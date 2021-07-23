https://ria.ru/20210723/yanao-1742602326.html

Ямал стал лидером по расселению аварийного жилья среди регионов УрФО

Ямал стал лидером по расселению аварийного жилья среди регионов УрФО - РИА Новости, 23.07.2021

Ямал стал лидером по расселению аварийного жилья среди регионов УрФО

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) стал лидером по расселению аварийного жилья среди регионов Уральского федерального округа (УрФО), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T18:19

2021-07-23T18:19

2021-07-23T18:19

ямало-ненецкий автономный округ

россия

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

ямал

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/153018/34/1530183419_0:133:3171:1917_1920x0_80_0_0_0ab9d4f3fe3a0de790767581b97576bb.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) стал лидером по расселению аварийного жилья среди регионов Уральского федерального округа (УрФО), сообщает пресс-служба губернатора округа."Ямал более чем вдвое перевыполнил план по расселению аварийного жилья и стал лидером среди регионов Уральского федерального округа и вторым в России по этому показателю. Результаты реализации программ по расселению за 2019-2021 опубликованы госкорпорацией "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", - говорится в сообщении.Исследование показывает ход реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" по состоянию на 1 июля 2021 года. План по переселению из ветхого и аварийного жилья за 2019-2021 годы в ЯНАО выполнен на 214,5%. Всего за указанный период было расселено 268,09 тысячи квадратных метров аварийного жилфонда. В новое жилье переехало 17 550 человек. В соответствии с утвержденными госкорпорацией планами в автономном округе предстоит расселить 246,84 тысячи квадратных метров аварийного жилого фонда. Новоселье должны отметить 17 030 ямальцев, проживающих в "аварийках".Расселение аварийного жилфонда в округе ведется сразу по двум программам. В рамках реализации федеральной программы под расселение попадают дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. В соответствии с региональной расселению подлежат жилые дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года, дома блокированной застройки и сгоревшие, отмечает пресс-служба."Мы действительно запланировали большую программу развития Ямала. Радует, что люди уже видят результат. В большинстве городов темпы хорошие – строится много нового и долгожданного жилья. Микрорайоны проектируются комплексно – с поликлиниками, школами, детскими садами. Наша главная цель – расселить миллион квадратных метров аварийного жилья. И мы уверенно идем к ее достижению. К концу года достигнем трети запланированного объема", – приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова."Округ уверенно выполняет повышенные обязательства уже не первый год. Так, по итогам 2020 года Ямал вошел в число регионов, которые досрочно выполнили годовые показатели нацпроекта "Жилье и городская среда" по расселению аварийного жилья", - уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20210721/dostavka-1742195298.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210720/yamal-1742083029.html

россия

ямал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, общество