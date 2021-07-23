Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210723/zaderzhanie-1742579900.html
Полиция задержала блогера, посадившего восьмилетнего сына за руль
Полиция задержала блогера, посадившего восьмилетнего сына за руль - РИА Новости, 23.07.2021
Полиция задержала блогера, посадившего восьмилетнего сына за руль
Бывшего участника "Дома-2", посадившего восьмилетнего сына за руль, задержали, говорится в сообщении пресс-службы столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T16:38
2021-07-23T17:54
авто
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Бывшего участника "Дома-2", посадившего восьмилетнего сына за руль, задержали, говорится в сообщении пресс-службы столичной Госавтоинспекции.Ранее блогер, "сетевой предприниматель и спортсмен" Антон Гусев опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео, где он за рулем автомобиля, а на коленях у него сидит ребенок. При этом мальчик частично управляет машиной."Сотрудниками столичной Госавтоинспекции совместно с коллегами из ГИБДД Московской области установлен и задержан водитель автомобиля Mercedes, посадивший своего восьмилетнего сына за руль", — добавило ведомство в Telegram-канале.Против мужчины составили несколько административных материалов за нарушение правил дорожного движения.
https://ria.ru/20210714/prigovor-1741259009.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авто, московская область (подмосковье), происшествия
16:38 23.07.2021 (обновлено: 17:54 23.07.2021)
 
Полиция задержала блогера, посадившего восьмилетнего сына за руль

Полиция задержала экс-участника "Дома-2" Антона Гусева, посадившего восьмилетнего сына за руль

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Бывшего участника "Дома-2", посадившего восьмилетнего сына за руль, задержали, говорится в сообщении пресс-службы столичной Госавтоинспекции.
Ранее блогер, "сетевой предприниматель и спортсмен" Антон Гусев опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео, где он за рулем автомобиля, а на коленях у него сидит ребенок. При этом мальчик частично управляет машиной.
"Сотрудниками столичной Госавтоинспекции совместно с коллегами из ГИБДД Московской области установлен и задержан водитель автомобиля Mercedes, посадивший своего восьмилетнего сына за руль", — добавило ведомство в Telegram-канале.
Против мужчины составили несколько административных материалов за нарушение правил дорожного движения.
Видеоблогер Эдвард Бил у Пресненского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 16:42
Блогера Била приговорили к ограничению свободы и лишили прав
 
АвтоМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:14СК возбудил дело после гибели трехлетней девочки в Приамурье
07:02В Киеве назвали "наипростейший сценарий" спасения украинской ГТС
06:14В Туве произошло ДТП с пятью погибшими
06:04Названы регионы, жители которых меньше всего болели в 2020 году
05:57В Приамурье нашли мертвой трехлетнюю девочку
05:41Посольство ответило на критику США условий в российских тюрьмах
05:17Галашина завоевала серебро Олимпиады в стрельбе из винтовки с 10 метров
05:05В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет
04:53Автоэксперт не видит смысла вводить в РФ "временные" права на вождение
04:15Названы способы снизить давление без лекарств
04:10Галашина вышла в финал в стрельбе из винтовки с 10 метров на Олимпиаде
04:00На Украине задумались о производстве истребителей Су-27 и МиГ-29
03:59Сергей Безруков стал отцом в пятый раз
03:47Курочкина/Питиримова вышли в полуфинал Олимпиады в академической гребле
03:38"Кронштадт" создаст беспилотный демонстратор сверхзвукового авиалайнера
03:34Экс-генерал назвал слухи о ликвидации ГИБДД в России конспирологией
03:20В ООН предупредили о возможных проблемах с системой водоснабжением Ливана
03:17Посольство России надеется на исправление карты МОК с украинским Крымом
03:14Эксперт рассказала, нужно ли заклеивать камеру на смартфоне
03:09Назван способ продлить жизнь аккумулятора мобильного телефона
Лента новостейМолния