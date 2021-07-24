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В ЦИК пожаловались на попытки использовать кандидатов-двойников на выборах
В ЦИК пожаловались на попытки использовать кандидатов-двойников на выборах - РИА Новости, 24.07.2021
В ЦИК пожаловались на попытки использовать кандидатов-двойников на выборах
Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о получении жалоб на использование двойников кандидатов на выборах в ряде регионов РФ, отметив, что формального... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T12:02
2021-07-24T12:02
2021-07-24T12:02
россия
элла памфилова
выборы в государственную думу
политика
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о получении жалоб на использование двойников кандидатов на выборах в ряде регионов РФ, отметив, что формального нарушения закона в этом нет.Памфилова заявила, что приходят жалобы на применение в регионах "грязной" технологии использования разного рода двойников, направленной на обман избирателей."Она может приводить к тяжелым последствиям, таким как случайное избрание человека, который не готов защищать интересы избирателей. Здесь нет формального нарушения закона, и избирком не может не зарегистрировать такого кандидата, если у человека все в порядке с документами", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.По ее мнению, политтехнологи, которые это практикуют, "должны стать нерукопожатными". "Как и те, кто их нанимает. Эти люди не уверены в собственных силах и считают, что не могут победить в честной и открытой борьбе", - добавила она.
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россия, элла памфилова, выборы в государственную думу, политика
В ЦИК пожаловались на попытки использовать кандидатов-двойников на выборах
Председатель ЦИК Памфилова: избиратели заявили об использовании кандидатов-двойников на выборах
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
Председатель ЦИК Элла Памфилова
рассказала о получении жалоб на использование двойников кандидатов на выборах в ряде регионов РФ
, отметив, что формального нарушения закона в этом нет.
Памфилова заявила, что приходят жалобы на применение в регионах "грязной" технологии использования разного рода двойников, направленной на обман избирателей.
"Она может приводить к тяжелым последствиям, таким как случайное избрание человека, который не готов защищать интересы избирателей. Здесь нет формального нарушения закона, и избирком не может не зарегистрировать такого кандидата, если у человека все в порядке с документами", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
По ее мнению, политтехнологи, которые это практикуют, "должны стать нерукопожатными". "Как и те, кто их нанимает. Эти люди не уверены в собственных силах и считают, что не могут победить в честной и открытой борьбе", - добавила она.