https://ria.ru/20210723/yandeks-1742563290.html

В работе "Яндекса" произошел сбой

В работе "Яндекса" произошел сбой - РИА Новости, 23.07.2021

В работе "Яндекса" произошел сбой

Пользователи "Яндекса" сообщают о сбоях в работе сервисов компании, в частности, сайта и электронной почты, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T15:24

2021-07-23T15:24

2021-07-23T15:26

общество

россия

яндекс

технологии

происшествия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пользователи "Яндекса" сообщают о сбоях в работе сервисов компании, в частности, сайта и электронной почты, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 14.59 мск зафиксировано 424 жалобы. По данным Downdetector, 67% пользователей жалуются на проблемы с почтой, 33% претензий связаны с работой сайта.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа и других городов России.

https://ria.ru/20210707/samokat-1740211701.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, яндекс, технологии, происшествия