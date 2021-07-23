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Синоптики предупредили об аномальной жаре в Приморье
Синоптики предупредили об аномальной жаре в Приморье - РИА Новости, 23.07.2021
Синоптики предупредили об аномальной жаре в Приморье
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье из-за аномально жаркой погоды 23-27 июля. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T05:52
2021-07-23T05:52
приморский край
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июл – РИА Новости. Синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье из-за аномально жаркой погоды 23-27 июля.В отдельных районах ожидается сильная жара - максимальная дневная температура воздуха в течение трех дней для южных районов 35 градусов и выше, для западных и центральных районов - 37 градусов и выше.По данным синоптиков, вторая декада июля в Приморье выдалась очень теплой и экстремально сухой. Средняя за декаду температура воздуха превысила норму на три–семь градусов. На значительной территории края осадков не было.
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приморский край, общество
05:52 23.07.2021
 
Синоптики предупредили об аномальной жаре в Приморье

Синоптики предупредили об аномальной жаре в Приморье 23-27 июля

© Depositphotos / HayDmitriyДевушка рядом с вентилятором
Девушка рядом с вентилятором - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Depositphotos / HayDmitriy
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июл – РИА Новости. Синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье из-за аномально жаркой погоды 23-27 июля.
"В период 23–27 июля на большей территории Приморского края ожидается установление аномально жаркой погоды. Ззначения среднесуточной температуры воздуха будут превышать климатическую норму на семь градусов и более", - сообщает Примгидромет.
В отдельных районах ожидается сильная жара - максимальная дневная температура воздуха в течение трех дней для южных районов 35 градусов и выше, для западных и центральных районов - 37 градусов и выше.
По данным синоптиков, вторая декада июля в Приморье выдалась очень теплой и экстремально сухой. Средняя за декаду температура воздуха превысила норму на три–семь градусов. На значительной территории края осадков не было.
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