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"Президент пожалеет". Что началось на Украине

"Президент пожалеет". Что началось на Украине - РИА Новости, 23.07.2021

"Президент пожалеет". Что началось на Украине

На Украине снова захватывают храмы: с радикалами, арматурой и нападениями на прихожан. Офис Владимира Зеленского молчит, а верующие вспоминают президентство... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T08:00

2021-07-23T08:00

2021-07-23T09:03

религия и мировоззрение

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

московский патриархат

петр порошенко

владимир зеленский

винницкая область

тернопольская область

стамбул

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Олег Налисник. На Украине снова захватывают храмы: с радикалами, арматурой и нападениями на прихожан. Офис Владимира Зеленского молчит, а верующие вспоминают президентство Петра Порошенко, когда их общины атаковали точно таким же способом. О причинах и последствиях "церковного дежавю" — в материале РИА Новости.Как под копиркуВозле храма — ругань и крики. У дверей стоят женщины, преимущественно пожилые. Перед ними священник Украинской церкви. Напротив — двадцать крепких парней в черном. Некоторые в балаклавах. У главного в руках кипа бумаг — он требует передать им "российский храм". Остальные вооружены дубинками или арматурой с заостренными концами. Чуть поодаль — представитель местной администрации. Еще дальше — молча наблюдающие полицейские.Подобные события обычно развиваются по двум сценариям. Стороны могут поругаться и разойтись — так было в январе 2019-го в селе Гнездичное Тернопольской области. Или же парни в черном начинают избивать безоружных прихожанок вместе с батюшкой. В ход идут баллончики с перцовым газом и даже "коктейли Молотова", как зимой прошлого года в деревне Михальча в Черновецкой области. Верующие тогда чудом спаслись от радикалов. Но те, как правило, возвращаются и все равно забирают желанное.Вот и в селе Вербовец Винницкой области все прошло по отработанной схеме. После воскресной службы 18 июля к храму Рождества Богородицы подъехали "молодчики" и стали бить окна. Под раздачу попали и женщины, молившиеся там. Напали на священника."Ему сорвали с груди крест и вытолкнули вместе с верующими из храма, в котором батюшка служит больше 20 лет. У нападавших была арматура с заточенными концами. Один кричал, что сейчас прихожан "будут резать как свиней", — рассказывает очевидец нападения.Своих намерений неизвестные не скрывали: храм надо отдать раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). Эту структуру образовали в конце 2018-го на основе организаций раскольников, которые еще в начале 1990-х отделились от канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Создавали "новую церковь" три года назад Патриарх Константинопольский Варфоломей (он выдал ей томос, грамоту об автокефалии) и на тот момент президент Петр Порошенко.Именно о порошенковских временах заговорили после нападения в Винницкой области. Дело в том, что с его приходом к власти в 2014-м именно УПЦ первой попала под удар. А все из-за того, что формально относится к Московскому патриархату, хотя ни административно, ни финансово не зависит от него. Да и приписки "МП" в ее официальном названии нет. Но это не помешало Киеву объявить ее духовенство и верующих "агентами Кремля" и "церковью страны-агрессора".От словесных нападок к физическим перешли почти сразу. Ближе к осени 2014-го храмы начали отбирать силой. И передавали раскольникам, которые всячески поддерживали режим. К осени 2018-го УПЦ лишилась 44 зданий.А с учреждением ПЦУ, которую Порошенко назвал "единственно возможной в стране церковью", гонения усилились. С января по март 2019-го у православных отняли свыше 500 храмов. Власти подавали это как "показатель популярности" новой структуры. Но на деле в "детище президента" добровольно перешли лишь 86 общин — эти цифры озвучил главе государства митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий."Снова все не так"С тех пор ПЦУ приросла лишь парой десятков приходов. Резкий рост их числа остановился одновременно с инаугурацией Владимира Зеленского. Тогда православные верующие говорили, что эпоха гонений наконец-то закончилась. В общем все так и было: новый украинский лидер не влезал в церковную проблему.Но в конце прошлого года все изменилось: хозяин Банковой сначала принялся заигрывать с националистами. А потом окончательно встал на рельсы предшественника — атаковал Церковь.Началось все со встречи с патриархом Варфоломеем в Стамбуле, где Зеленский пригласил иерарха на Украину. Это сильно обескуражило простых верующих, которые заговорили о новом витке давления на них."Здесь его не желают видеть. Мы считаем его предателем. Он не Варфоломей, он — ВарфолоЗмей, который искушает православных перейти в раскол", — говорит житель Винницы Александр Омельчук.Прихожане УПЦ забросали приемную президента обращениями. Просили, во-первых, прекратить гонения — ведь, помимо атак на храмы, против них развернули широкую информационную кампанию в СМИ. А во-вторых, не приглашать стамбульского патриарха. Но офис Зеленского упорно молчал.Сам глава государства перевел больную тему в политическую плоскость. Когда 20 тысяч верующих совершили молебен у стен Рады, он прямо обвинил их в работе на оппозицию."Мне очень жаль. Там стоят бабули и дети. В желтых кепочках ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа — За жизнь", один из главных конкурентов президентской партии "Слуга народа". — Прим. ред.). Что-то там в церкви снова не так. И так внезапно все этим вопросом заинтересовались, что тысячи бабуль пришли в кепочках ОПЗЖ. Ну как это выглядит?" — с улыбкой говорил он.Но миллионам верующих граждан не до этого. Вместо ответа на их обращения светский Киев только усилил нажим. В последние недели официальные лица чуть ли не прямым текстом называют УПЦ "российской церковью", а в регионах то и дело пытаются отнять храмы."Оправдание для патриарха"Священнослужители и миряне канонической УПЦ уверены: нападение на храм в Винницкой области — только начало. События последних месяцев очень похожи на те, что прокатились по стране в 2014-м после Евромайдана и в начале 1990-х, когда зародился церковный раскол."И еще тогда, 30 лет назад, многие опасались, что из многочисленных раскольнических групп создадут единую структуру, и к ней перейдет львиная доля общин УПЦ. Страхи сбылись частично: ПЦУ действительно учредили, но массового исхода в ее юрисдикцию не произошло", — рассуждает политолог Аркадий Малер.Поэтому сторонникам "новой церкви" и национальной идеи остается лишь силовой метод. По словам Малера, верующие на Украине давно не строят иллюзий и знают, что гонения на них начнутся снова."И даже удивительно, что сейчас храмы не захватывают каждый день, как было еще недавно, — объясняет эксперт. — Однако президент Зеленский, вопреки ожиданиям прихожан, пошел по курсу Порошенко. Поэтому единичные инциденты, подобные винницкому, — лишь начало большой волны, о которой, кстати, раскольники говорили зимой".Новые атаки неспроста случились в преддверии визита патриарха Варфоломея. Он, как ожидают, приедет в Киев на празднование Дня независимости Украины в 20-х числах августа."Ему объяснят, что какие-то храмы УПЦ переходят в структуру, которой он выдал томос. Но большинство якобы "удерживает Москва", что, конечно, противоречит здравому смыслу", — отмечает Малер.Патриарха, по его словам, постараются убедить, что общины надо освободить от "оккупации". Ради этого, уверен политолог, власти готовы устроить "еще один крестовый поход" на своих же граждан.

https://ria.ru/20210625/vstrecha-1738498232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, московский патриархат, петр порошенко, владимир зеленский, винницкая область, тернопольская область, стамбул