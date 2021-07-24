https://ria.ru/20210724/afganistan-1742692761.html
В Афганистане ввели комендантский час
В Афганистане ввели комендантский час - РИА Новости, 24.07.2021
В Афганистане ввели комендантский час
Власти Афганистана ввели ночной комендантский час в 31 из 34 провинций для сдерживания движения "Талибан"*, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T14:19
2021-07-24T14:19
2021-07-24T14:27
обострение ситуации в афганистане
кабул
панджшер (провинция)
нангархар
талибан
афганистан
в мире
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Власти Афганистана ввели ночной комендантский час в 31 из 34 провинций для сдерживания движения "Талибан"*, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя МВД.По его словам, комендантский час, который вводится с целью "ограничить деятельность" талибов, будет действовать с 22.00 до 04.00 по местному времени.Отмечается, что комендантский час не распространяется только на три провинции страны - Кабул, Нангархар и Панджшер.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210724/khalim-1742689948.html
кабул
панджшер (провинция)
нангархар
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обострение ситуации в афганистане, кабул, панджшер (провинция), нангархар, талибан, афганистан, в мире
14:19 24.07.2021 (обновлено: 14:27 24.07.2021)
В Афганистане ввели комендантский час
Власти Афганистана ввели комендантский час в ночное время в 31 провинции для сдерживания талибов