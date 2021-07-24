https://ria.ru/20210724/afganistan-1742692761.html

В Афганистане ввели комендантский час

В Афганистане ввели комендантский час - РИА Новости, 24.07.2021

В Афганистане ввели комендантский час

Власти Афганистана ввели ночной комендантский час в 31 из 34 провинций для сдерживания движения "Талибан"*, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T14:19

2021-07-24T14:19

2021-07-24T14:27

обострение ситуации в афганистане

кабул

панджшер (провинция)

нангархар

талибан

афганистан

в мире

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Власти Афганистана ввели ночной комендантский час в 31 из 34 провинций для сдерживания движения "Талибан"*, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя МВД.По его словам, комендантский час, который вводится с целью "ограничить деятельность" талибов, будет действовать с 22.00 до 04.00 по местному времени.Отмечается, что комендантский час не распространяется только на три провинции страны - Кабул, Нангархар и Панджшер.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210724/khalim-1742689948.html

кабул

панджшер (провинция)

нангархар

афганистан

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обострение ситуации в афганистане, кабул, панджшер (провинция), нангархар, талибан, афганистан, в мире