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В работе "Яндекса" произошел сбой
В работе "Яндекса" произошел сбой - РИА Новости, 23.07.2021
В работе "Яндекса" произошел сбой
Пользователи "Яндекса" сообщают о сбоях в работе сервисов компании, в частности, сайта и электронной почты, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T15:24
2021-07-23T15:26
общество
россия
яндекс
технологии
происшествия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пользователи "Яндекса" сообщают о сбоях в работе сервисов компании, в частности, сайта и электронной почты, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 14.59 мск зафиксировано 424 жалобы. По данным Downdetector, 67% пользователей жалуются на проблемы с почтой, 33% претензий связаны с работой сайта.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа и других городов России.
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общество, россия, яндекс, технологии, происшествия
15:24 23.07.2021 (обновлено: 15:26 23.07.2021)
 
В работе "Яндекса" произошел сбой

Сайт Downdetector сообщил о неполадках в работе сайта и электронной почты "Яндекса"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастница Петербургского международного экономического форума - 2021
Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пользователи "Яндекса" сообщают о сбоях в работе сервисов компании, в частности, сайта и электронной почты, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.
По состоянию на 14.59 мск зафиксировано 424 жалобы. По данным Downdetector, 67% пользователей жалуются на проблемы с почтой, 33% претензий связаны с работой сайта.
С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа и других городов России.
Девушки катаются на электросамокате - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 10:25
"Яндекс" запустит в Москве сервис аренды электросамокатов
 
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