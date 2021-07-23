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Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько они готовы потратить на отпуск
Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько они готовы потратить на отпуск - РИА Новости, 23.07.2021
Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько они готовы потратить на отпуск
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T12:18
2021-07-23T12:18
2021-07-23T12:18
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, сколько денег они готовы потратить на отдых.Варианты ответов были: менее 25 тысяч рублей, от 25 до 50 тысяч, от 50 до 100 тысяч, более 100 тысяч. Также можно было проголосовать за то, что пользователь не готов тратиться вообще.В итоге большинство подписчиков ответили, что готовы потратить на отпуск более 100 тысяч рублей. Так проголосовали почти 30% опрошенных. На втором месте были те, кто готов потратить от 50 до 100 тысяч.В комментариях многие пользователи отметили, что лучший способ сэкономить на отдыхе — купить дачу.
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, сколько денег они готовы потратить на отдых.
Варианты ответов были: менее 25 тысяч рублей, от 25 до 50 тысяч, от 50 до 100 тысяч, более 100 тысяч. Также можно было проголосовать за то, что пользователь не готов тратиться вообще.
В итоге большинство подписчиков ответили, что готовы потратить на отпуск более 100 тысяч рублей. Так проголосовали почти 30% опрошенных. На втором месте были те, кто готов потратить от 50 до 100 тысяч.
В комментариях многие пользователи отметили, что лучший способ сэкономить на отдыхе — купить дачу.