https://ria.ru/20210723/veteran-1742550185.html

В Тюмени выяснят обстоятельства смерти ветерана в больнице

В Тюмени выяснят обстоятельства смерти ветерана в больнице - РИА Новости, 23.07.2021

В Тюмени выяснят обстоятельства смерти ветерана в больнице

Следствие выяснит обстоятельства смерти в больнице Тюмени 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны, которому, по данным СМИ, не оказывали должного ухода, РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T14:21

2021-07-23T14:21

2021-07-23T14:21

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

тюмень

пермский край

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 23 июл - РИА Новости. Следствие выяснит обстоятельства смерти в больнице Тюмени 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны, которому, по данным СМИ, не оказывали должного ухода, проверку взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин."По предварительным данным, 22 июля 2021 года в Тюмени в моногоспитале скончался 93-летний ветеран Великой Отечественной войны. Из статьи СМИ следует, что ветерану не оказывали должного ухода и лечения", - говорится на сайте регионального СУСК.Начата доследственная проверка."Председатель Следственного комитета дал поручение руководству территориальных следственных органов доложить о ходе проведения проверок по фактам нарушения прав пенсионеров и поставил их результаты на контроль в центральном аппарате ведомства", - сообщается на сайте СК РФ.Также в этом релизе ведомство упоминает случай в Пермском крае, где 70-летнюю женщину ее собственные дети заперли в квартире, заколотив окна досками и повесив на дверь замок.

https://ria.ru/20210704/veteran-1739835577.html

https://ria.ru/20210507/veteran-1731405041.html

россия

тюмень

пермский край

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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, тюмень, пермский край, происшествия