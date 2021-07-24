https://ria.ru/20210724/avtobus-1742672484.html
Появилось видео с места ДТП с автобусом на Кубани
Появилось видео с места ДТП с автобусом на Кубани - РИА Новости, 24.07.2021
Появилось видео с места ДТП с автобусом на Кубани
"Известия" опубликовали видео, на котором запечатлены последствия аварии с участием туристического автобуса в Апшеронском районе Краснодарского края. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T11:08
2021-07-24T11:08
2021-07-24T14:18
апшеронский район
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. "Известия" опубликовали видео, на котором запечатлены последствия аварии с участием туристического автобуса в Апшеронском районе Краснодарского края.На кадрах видно, что автобус перевернулся после того, как съехал с дороги в кювет. На месте происшествия наблюдается скопление машин полиции и скорой помощи, а также очевидцев.По информации экстренных служб, погибли два человека, еще 20 пострадали. "Водитель — частный перевозчик, его нанял профсоюз предприятия для своих работников. Люди — жители районов края, ехали в туристическую поездку в поселок Мезмай", — рассказали РИА Новости в управлении СК по Краснодарскому краю.ДТП произошло на 14-м километре автодороги Нижегородская — Мезмай, которая проходит в предгорьях Кавказа. Причиной, предположительно, стал отказ тормозов, из-за чего водителю пришлось съехать с трассы.
https://ria.ru/20210724/dtp-1742646246.html
апшеронский район
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Кадры туристического автобуса, съехавшего в кювет
Под Краснодаром туристический автобус съехал с дороги в кювет. Один человек погиб, 21 доставлен в медучреждения. По предварительным данным, водитель съехал с дороги из-за отказа тормозов на повороте.
2021-07-24T11:08
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апшеронский район, краснодарский край, происшествия
11:08 24.07.2021 (обновлено: 14:18 24.07.2021)
Появилось видео с места ДТП с автобусом на Кубани
Опубликовано видео с места ДТП с туристическим автобусом на Кубани