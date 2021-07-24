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Украинские силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Украинские силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР - РИА Новости, 24.07.2021
Украинские силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T11:21
2021-07-24T11:21
2021-07-24T11:21
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили об одном нарушении режима прекращения огня со стороны силовиков."Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых сил Украины составило пять раз", - сказал представитель ведомства.В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики применяли гранатомёты, также было выпущено 27 мин калибром 120 миллиметров.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210723/obstrel-1742490701.html
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире
Украинские силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Представитель ДНР в СЦКК: украинские силовики пять раз за сутки открывали огонь из гранатометов и минометов