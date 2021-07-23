https://ria.ru/20210723/zelenskiy-1742538821.html
Зеленский сменил главу Службы внешней разведки Украины
Зеленский сменил главу Службы внешней разведки Украины - РИА Новости, 23.07.2021
Зеленский сменил главу Службы внешней разведки Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Службы внешней разведки страны, новым руководителем СВР стал Александр Литвиненко, соответствующие указы... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T13:30
2021-07-23T13:30
2021-07-23T13:30
служба внешней разведки украины
владимир зеленский
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КИЕВ, 23 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Службы внешней разведки страны, новым руководителем СВР стал Александр Литвиненко, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства в пятницу."Назначить Литвиненко Александра Валерьевича председателем Службы внешней разведки Украины", - говорится в тексте указа. Другим указом президент уволил с аналогичной должности Валерия Кондратюка.Александр Литвиненко родился 27 апреля 1972 в Киеве. Является доктором политических наук, профессором, заслуженным деятелем науки и техники Украины. Генерал-майор запаса.Награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени, знаком отличия президента Украины - юбилейной медалью "25 лет независимости Украины".Работал главным специалистом Главного управления правительственной связи СБУ. Был заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и директором Национального института стратегических исследований.
https://ria.ru/20210425/zelenskiy-1729832105.html
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служба внешней разведки украины, владимир зеленский, киев, украина, в мире
Зеленский сменил главу Службы внешней разведки Украины
Президент Украины Зеленский назначил Александра Литвиненко новым главой Службы внешней разведки