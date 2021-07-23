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Полиция задержала блогера, посадившего восьмилетнего сына за руль
Полиция задержала блогера, посадившего восьмилетнего сына за руль - РИА Новости, 23.07.2021
Полиция задержала блогера, посадившего восьмилетнего сына за руль
Бывшего участника "Дома-2", посадившего восьмилетнего сына за руль, задержали, говорится в сообщении пресс-службы столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T16:38
2021-07-23T16:38
2021-07-23T17:54
авто
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Бывшего участника "Дома-2", посадившего восьмилетнего сына за руль, задержали, говорится в сообщении пресс-службы столичной Госавтоинспекции.Ранее блогер, "сетевой предприниматель и спортсмен" Антон Гусев опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео, где он за рулем автомобиля, а на коленях у него сидит ребенок. При этом мальчик частично управляет машиной."Сотрудниками столичной Госавтоинспекции совместно с коллегами из ГИБДД Московской области установлен и задержан водитель автомобиля Mercedes, посадивший своего восьмилетнего сына за руль", — добавило ведомство в Telegram-канале.Против мужчины составили несколько административных материалов за нарушение правил дорожного движения.
https://ria.ru/20210714/prigovor-1741259009.html
московская область (подмосковье)
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авто, московская область (подмосковье), происшествия
16:38 23.07.2021 (обновлено: 17:54 23.07.2021)
Полиция задержала блогера, посадившего восьмилетнего сына за руль
Полиция задержала экс-участника "Дома-2" Антона Гусева, посадившего восьмилетнего сына за руль