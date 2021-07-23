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В Тюмени выяснят обстоятельства смерти ветерана в больнице
В Тюмени выяснят обстоятельства смерти ветерана в больнице - РИА Новости, 23.07.2021
В Тюмени выяснят обстоятельства смерти ветерана в больнице
Следствие выяснит обстоятельства смерти в больнице Тюмени 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны, которому, по данным СМИ, не оказывали должного ухода, РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T14:21
2021-07-23T14:21
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
тюмень
пермский край
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 23 июл - РИА Новости. Следствие выяснит обстоятельства смерти в больнице Тюмени 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны, которому, по данным СМИ, не оказывали должного ухода, проверку взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин."По предварительным данным, 22 июля 2021 года в Тюмени в моногоспитале скончался 93-летний ветеран Великой Отечественной войны. Из статьи СМИ следует, что ветерану не оказывали должного ухода и лечения", - говорится на сайте регионального СУСК.Начата доследственная проверка."Председатель Следственного комитета дал поручение руководству территориальных следственных органов доложить о ходе проведения проверок по фактам нарушения прав пенсионеров и поставил их результаты на контроль в центральном аппарате ведомства", - сообщается на сайте СК РФ.Также в этом релизе ведомство упоминает случай в Пермском крае, где 70-летнюю женщину ее собственные дети заперли в квартире, заколотив окна досками и повесив на дверь замок.
https://ria.ru/20210704/veteran-1739835577.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, тюмень, пермский край, происшествия
14:21 23.07.2021
 
В Тюмени выяснят обстоятельства смерти ветерана в больнице

Следствие выяснит обстоятельства смерти 93-летнего ветерана в больнице в Тюмени

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 23 июл - РИА Новости. Следствие выяснит обстоятельства смерти в больнице Тюмени 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны, которому, по данным СМИ, не оказывали должного ухода, проверку взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
"По предварительным данным, 22 июля 2021 года в Тюмени в моногоспитале скончался 93-летний ветеран Великой Отечественной войны. Из статьи СМИ следует, что ветерану не оказывали должного ухода и лечения", - говорится на сайте регионального СУСК.
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Начата доследственная проверка.
"Председатель Следственного комитета дал поручение руководству территориальных следственных органов доложить о ходе проведения проверок по фактам нарушения прав пенсионеров и поставил их результаты на контроль в центральном аппарате ведомства", - сообщается на сайте СК РФ.
Также в этом релизе ведомство упоминает случай в Пермском крае, где 70-летнюю женщину ее собственные дети заперли в квартире, заколотив окна досками и повесив на дверь замок.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинТюменьПермский крайПроисшествия
 
 
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