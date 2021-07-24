https://ria.ru/20210724/donbass-1742677186.html
Украинские силовики дважды обстреляли территорию ДНР, заявили в Донецке
Украинские силовики дважды обстреляли территорию ДНР, заявили в Донецке - РИА Новости, 24.07.2021
Украинские силовики дважды обстреляли территорию ДНР, заявили в Донецке
Украинские силовики в субботу дважды обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T11:48
2021-07-24T11:48
2021-07-24T11:48
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
горловка
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731316992_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6be12105ad4e1aa2a237044c1e02e739.jpg
ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские силовики в субботу дважды обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Сегодня в 9.10 (мск) зафиксированы обстрелы со стороны позиций вооруженных формирований Украины в направлении населённых пунктов Ленинское (юг ДНР) и Горловка. Выпущено 26 гранат из СПГ, АГС и подствольного гранатомёта", - сказал представитель ведомства.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210724/donbass-1742673813.html
https://ria.ru/20210723/donbass-1742588079.html
донецкая народная республика
горловка
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731316992_698:268:3072:2048_1920x0_80_0_0_dd4bb5ae22a02f7502c8ddede06e3420.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, горловка, украина, в мире
Украинские силовики дважды обстреляли территорию ДНР, заявили в Донецке
Представитель в СЦКК: украинские силовики дважды обстреляли территорию ДНР из гранатометов