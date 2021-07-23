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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210723/yanao-1742602326.html
Ямал стал лидером по расселению аварийного жилья среди регионов УрФО
Ямал стал лидером по расселению аварийного жилья среди регионов УрФО - РИА Новости, 23.07.2021
Ямал стал лидером по расселению аварийного жилья среди регионов УрФО
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) стал лидером по расселению аварийного жилья среди регионов Уральского федерального округа (УрФО), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T18:19
2021-07-23T18:19
ямало-ненецкий автономный округ
россия
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ямал
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) стал лидером по расселению аварийного жилья среди регионов Уральского федерального округа (УрФО), сообщает пресс-служба губернатора округа."Ямал более чем вдвое перевыполнил план по расселению аварийного жилья и стал лидером среди регионов Уральского федерального округа и вторым в России по этому показателю. Результаты реализации программ по расселению за 2019-2021 опубликованы госкорпорацией "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", - говорится в сообщении.Исследование показывает ход реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" по состоянию на 1 июля 2021 года. План по переселению из ветхого и аварийного жилья за 2019-2021 годы в ЯНАО выполнен на 214,5%. Всего за указанный период было расселено 268,09 тысячи квадратных метров аварийного жилфонда. В новое жилье переехало 17 550 человек. В соответствии с утвержденными госкорпорацией планами в автономном округе предстоит расселить 246,84 тысячи квадратных метров аварийного жилого фонда. Новоселье должны отметить 17 030 ямальцев, проживающих в "аварийках".Расселение аварийного жилфонда в округе ведется сразу по двум программам. В рамках реализации федеральной программы под расселение попадают дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. В соответствии с региональной расселению подлежат жилые дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года, дома блокированной застройки и сгоревшие, отмечает пресс-служба."Мы действительно запланировали большую программу развития Ямала. Радует, что люди уже видят результат. В большинстве городов темпы хорошие – строится много нового и долгожданного жилья. Микрорайоны проектируются комплексно – с поликлиниками, школами, детскими садами. Наша главная цель – расселить миллион квадратных метров аварийного жилья. И мы уверенно идем к ее достижению. К концу года достигнем трети запланированного объема", – приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова."Округ уверенно выполняет повышенные обязательства уже не первый год. Так, по итогам 2020 года Ямал вошел в число регионов, которые досрочно выполнили годовые показатели нацпроекта "Жилье и городская среда" по расселению аварийного жилья", - уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20210721/dostavka-1742195298.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210720/yamal-1742083029.html
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россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, общество
18:19 23.07.2021
 
Ямал стал лидером по расселению аварийного жилья среди регионов УрФО

Ямал стал лидером по расселению аварийного жилья среди регионов УрФО

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСалехард
Салехард - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) стал лидером по расселению аварийного жилья среди регионов Уральского федерального округа (УрФО), сообщает пресс-служба губернатора округа.
"Ямал более чем вдвое перевыполнил план по расселению аварийного жилья и стал лидером среди регионов Уральского федерального округа и вторым в России по этому показателю. Результаты реализации программ по расселению за 2019-2021 опубликованы госкорпорацией "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", - говорится в сообщении.
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Исследование показывает ход реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" по состоянию на 1 июля 2021 года. План по переселению из ветхого и аварийного жилья за 2019-2021 годы в ЯНАО выполнен на 214,5%. Всего за указанный период было расселено 268,09 тысячи квадратных метров аварийного жилфонда. В новое жилье переехало 17 550 человек. В соответствии с утвержденными госкорпорацией планами в автономном округе предстоит расселить 246,84 тысячи квадратных метров аварийного жилого фонда. Новоселье должны отметить 17 030 ямальцев, проживающих в "аварийках".
Расселение аварийного жилфонда в округе ведется сразу по двум программам. В рамках реализации федеральной программы под расселение попадают дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. В соответствии с региональной расселению подлежат жилые дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года, дома блокированной застройки и сгоревшие, отмечает пресс-служба.
"Мы действительно запланировали большую программу развития Ямала. Радует, что люди уже видят результат. В большинстве городов темпы хорошие – строится много нового и долгожданного жилья. Микрорайоны проектируются комплексно – с поликлиниками, школами, детскими садами. Наша главная цель – расселить миллион квадратных метров аварийного жилья. И мы уверенно идем к ее достижению. К концу года достигнем трети запланированного объема", – приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.
"Округ уверенно выполняет повышенные обязательства уже не первый год. Так, по итогам 2020 года Ямал вошел в число регионов, которые досрочно выполнили годовые показатели нацпроекта "Жилье и городская среда" по расселению аварийного жилья", - уточняет пресс-служба.
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Ямало-Ненецкий автономный округРоссияЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ЯмалОбщество
 
 
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