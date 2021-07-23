https://ria.ru/20210723/vedomosti-1742583638.html

Сайт "Ведомостей" заработал после DDoS-атаки

Сайт "Ведомостей" заработал после DDoS-атаки - РИА Новости, 23.07.2021

Сайт "Ведомостей" заработал после DDoS-атаки

Сайт "Ведомостей" вновь заработал, однако материал обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста Ивана Сафронова на нем так и не... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T16:53

2021-07-23T16:53

2021-07-23T17:17

россия

роскосмос

технологии

ведомости

общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Сайт "Ведомостей" вновь заработал, однако материал обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста Ивана Сафронова на нем так и не появился.Сайт издания стал недоступен около часа дня. В пресс-службе "Бизнес Ньюс Медиа" произошедшее объяснили DDoS-атаками. Перед этим с него исчезла статья Сафронова, опубликованная в пятницу утром. В ней он рассказал об особенностях работы следствия по делам о госизмене и шпионаже. Несмотря на то, что работа сайта восстановилась, при переходе по ссылке, на которой раньше располагался материал, все еще появляется сообщение "404 Возможно, неправильная ссылка. Попробуйте найти статью по названию или сообщите нам об ошибке". Поиск по фамилии автора также не дал результата, от 23 июля найден лишь комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что статья была включена в дайджест Кремля."Сегодня, 23 июля, в результате технического сбоя сайт "Ведомостей" (vedomosti.ru) оказался временно недоступен для читателей. В настоящее время работа сайта частично восстановлена. Полное восстановление ресурса займет некоторое время. Редакция "Ведомостей" приносит своим подписчикам и читателям искренние извинения в связи с доставленными неудобствами", - говорится на сайте издания.

https://ria.ru/20210723/ataka-1742535464.html

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россия, роскосмос, технологии, ведомости, общество