https://ria.ru/20210723/zaderzhanie-1742579900.html

Полиция задержала блогера, посадившего восьмилетнего сына за руль

Полиция задержала блогера, посадившего восьмилетнего сына за руль - РИА Новости, 23.07.2021

Полиция задержала блогера, посадившего восьмилетнего сына за руль

Бывшего участника "Дома-2", посадившего восьмилетнего сына за руль, задержали, говорится в сообщении пресс-службы столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T16:38

2021-07-23T16:38

2021-07-23T17:54

авто

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Бывшего участника "Дома-2", посадившего восьмилетнего сына за руль, задержали, говорится в сообщении пресс-службы столичной Госавтоинспекции.Ранее блогер, "сетевой предприниматель и спортсмен" Антон Гусев опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео, где он за рулем автомобиля, а на коленях у него сидит ребенок. При этом мальчик частично управляет машиной."Сотрудниками столичной Госавтоинспекции совместно с коллегами из ГИБДД Московской области установлен и задержан водитель автомобиля Mercedes, посадивший своего восьмилетнего сына за руль", — добавило ведомство в Telegram-канале.Против мужчины составили несколько административных материалов за нарушение правил дорожного движения.

https://ria.ru/20210714/prigovor-1741259009.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, московская область (подмосковье), происшествия