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Зеленский сменил главу Службы внешней разведки Украины
Зеленский сменил главу Службы внешней разведки Украины - РИА Новости, 23.07.2021
Зеленский сменил главу Службы внешней разведки Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Службы внешней разведки страны, новым руководителем СВР стал Александр Литвиненко, соответствующие указы... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T13:30
2021-07-23T13:30
служба внешней разведки украины
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 23 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Службы внешней разведки страны, новым руководителем СВР стал Александр Литвиненко, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства в пятницу."Назначить Литвиненко Александра Валерьевича председателем Службы внешней разведки Украины", - говорится в тексте указа. Другим указом президент уволил с аналогичной должности Валерия Кондратюка.Александр Литвиненко родился 27 апреля 1972 в Киеве. Является доктором политических наук, профессором, заслуженным деятелем науки и техники Украины. Генерал-майор запаса.Награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени, знаком отличия президента Украины - юбилейной медалью "25 лет независимости Украины".Работал главным специалистом Главного управления правительственной связи СБУ. Был заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и директором Национального института стратегических исследований.
https://ria.ru/20210425/zelenskiy-1729832105.html
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служба внешней разведки украины, владимир зеленский, киев, украина, в мире
13:30 23.07.2021
 
Зеленский сменил главу Службы внешней разведки Украины

Президент Украины Зеленский назначил Александра Литвиненко новым главой Службы внешней разведки

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПресс-конференция президента Украины В. Зеленского
Пресс-конференция президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Читать ria.ru в
КИЕВ, 23 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Службы внешней разведки страны, новым руководителем СВР стал Александр Литвиненко, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства в пятницу.
"Назначить Литвиненко Александра Валерьевича председателем Службы внешней разведки Украины", - говорится в тексте указа. Другим указом президент уволил с аналогичной должности Валерия Кондратюка.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
25 апреля, 10:50
Зеленский сменил главу управления СБ Украины в Киеве и Киевской области
Александр Литвиненко родился 27 апреля 1972 в Киеве. Является доктором политических наук, профессором, заслуженным деятелем науки и техники Украины. Генерал-майор запаса.
Награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени, знаком отличия президента Украины - юбилейной медалью "25 лет независимости Украины".
Работал главным специалистом Главного управления правительственной связи СБУ. Был заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и директором Национального института стратегических исследований.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
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