Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210723/yanao-1742606311.html
Школьник из ЯНАО стал стипендиатом фонда "Новые имена"
Школьник из ЯНАО стал стипендиатом фонда "Новые имена" - РИА Новости, 23.07.2021
Школьник из ЯНАО стал стипендиатом фонда "Новые имена"
Школьник из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) стал стипендиатом фонда "Новые имена", сообщает пресс-служба губернатора округа. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T18:38
2021-07-23T18:38
ямало-ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
надым
суздаль
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579708724_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_eb0caf5173969a8a46ba20dbfb84503f.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Школьник из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) стал стипендиатом фонда "Новые имена", сообщает пресс-служба губернатора округа."В городе Суздаль с участием ямальских талантов завершила свою работу XXIX Международная Летняя творческая школа Фонда "Новые имена" имени Иветты Вороновой. Самым значимым событием стало присвоение звания "стипендиата" Фонда "Новые имена" Назарию Басарабу, учащемуся Губкинской детской школы искусств имени Свиридова. Игрой на гитаре Назарий занимается более пяти лет, свое мастерство он оттачивает под руководством преподавателя Олега Попытайлейко", - говорится в сообщении.За две смены 10 юных ямальцев посетили индивидуальные занятия по своим направлениям, а преподаватели, сопровождающие детей, получили возможность повысить уровень педагогического мастерства, взять на вооружение приемы и советы именитых деятелей культуры. Важным элементом обучения детей является участие в отчетных концертах и мастер-классах."Я первый раз была в такой летней творческой школе. Это место, где все буквально дышит творчеством. Каждый день был расписан по минутам. Занималась я в классе преподавателя музыкального колледжа искусств имени Шопена Татьяной Игоревной Дороховой. Это потрясающий преподаватель. Она молода и в то же время опытна. Также удалось стать частью камерного ансамбля со скрипачами и виолончелисткой. Это было так необычно для меня! Худяков Олег Владимирович – преподаватель по камерному ансамблю – отличный педагог и шикарный пианист", - приводятся в сообщении слова учащейся по классу фортепиано Детской школы искусств №2 города Надыма Александры Пряхиной.Для участников школы также были организованы экскурсии по достопримечательностям города. Они посетили Суздальский кремль, музей деревянного зодчества и Спасо-Евфимиев мужской монастырь. После посещения исторических мест и участия в пленэре юные художники представили свои творческие работы на выставке "Суздаль глазами Новых имен", уточняют власти.
https://ria.ru/20210723/yanao-1742602326.html
надым
суздаль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579708724_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_7cd8e8642729cd8b233f1db66636c72f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ямало-ненецкий автономный округ (янао), надым, суздаль, общество
18:38 23.07.2021
 
Школьник из ЯНАО стал стипендиатом фонда "Новые имена"

Школьник из ЯНАО стал стипендиатом фонда "Новые имена"

© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в фотобанкУченик во время урока
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Антон Уницын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Школьник из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) стал стипендиатом фонда "Новые имена", сообщает пресс-служба губернатора округа.
"В городе Суздаль с участием ямальских талантов завершила свою работу XXIX Международная Летняя творческая школа Фонда "Новые имена" имени Иветты Вороновой. Самым значимым событием стало присвоение звания "стипендиата" Фонда "Новые имена" Назарию Басарабу, учащемуся Губкинской детской школы искусств имени Свиридова. Игрой на гитаре Назарий занимается более пяти лет, свое мастерство он оттачивает под руководством преподавателя Олега Попытайлейко", - говорится в сообщении.
Салехард - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
Вчера, 18:19Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямал стал лидером по расселению аварийного жилья среди регионов УрФО
За две смены 10 юных ямальцев посетили индивидуальные занятия по своим направлениям, а преподаватели, сопровождающие детей, получили возможность повысить уровень педагогического мастерства, взять на вооружение приемы и советы именитых деятелей культуры. Важным элементом обучения детей является участие в отчетных концертах и мастер-классах.
"Я первый раз была в такой летней творческой школе. Это место, где все буквально дышит творчеством. Каждый день был расписан по минутам. Занималась я в классе преподавателя музыкального колледжа искусств имени Шопена Татьяной Игоревной Дороховой. Это потрясающий преподаватель. Она молода и в то же время опытна. Также удалось стать частью камерного ансамбля со скрипачами и виолончелисткой. Это было так необычно для меня! Худяков Олег Владимирович – преподаватель по камерному ансамблю – отличный педагог и шикарный пианист", - приводятся в сообщении слова учащейся по классу фортепиано Детской школы искусств №2 города Надыма Александры Пряхиной.
Для участников школы также были организованы экскурсии по достопримечательностям города. Они посетили Суздальский кремль, музей деревянного зодчества и Спасо-Евфимиев мужской монастырь. После посещения исторических мест и участия в пленэре юные художники представили свои творческие работы на выставке "Суздаль глазами Новых имен", уточняют власти.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)НадымСуздальОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:14СК возбудил дело после гибели трехлетней девочки в Приамурье
07:02В Киеве назвали "наипростейший сценарий" спасения украинской ГТС
06:14В Туве произошло ДТП с пятью погибшими
06:04Названы регионы, жители которых меньше всего болели в 2020 году
05:57В Приамурье нашли мертвой трехлетнюю девочку
05:41Посольство ответило на критику США условий в российских тюрьмах
05:17Галашина завоевала серебро Олимпиады в стрельбе из винтовки с 10 метров
05:05В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет
04:53Автоэксперт не видит смысла вводить в РФ "временные" права на вождение
04:15Названы способы снизить давление без лекарств
04:10Галашина вышла в финал в стрельбе из винтовки с 10 метров на Олимпиаде
04:00На Украине задумались о производстве истребителей Су-27 и МиГ-29
03:59Сергей Безруков стал отцом в пятый раз
03:47Курочкина/Питиримова вышли в полуфинал Олимпиады в академической гребле
03:38"Кронштадт" создаст беспилотный демонстратор сверхзвукового авиалайнера
03:34Экс-генерал назвал слухи о ликвидации ГИБДД в России конспирологией
03:20В ООН предупредили о возможных проблемах с системой водоснабжением Ливана
03:17Посольство России надеется на исправление карты МОК с украинским Крымом
03:14Эксперт рассказала, нужно ли заклеивать камеру на смартфоне
03:09Назван способ продлить жизнь аккумулятора мобильного телефона
Лента новостейМолния