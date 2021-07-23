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ВНИИ ГОЧС предупредил об угрозе засухи в Оренбуржье

ВНИИ ГОЧС предупредил об угрозе засухи в Оренбуржье - РИА Новости, 23.07.2021

ВНИИ ГОЧС предупредил об угрозе засухи в Оренбуржье

Гибель сельскохозяйственных культур прогнозируется на этой неделе на территории Оренбургской области из-за отсутствия влаги в почве и сильной жары,... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T02:35

2021-07-23T02:35

2021-07-23T02:35

оренбургская область

происшествия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Гибель сельскохозяйственных культур прогнозируется на этой неделе на территории Оренбургской области из-за отсутствия влаги в почве и сильной жары, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).Ученые института отмечают, что сложная обстановка с увлаженностью почвы также сохраняется в трех районах Татарстана - Алексеевском, Буинском и Мамадышском. Запасы влаги в почве здесь в четыре раза ниже нормы. Критические запасы влаги, кроме того, зарегистрированы в Удмуртии, Башкирии, а также в Белгородской и Воронежской областях."Ученые института рекомендуют органам местного самоуправления оперативно рассмотреть данный вопрос на заседаниях КЧС и ПБ для объективной оценки ущерба от опасных агрометеорологических явлений", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.

https://radiosputnik.ria.ru/20210701/zasukha-1739441849.html

оренбургская область

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2021

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оренбургская область, происшествия