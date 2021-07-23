Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210723/zhirinovskiy-1742562719.html
Жириновский предложил правящей партии Китая переименоваться в ЛДПК
Жириновский предложил правящей партии Китая переименоваться в ЛДПК - РИА Новости, 23.07.2021
Жириновский предложил правящей партии Китая переименоваться в ЛДПК
Слово "коммунистическая" в названии партии Китая отпугивает людей, КПК следует сменить название на ЛДПК - Либерально-демократическую партию Китая, считает лидер РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T15:20
2021-07-23T15:20
россия
лдпр
владимир жириновский
китай
коммунистическая партия китая
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589127804_0:325:3064:2048_1920x0_80_0_0_4d716d471ed96fc8b49014e06f7c8e35.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Слово "коммунистическая" в названии партии Китая отпугивает людей, КПК следует сменить название на ЛДПК - Либерально-демократическую партию Китая, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский."В этом году Коммунистическая партия Китая отметила 100-летний юбилей. Отметила с огромными успехами в жизни государства и общества. Но наступили новые времена. И я предлагаю руководству КПК сменить название на ЛДПК – Либерально-демократическая партия Китая", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.Он отметил, что слово "коммунистическая" в названии партии пугает людей, а весь мир живет в либерально-демократических условиях."Переименование облегчит КПК взаимопонимания с остальным миром, потому что слово "коммунистическая" пугает людей, слишком много опасного и тревожного было связано с коммунистами и Китая эпохи Мао Цзэдуна, и России эпохи Сталина. Да и в целом весь цивилизованный мир сегодня живет в условиях либеральной демократии", - добавил Жириновский.
https://ria.ru/20210628/putin-1738900293.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589127804_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_e78c7891ea090940246a78656da6b7d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, лдпр, владимир жириновский, китай, коммунистическая партия китая
15:20 23.07.2021
 
Жириновский предложил правящей партии Китая переименоваться в ЛДПК

Лидер ЛДПР Жириновский предложил Коммунистической партии Китая стать Либерально-демократической

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель ЛДПР Владимир Жириновский выступает на съезде партии
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский выступает на съезде партии - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Слово "коммунистическая" в названии партии Китая отпугивает людей, КПК следует сменить название на ЛДПК - Либерально-демократическую партию Китая, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"В этом году Коммунистическая партия Китая отметила 100-летний юбилей. Отметила с огромными успехами в жизни государства и общества. Но наступили новые времена. И я предлагаю руководству КПК сменить название на ЛДПК – Либерально-демократическая партия Китая", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время беседы в формате видеоконференции - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 14:04
Путин рассчитывает на диалог Компартии Китая с российскими партиями
Он отметил, что слово "коммунистическая" в названии партии пугает людей, а весь мир живет в либерально-демократических условиях.
"Переименование облегчит КПК взаимопонимания с остальным миром, потому что слово "коммунистическая" пугает людей, слишком много опасного и тревожного было связано с коммунистами и Китая эпохи Мао Цзэдуна, и России эпохи Сталина. Да и в целом весь цивилизованный мир сегодня живет в условиях либеральной демократии", - добавил Жириновский.
 
РоссияЛДПРВладимир ЖириновскийКитайКоммунистическая партия Китая
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:06ЕС одобрил использование вакцины Moderna для подростков с 12 лет
16:04На Кипре подешевели ПЦР-тесты для прибывающих туристов
16:03Турецкие военные спасли мигрантов после крушения катера
15:53Страны Евросоюза направили гумпомощь для беженцев в Литве
15:51На Украине заявили о невозможности вступить в НАТО
15:48Роспотребнадзор: все санэпидмеры на KazanSummit 2021 будут соблюдены
15:43В Брянской области сотрудники больницы уничтожали вакцину от COVID-19
15:4275% россиян отрицательно относятся к однополым бракам, сообщил ВЦИОМ
15:40"Яндекс" устранил сбой, на который пожаловались пользователи
15:35Лавров рассказал, почему Запад не любит Россию
15:32Представлен российский мобильный телефон Inoi с гигантским аккумулятором
15:31В Совфеде соберут идеи о стабилизации цен ГСМ для сельхозпроизводителей
15:24В работе "Яндекса" произошел сбой
15:20Жириновский предложил правящей партии Китая переименоваться в ЛДПК
15:19ЦБ пообещал вернуться к нейтральной ключевой ставке
15:18Набиуллина прокомментировала повышение ключевой ставки
15:17Польша и США обсудили борьбу с "российской агрессией"
15:15В Москве женщина пойдет под суд за торговлю младенцем
15:08В Забайкалье из-за паводка эвакуировали более 600 человек
15:06Россия получила право на экспорт рыбы во Вьетнам
Лента новостейМолния