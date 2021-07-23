https://ria.ru/20210723/vyruchka-1742577385.html

Рябко: выручка инжиниринговых центров превысила 30 миллиардов рублей

Рябко: выручка инжиниринговых центров превысила 30 миллиардов рублей - РИА Новости, 23.07.2021

Рябко: выручка инжиниринговых центров превысила 30 миллиардов рублей

Выручка инжиниринговых центров, созданных на базе вузов и научных организаций, превысила 31 миллиард рублей, сообщила директор департамента госполитики в сфере... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T16:26

2021-07-23T16:26

2021-07-23T16:26

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Выручка инжиниринговых центров, созданных на базе вузов и научных организаций, превысила 31 миллиард рублей, сообщила директор департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки Татьяна Рябко.В ходе прошедшей в пресс-центре МИА "Россия-сегодня" стратегической сессии, посвященной взаимодействию университетского инжиниринга с авиакосмической отраслью, Рябко напомнила, что Минобрнауки совместно с Минпромторгом уже с 2013 года реализует программу по созданию и развитию инжиниринговых центров при российских университетах. Целью программы является развитие кооперации организаций высшего образования и научных организаций с крупными промышленными предприятиями. Проведение стратегической сессии было приурочено к МАКС-2021."За это время в 39 субъектах РФ сформирована широкая сеть из 80 инжиниринговых центров, которые показали свою востребованность. Общая выручка центров превысила 31 миллиард рублей, при этом порядка 75% услуг оказано компаниям реального сектора экономики. Ежегодно в их интересах реализуется свыше 2 тысяч договоров", - сказала Рябко.Представитель Минобрнауки добавила, что в авиакосмической отрасли инжиниринговыми центрами только в 2020 году выполнены работы на сумму более 180 миллионов рублей. Среди постоянных заказчиков такие крупнейшие отечественные предприятия, как корпорация "Иркут", концерн "Алмаз-Антей", НПО "Техномаш", АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК), АО "Гражданские самолеты Сухого" и многие другие.О том, как крупная корпорация может взаимодействовать с вузами рассказал в ходе сессии руководитель департамента инновационного развития ОДК Евгений Павлов. По его словам, в рамках программы инновационного развития за 2020 год компания профинансировала проекты, реализуемые совместно с вузами, на сумму более 400 миллионов рублей."Чтобы сформировать эффективную систему взаимодействия корпорации с внешними компетенциями в инновационной сфере, мы, безусловно, в первую очередь рассчитываем на кооперацию с нашими отраслевыми вузами. Мы провели исследования 20 вузов и выделили те специализации, которые востребованы для решения задач по нужным нам направлениям: технологии проектирования, конструкторские решения, перспективные материалы и технологии их изготовления, технологии испытаний и диагностики, ну и, конечно, цифровые технологии", - пояснил представитель ОДК.В свою очередь, директор инжинирингового центра на базе БГТУ "Военмех" Станислав Рудыка указал, что для качественного проектирования и разработки изделий аэрокосмической отрасли особенно важны кадры, и, соответственно, качественное профильное образование."Специфика нашего вуза - тесное взаимодействие с предприятиями ОПК, связанными, в основном, с аэрокосмической деятельностью. У нас создаются базовые кафедры, где мы готовим специалистов, заточенных под требования того или иного предприятия, на котором студенты затем проходят практику", - рассказал Рудыка.По его словам, в основе работы "Военмеха" лежит интеграция научного и образовательного процессов, вовлечение студентов и преподавателей в научно-инновационную деятельность, что и позволяет осуществлять инжиниринговый центр. На базе центра развернута производственно-испытательная лаборатория и экспериментальная лаборатория по ракетно-космической тематике.Среди последних разработок вуза директор инжинирингового центра "Военмеха" отметил проект платформы для выведения, стабилизации и позиционированию крупногабаритных космических конструкций. Вуз выиграл конкурс на создание такой платформы, объявленный в рамках реализации 218-го постановления правительства о поддержке кооперации вузов, научных учреждений и высокотехнологичных производств.Рудыка добавил, что "Военмех" активно выполняет государственные задания, в том числе, в рамках госзаказа. Так, вуз принял участие в разработке более 40 ракетных комплексов, ряда систем космических аппаратов и ракетоносителей.Директор инжинирингового центра на базе МГТУ имени Баумана Владимир Нелюб отметил в ходе сессии, что благодаря созданию "бауманского" центра удалось во многом ликвидировать отставание России в области создания полимерных и композиционных материалов.При этом одним из главных направлений работы центра он назвал авиацию и космос. Так, специалисты центра изготовили из композитных материалов лопатки для двигателя и другие комплектующие для нового гидросамолета Бе-200.Программа по созданию и развитию инжиниринговых центров на базе университетов и научных организаций реализуется в РФ с 2013 года. По итогам конкурсного отбора университетам и научным организациям предоставляется государственная поддержка в форме грантов на развитие инжиниринговых центров.

https://ria.ru/20210719/minpromtorg-1741948470.html

https://realty.ria.ru/20210706/minpromtorg-1740053430.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), новости компаний - экономика