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ВНИИ ГОЧС предупредил об угрозе засухи в Оренбуржье
ВНИИ ГОЧС предупредил об угрозе засухи в Оренбуржье - РИА Новости, 23.07.2021
ВНИИ ГОЧС предупредил об угрозе засухи в Оренбуржье
Гибель сельскохозяйственных культур прогнозируется на этой неделе на территории Оренбургской области из-за отсутствия влаги в почве и сильной жары,... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T02:35
2021-07-23T02:35
оренбургская область
происшествия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Гибель сельскохозяйственных культур прогнозируется на этой неделе на территории Оренбургской области из-за отсутствия влаги в почве и сильной жары, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).Ученые института отмечают, что сложная обстановка с увлаженностью почвы также сохраняется в трех районах Татарстана - Алексеевском, Буинском и Мамадышском. Запасы влаги в почве здесь в четыре раза ниже нормы. Критические запасы влаги, кроме того, зарегистрированы в Удмуртии, Башкирии, а также в Белгородской и Воронежской областях."Ученые института рекомендуют органам местного самоуправления оперативно рассмотреть данный вопрос на заседаниях КЧС и ПБ для объективной оценки ущерба от опасных агрометеорологических явлений", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
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оренбургская область, происшествия
02:35 23.07.2021
 
ВНИИ ГОЧС предупредил об угрозе засухи в Оренбуржье

ВНИИ ГОЧС предупредил об угрозе засухи в Оренбургской области на этой неделе

© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанкЗасуха
Засуха - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Андрей Архипов
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Гибель сельскохозяйственных культур прогнозируется на этой неделе на территории Оренбургской области из-за отсутствия влаги в почве и сильной жары, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"Из-за ожидаемых высоких температур воздуха и отсутствия осадков возможно увеличение параметров чрезвычайной ситуации в Оренбургской области, связанной с гибелью сельхозкультур из-за почвенной и атмосферной засухи", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Ученые института отмечают, что сложная обстановка с увлаженностью почвы также сохраняется в трех районах Татарстана - Алексеевском, Буинском и Мамадышском. Запасы влаги в почве здесь в четыре раза ниже нормы. Критические запасы влаги, кроме того, зарегистрированы в Удмуртии, Башкирии, а также в Белгородской и Воронежской областях.
"Ученые института рекомендуют органам местного самоуправления оперативно рассмотреть данный вопрос на заседаниях КЧС и ПБ для объективной оценки ущерба от опасных агрометеорологических явлений", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
Сотрудник Гидрометцентра России - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 16:33В России
В Гидрометцентре критически отнеслись к прогнозам о засухе в России
 
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