https://ria.ru/20210724/dtp-1742730260.html

В ДТП под Орлом пострадали шесть человек

В ДТП под Орлом пострадали шесть человек - РИА Новости, 24.07.2021

В ДТП под Орлом пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали при столкновении двух автомобилей в Орловской области в субботу, двое из них госпитализированы, сообщает региональный главк МВД России. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T20:49

2021-07-24T20:49

2021-07-24T20:49

орловская область

орел

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Шесть человек пострадали при столкновении двух автомобилей в Орловской области в субботу, двое из них госпитализированы, сообщает региональный главк МВД России."Водитель автомобиля Daewoo Matiz, мужчина 1988 года рождения, двигаясь по автодороге Орел – Ефремов… выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "Газель" под управлением водителя 1992 года рождения", - говорится в сообщении.В результате происшествия водитель и три пассажира иномарки получили телесные повреждения, двое из них госпитализированы. Также пострадали водитель и пассажир "Газели".

https://ria.ru/20210723/dtp-1742480005.html

орловская область

орел

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2021

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орловская область, орел, происшествия