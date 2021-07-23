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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210723/zakhvaty-1742419852.html
"Президент пожалеет". Что началось на Украине
"Президент пожалеет". Что началось на Украине - РИА Новости, 23.07.2021
"Президент пожалеет". Что началось на Украине
На Украине снова захватывают храмы: с радикалами, арматурой и нападениями на прихожан. Офис Владимира Зеленского молчит, а верующие вспоминают президентство... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T08:00
2021-07-23T09:03
религия и мировоззрение
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
московский патриархат
петр порошенко
владимир зеленский
винницкая область
тернопольская область
стамбул
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Олег Налисник. На Украине снова захватывают храмы: с радикалами, арматурой и нападениями на прихожан. Офис Владимира Зеленского молчит, а верующие вспоминают президентство Петра Порошенко, когда их общины атаковали точно таким же способом. О причинах и последствиях "церковного дежавю" — в материале РИА Новости.Как под копиркуВозле храма — ругань и крики. У дверей стоят женщины, преимущественно пожилые. Перед ними священник Украинской церкви. Напротив — двадцать крепких парней в черном. Некоторые в балаклавах. У главного в руках кипа бумаг — он требует передать им "российский храм". Остальные вооружены дубинками или арматурой с заостренными концами. Чуть поодаль — представитель местной администрации. Еще дальше — молча наблюдающие полицейские.Подобные события обычно развиваются по двум сценариям. Стороны могут поругаться и разойтись — так было в январе 2019-го в селе Гнездичное Тернопольской области. Или же парни в черном начинают избивать безоружных прихожанок вместе с батюшкой. В ход идут баллончики с перцовым газом и даже "коктейли Молотова", как зимой прошлого года в деревне Михальча в Черновецкой области. Верующие тогда чудом спаслись от радикалов. Но те, как правило, возвращаются и все равно забирают желанное.Вот и в селе Вербовец Винницкой области все прошло по отработанной схеме. После воскресной службы 18 июля к храму Рождества Богородицы подъехали "молодчики" и стали бить окна. Под раздачу попали и женщины, молившиеся там. Напали на священника."Ему сорвали с груди крест и вытолкнули вместе с верующими из храма, в котором батюшка служит больше 20 лет. У нападавших была арматура с заточенными концами. Один кричал, что сейчас прихожан "будут резать как свиней", — рассказывает очевидец нападения.Своих намерений неизвестные не скрывали: храм надо отдать раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). Эту структуру образовали в конце 2018-го на основе организаций раскольников, которые еще в начале 1990-х отделились от канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Создавали "новую церковь" три года назад Патриарх Константинопольский Варфоломей (он выдал ей томос, грамоту об автокефалии) и на тот момент президент Петр Порошенко.Именно о порошенковских временах заговорили после нападения в Винницкой области. Дело в том, что с его приходом к власти в 2014-м именно УПЦ первой попала под удар. А все из-за того, что формально относится к Московскому патриархату, хотя ни административно, ни финансово не зависит от него. Да и приписки "МП" в ее официальном названии нет. Но это не помешало Киеву объявить ее духовенство и верующих "агентами Кремля" и "церковью страны-агрессора".От словесных нападок к физическим перешли почти сразу. Ближе к осени 2014-го храмы начали отбирать силой. И передавали раскольникам, которые всячески поддерживали режим. К осени 2018-го УПЦ лишилась 44 зданий.А с учреждением ПЦУ, которую Порошенко назвал "единственно возможной в стране церковью", гонения усилились. С января по март 2019-го у православных отняли свыше 500 храмов. Власти подавали это как "показатель популярности" новой структуры. Но на деле в "детище президента" добровольно перешли лишь 86 общин — эти цифры озвучил главе государства митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий."Снова все не так"С тех пор ПЦУ приросла лишь парой десятков приходов. Резкий рост их числа остановился одновременно с инаугурацией Владимира Зеленского. Тогда православные верующие говорили, что эпоха гонений наконец-то закончилась. В общем все так и было: новый украинский лидер не влезал в церковную проблему.Но в конце прошлого года все изменилось: хозяин Банковой сначала принялся заигрывать с националистами. А потом окончательно встал на рельсы предшественника — атаковал Церковь.Началось все со встречи с патриархом Варфоломеем в Стамбуле, где Зеленский пригласил иерарха на Украину. Это сильно обескуражило простых верующих, которые заговорили о новом витке давления на них."Здесь его не желают видеть. Мы считаем его предателем. Он не Варфоломей, он — ВарфолоЗмей, который искушает православных перейти в раскол", — говорит житель Винницы Александр Омельчук.Прихожане УПЦ забросали приемную президента обращениями. Просили, во-первых, прекратить гонения — ведь, помимо атак на храмы, против них развернули широкую информационную кампанию в СМИ. А во-вторых, не приглашать стамбульского патриарха. Но офис Зеленского упорно молчал.Сам глава государства перевел больную тему в политическую плоскость. Когда 20 тысяч верующих совершили молебен у стен Рады, он прямо обвинил их в работе на оппозицию."Мне очень жаль. Там стоят бабули и дети. В желтых кепочках ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа — За жизнь", один из главных конкурентов президентской партии "Слуга народа". — Прим. ред.). Что-то там в церкви снова не так. И так внезапно все этим вопросом заинтересовались, что тысячи бабуль пришли в кепочках ОПЗЖ. Ну как это выглядит?" — с улыбкой говорил он.Но миллионам верующих граждан не до этого. Вместо ответа на их обращения светский Киев только усилил нажим. В последние недели официальные лица чуть ли не прямым текстом называют УПЦ "российской церковью", а в регионах то и дело пытаются отнять храмы."Оправдание для патриарха"Священнослужители и миряне канонической УПЦ уверены: нападение на храм в Винницкой области — только начало. События последних месяцев очень похожи на те, что прокатились по стране в 2014-м после Евромайдана и в начале 1990-х, когда зародился церковный раскол."И еще тогда, 30 лет назад, многие опасались, что из многочисленных раскольнических групп создадут единую структуру, и к ней перейдет львиная доля общин УПЦ. Страхи сбылись частично: ПЦУ действительно учредили, но массового исхода в ее юрисдикцию не произошло", — рассуждает политолог Аркадий Малер.Поэтому сторонникам "новой церкви" и национальной идеи остается лишь силовой метод. По словам Малера, верующие на Украине давно не строят иллюзий и знают, что гонения на них начнутся снова."И даже удивительно, что сейчас храмы не захватывают каждый день, как было еще недавно, — объясняет эксперт. — Однако президент Зеленский, вопреки ожиданиям прихожан, пошел по курсу Порошенко. Поэтому единичные инциденты, подобные винницкому, — лишь начало большой волны, о которой, кстати, раскольники говорили зимой".Новые атаки неспроста случились в преддверии визита патриарха Варфоломея. Он, как ожидают, приедет в Киев на празднование Дня независимости Украины в 20-х числах августа."Ему объяснят, что какие-то храмы УПЦ переходят в структуру, которой он выдал томос. Но большинство якобы "удерживает Москва", что, конечно, противоречит здравому смыслу", — отмечает Малер.Патриарха, по его словам, постараются убедить, что общины надо освободить от "оккупации". Ради этого, уверен политолог, власти готовы устроить "еще один крестовый поход" на своих же граждан.
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православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, московский патриархат, петр порошенко, владимир зеленский, винницкая область, тернопольская область, стамбул
08:00 23.07.2021 (обновлено: 09:03 23.07.2021)
 

"Президент пожалеет". Что началось на Украине

© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкНеизвестные сорвали крестный ход против войны и интеграции Украины в Евросоюз
Неизвестные сорвали крестный ход против войны и интеграции Украины в Евросоюз - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Александр Максименко
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Олег Налисник. На Украине снова захватывают храмы: с радикалами, арматурой и нападениями на прихожан. Офис Владимира Зеленского молчит, а верующие вспоминают президентство Петра Порошенко, когда их общины атаковали точно таким же способом. О причинах и последствиях "церковного дежавю" — в материале РИА Новости.

Как под копирку

Возле храма — ругань и крики. У дверей стоят женщины, преимущественно пожилые. Перед ними священник Украинской церкви. Напротив — двадцать крепких парней в черном. Некоторые в балаклавах. У главного в руках кипа бумаг — он требует передать им "российский храм". Остальные вооружены дубинками или арматурой с заостренными концами. Чуть поодаль — представитель местной администрации. Еще дальше — молча наблюдающие полицейские.
Подобные события обычно развиваются по двум сценариям. Стороны могут поругаться и разойтись — так было в январе 2019-го в селе Гнездичное Тернопольской области. Или же парни в черном начинают избивать безоружных прихожанок вместе с батюшкой. В ход идут баллончики с перцовым газом и даже "коктейли Молотова", как зимой прошлого года в деревне Михальча в Черновецкой области. Верующие тогда чудом спаслись от радикалов. Но те, как правило, возвращаются и все равно забирают желанное.
Вот и в селе Вербовец Винницкой области все прошло по отработанной схеме. После воскресной службы 18 июля к храму Рождества Богородицы подъехали "молодчики" и стали бить окна. Под раздачу попали и женщины, молившиеся там. Напали на священника.
"Ему сорвали с груди крест и вытолкнули вместе с верующими из храма, в котором батюшка служит больше 20 лет. У нападавших была арматура с заточенными концами. Один кричал, что сейчас прихожан "будут резать как свиней", — рассказывает очевидец нападения.
Своих намерений неизвестные не скрывали: храм надо отдать раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). Эту структуру образовали в конце 2018-го на основе организаций раскольников, которые еще в начале 1990-х отделились от канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Создавали "новую церковь" три года назад Патриарх Константинопольский Варфоломей (он выдал ей томос, грамоту об автокефалии) и на тот момент президент Петр Порошенко.
Именно о порошенковских временах заговорили после нападения в Винницкой области. Дело в том, что с его приходом к власти в 2014-м именно УПЦ первой попала под удар. А все из-за того, что формально относится к Московскому патриархату, хотя ни административно, ни финансово не зависит от него. Да и приписки "МП" в ее официальном названии нет. Но это не помешало Киеву объявить ее духовенство и верующих "агентами Кремля" и "церковью страны-агрессора".
От словесных нападок к физическим перешли почти сразу. Ближе к осени 2014-го храмы начали отбирать силой. И передавали раскольникам, которые всячески поддерживали режим. К осени 2018-го УПЦ лишилась 44 зданий.
А с учреждением ПЦУ, которую Порошенко назвал "единственно возможной в стране церковью", гонения усилились. С января по март 2019-го у православных отняли свыше 500 храмов. Власти подавали это как "показатель популярности" новой структуры. Но на деле в "детище президента" добровольно перешли лишь 86 общин — эти цифры озвучил главе государства митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
© Івано-Франківська єпархія УПЦЗахват храма в Коломые Ивано-Франковской области в 2017 году
Захват храма в Коломые Ивано-Франковской области в 2017 году
© Івано-Франківська єпархія УПЦ
Захват храма в Коломые Ивано-Франковской области в 2017 году

"Снова все не так"

С тех пор ПЦУ приросла лишь парой десятков приходов. Резкий рост их числа остановился одновременно с инаугурацией Владимира Зеленского. Тогда православные верующие говорили, что эпоха гонений наконец-то закончилась. В общем все так и было: новый украинский лидер не влезал в церковную проблему.
Но в конце прошлого года все изменилось: хозяин Банковой сначала принялся заигрывать с националистами. А потом окончательно встал на рельсы предшественника — атаковал Церковь.
Началось все со встречи с патриархом Варфоломеем в Стамбуле, где Зеленский пригласил иерарха на Украину. Это сильно обескуражило простых верующих, которые заговорили о новом витке давления на них.
"Здесь его не желают видеть. Мы считаем его предателем. Он не Варфоломей, он — ВарфолоЗмей, который искушает православных перейти в раскол", — говорит житель Винницы Александр Омельчук.
Прихожане УПЦ забросали приемную президента обращениями. Просили, во-первых, прекратить гонения — ведь, помимо атак на храмы, против них развернули широкую информационную кампанию в СМИ. А во-вторых, не приглашать стамбульского патриарха. Но офис Зеленского упорно молчал.
Сам глава государства перевел больную тему в политическую плоскость. Когда 20 тысяч верующих совершили молебен у стен Рады, он прямо обвинил их в работе на оппозицию.
"Мне очень жаль. Там стоят бабули и дети. В желтых кепочках ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа — За жизнь", один из главных конкурентов президентской партии "Слуга народа". — Прим. ред.). Что-то там в церкви снова не так. И так внезапно все этим вопросом заинтересовались, что тысячи бабуль пришли в кепочках ОПЗЖ. Ну как это выглядит?" — с улыбкой говорил он.
Но миллионам верующих граждан не до этого. Вместо ответа на их обращения светский Киев только усилил нажим. В последние недели официальные лица чуть ли не прямым текстом называют УПЦ "российской церковью", а в регионах то и дело пытаются отнять храмы.

"Оправдание для патриарха"

Священнослужители и миряне канонической УПЦ уверены: нападение на храм в Винницкой области — только начало. События последних месяцев очень похожи на те, что прокатились по стране в 2014-м после Евромайдана и в начале 1990-х, когда зародился церковный раскол.
"И еще тогда, 30 лет назад, многие опасались, что из многочисленных раскольнических групп создадут единую структуру, и к ней перейдет львиная доля общин УПЦ. Страхи сбылись частично: ПЦУ действительно учредили, но массового исхода в ее юрисдикцию не произошло", — рассуждает политолог Аркадий Малер.
Поэтому сторонникам "новой церкви" и национальной идеи остается лишь силовой метод. По словам Малера, верующие на Украине давно не строят иллюзий и знают, что гонения на них начнутся снова.
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Встреча президента Украины Владимира Зеленского с патриархом Варфоломеем в Турции
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с патриархом Варфоломеем в Турции - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с патриархом Варфоломеем в Турции
"И даже удивительно, что сейчас храмы не захватывают каждый день, как было еще недавно, — объясняет эксперт. — Однако президент Зеленский, вопреки ожиданиям прихожан, пошел по курсу Порошенко. Поэтому единичные инциденты, подобные винницкому, — лишь начало большой волны, о которой, кстати, раскольники говорили зимой".
Новые атаки неспроста случились в преддверии визита патриарха Варфоломея. Он, как ожидают, приедет в Киев на празднование Дня независимости Украины в 20-х числах августа.
"Ему объяснят, что какие-то храмы УПЦ переходят в структуру, которой он выдал томос. Но большинство якобы "удерживает Москва", что, конечно, противоречит здравому смыслу", — отмечает Малер.
Патриарха, по его словам, постараются убедить, что общины надо освободить от "оккупации". Ради этого, уверен политолог, власти готовы устроить "еще один крестовый поход" на своих же граждан.
Рабочий визит Президента Украины Владимира Зеленского в Польшу - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 08:00Религия и мировоззрение
"Сигнал из-за рубежа". Зеленскому указали на реального хозяина Украины
 
Религия и мировоззрениеПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦМосковский ПатриархатПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийВинницкая областьТернопольская областьСтамбул
 
 
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