https://ria.ru/20210723/yanao-1742606311.html

Школьник из ЯНАО стал стипендиатом фонда "Новые имена"

Школьник из ЯНАО стал стипендиатом фонда "Новые имена" - РИА Новости, 23.07.2021

Школьник из ЯНАО стал стипендиатом фонда "Новые имена"

Школьник из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) стал стипендиатом фонда "Новые имена", сообщает пресс-служба губернатора округа. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T18:38

2021-07-23T18:38

2021-07-23T18:38

ямало-ненецкий автономный округ

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

надым

суздаль

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Школьник из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) стал стипендиатом фонда "Новые имена", сообщает пресс-служба губернатора округа."В городе Суздаль с участием ямальских талантов завершила свою работу XXIX Международная Летняя творческая школа Фонда "Новые имена" имени Иветты Вороновой. Самым значимым событием стало присвоение звания "стипендиата" Фонда "Новые имена" Назарию Басарабу, учащемуся Губкинской детской школы искусств имени Свиридова. Игрой на гитаре Назарий занимается более пяти лет, свое мастерство он оттачивает под руководством преподавателя Олега Попытайлейко", - говорится в сообщении.За две смены 10 юных ямальцев посетили индивидуальные занятия по своим направлениям, а преподаватели, сопровождающие детей, получили возможность повысить уровень педагогического мастерства, взять на вооружение приемы и советы именитых деятелей культуры. Важным элементом обучения детей является участие в отчетных концертах и мастер-классах."Я первый раз была в такой летней творческой школе. Это место, где все буквально дышит творчеством. Каждый день был расписан по минутам. Занималась я в классе преподавателя музыкального колледжа искусств имени Шопена Татьяной Игоревной Дороховой. Это потрясающий преподаватель. Она молода и в то же время опытна. Также удалось стать частью камерного ансамбля со скрипачами и виолончелисткой. Это было так необычно для меня! Худяков Олег Владимирович – преподаватель по камерному ансамблю – отличный педагог и шикарный пианист", - приводятся в сообщении слова учащейся по классу фортепиано Детской школы искусств №2 города Надыма Александры Пряхиной.Для участников школы также были организованы экскурсии по достопримечательностям города. Они посетили Суздальский кремль, музей деревянного зодчества и Спасо-Евфимиев мужской монастырь. После посещения исторических мест и участия в пленэре юные художники представили свои творческие работы на выставке "Суздаль глазами Новых имен", уточняют власти.

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ямало-ненецкий автономный округ (янао), надым, суздаль, общество