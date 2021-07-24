https://ria.ru/20210724/ekaterinburg-1742682971.html

В Екатеринбурге разыскали мужчин, напугавших прохожую головой косули

В Екатеринбурге разыскали мужчин, напугавших прохожую головой косули - РИА Новости, 24.07.2021

В Екатеринбурге разыскали мужчин, напугавших прохожую головой косули

Полицейские Екатеринбурга разыскали молодых людей, напугавших прохожую головой косули, сообщает в субботу УМВД по городу. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T12:44

2021-07-24T12:44

2021-07-24T12:44

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

ленинский район

екатеринбург

сысерть

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Полицейские Екатеринбурга разыскали молодых людей, напугавших прохожую головой косули, сообщает в субботу УМВД по городу.Ранее РИА Новости сообщали в пресс-группе управления МВД по городу, что полиция проверяет информацию о хулиганах, пугавших местных жителей отрубленными звериными головами."Сотрудниками отдела полиции №4 Ленинского района установлены личности молодых людей, которые 20 июля на улице Краснолесья шокировали случайную прохожую, показав ей части туши убитого животного", - говорится в сообщении.Установлено, что компания из трех человек 24, 27 и 28 лет решила съездить в город Сысерть на день рождения знакомой. В дорогу приятели отправились на автомобиле Audi А6, принадлежащем одному из них, но до места так и не добрались. На Челябинском тракте перед быстро идущей машиной внезапно появилась косуля. В темноте водитель не успел среагировать и сбил животное, которое от удара погибло на месте. Так как транспортное средство получило значительные повреждения, пришлось вызвать эвакуатор. Со слов молодых людей, они решили разделать тушу косули и забрать с собой."Вернувшись в город и сдав автомобиль в сервис, приятели решили занести злополучную добычу к одному из друзей. Возле одного из домов на улице Краснолесья компания вместе со своим "трофеем" попалась на глаза проходившей мимо девушке, сильно напугав ее", - отмечается в сообщении.Сотрудники полиции установили личности всех указанных молодых людей и провели с ними беседу о недопустимости нарушения общественного порядка и уважительном отношении к согражданам. Кроме того, информация о наезде на дикое животное направлена в органы Минприроды для принятия решения о привлечении виновного к установленной ответственности, уточняет полиция.

https://ria.ru/20200119/1563607559.html

https://ria.ru/20210410/kiev-1727681282.html

ленинский район

екатеринбург

сысерть

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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), ленинский район, екатеринбург, сысерть, происшествия