Важное уведомление". В нем говорится, что в связи с пандемией коронавируса и появлениями новых штаммов остаются в силе или вводятся заново строгие ограничения и запреты некоторыми странами-участниками ЕС и Шенгенского соглашения. Внимание заявителей обращается на то, что их обязанность быть проинформированными о новых мерах.
"Единая шенгенская виза, выдаваемая генеральным консульством Греции в Москве для россиян, направляющихся в нашу страну, действительна на всей территории Шенгенского соглашения, но из-за строгих ограничений на перемещения внутри Шенгенского соглашения не дает автоматически права на въезд в другую страну-участницу, поэтому заявитель должен быть ознакомлен с действующими ограничениями на передвижение", - подчеркнул Генеральный Консул.
Как сообщили РИА Новости на информационной линии визовых центров Global Visa Center World (GVCW), для оформления туристической визы требуется заполненная визовая анкета, фотография, бронь и реквизиты отеля, авиабилеты или бронь, справка с работы, загранпаспорт, общегражданский паспорт, страховой полис, согласие на обработку персональных данных.
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