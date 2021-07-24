https://ria.ru/20210724/donbass-1742677186.html

Украинские силовики дважды обстреляли территорию ДНР, заявили в Донецке

Украинские силовики дважды обстреляли территорию ДНР, заявили в Донецке - РИА Новости, 24.07.2021

Украинские силовики дважды обстреляли территорию ДНР, заявили в Донецке

Украинские силовики в субботу дважды обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T11:48

2021-07-24T11:48

2021-07-24T11:48

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

горловка

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские силовики в субботу дважды обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Сегодня в 9.10 (мск) зафиксированы обстрелы со стороны позиций вооруженных формирований Украины в направлении населённых пунктов Ленинское (юг ДНР) и Горловка. Выпущено 26 гранат из СПГ, АГС и подствольного гранатомёта", - сказал представитель ведомства.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210724/donbass-1742673813.html

https://ria.ru/20210723/donbass-1742588079.html

донецкая народная республика

горловка

украина

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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, горловка, украина, в мире