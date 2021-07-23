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Жириновский предложил правящей партии Китая переименоваться в ЛДПК
Жириновский предложил правящей партии Китая переименоваться в ЛДПК - РИА Новости, 23.07.2021
Жириновский предложил правящей партии Китая переименоваться в ЛДПК
Слово "коммунистическая" в названии партии Китая отпугивает людей, КПК следует сменить название на ЛДПК - Либерально-демократическую партию Китая, считает лидер РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T15:20
2021-07-23T15:20
2021-07-23T15:20
россия
лдпр
владимир жириновский
китай
коммунистическая партия китая
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Слово "коммунистическая" в названии партии Китая отпугивает людей, КПК следует сменить название на ЛДПК - Либерально-демократическую партию Китая, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский."В этом году Коммунистическая партия Китая отметила 100-летний юбилей. Отметила с огромными успехами в жизни государства и общества. Но наступили новые времена. И я предлагаю руководству КПК сменить название на ЛДПК – Либерально-демократическая партия Китая", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.Он отметил, что слово "коммунистическая" в названии партии пугает людей, а весь мир живет в либерально-демократических условиях."Переименование облегчит КПК взаимопонимания с остальным миром, потому что слово "коммунистическая" пугает людей, слишком много опасного и тревожного было связано с коммунистами и Китая эпохи Мао Цзэдуна, и России эпохи Сталина. Да и в целом весь цивилизованный мир сегодня живет в условиях либеральной демократии", - добавил Жириновский.
https://ria.ru/20210628/putin-1738900293.html
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россия, лдпр, владимир жириновский, китай, коммунистическая партия китая
Жириновский предложил правящей партии Китая переименоваться в ЛДПК
Лидер ЛДПР Жириновский предложил Коммунистической партии Китая стать Либерально-демократической