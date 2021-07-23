https://ria.ru/20210723/zhara-1742475922.html

Синоптики предупредили об аномальной жаре в Приморье

Синоптики предупредили об аномальной жаре в Приморье - РИА Новости, 23.07.2021

Синоптики предупредили об аномальной жаре в Приморье

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье из-за аномально жаркой погоды 23-27 июля. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T05:52

2021-07-23T05:52

2021-07-23T05:52

приморский край

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740981388_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_da407047ed084d1605058db88f6fd3b2.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 23 июл – РИА Новости. Синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье из-за аномально жаркой погоды 23-27 июля.В отдельных районах ожидается сильная жара - максимальная дневная температура воздуха в течение трех дней для южных районов 35 градусов и выше, для западных и центральных районов - 37 градусов и выше.По данным синоптиков, вторая декада июля в Приморье выдалась очень теплой и экстремально сухой. Средняя за декаду температура воздуха превысила норму на три–семь градусов. На значительной территории края осадков не было.

https://ria.ru/20210723/pogoda-1742458570.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, общество