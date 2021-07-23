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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742625209.html
Собянин заявил, что в Москве от коронавируса привились миллион пенсионеров
Собянин заявил, что в Москве от коронавируса привились миллион пенсионеров - РИА Новости, 23.07.2021
Собянин заявил, что в Москве от коронавируса привились миллион пенсионеров
В Москве миллион пенсионеров сделали прививку от от COVID-19, заявил мэр города Сергей Собянин. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T21:14
2021-07-23T23:55
сергей собянин
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В Москве миллион пенсионеров сделали прививку от от COVID-19, заявил мэр города Сергей Собянин."Никаких там сложных последствий нет, наоборот, эти люди, мы видим, меньше болеют, значительно, в разы меньше смертность", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".По словам мэра, столица прошла пик по заболеваемости коронавирусом, число выявленных случаев COVID-19 уменьшается. Глава столицы выразил надежду, что дальше ситуация улучшится.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в целом по России темпы прироста заболеваемости COVID-19 снижаются, преимущественно за счет Москвы и Подмосковья. Кроме того, министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил высокие результаты вакцинации в столичном регионе.Прививку можно сделать тремя препаратами: это "Спутник V" (НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (центра "Вектор" Роспотребнадзора) и "КовиВак" (Центра имени Чумакова РАН). Также существует "Спутник Лайт" — однокомпонентная версия "Спутника V", которую рекомендуют для ревакцинации.
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сергей собянин, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, общество
21:14 23.07.2021 (обновлено: 23:55 23.07.2021)
 
Собянин заявил, что в Москве от коронавируса привились миллион пенсионеров

Мэр Москвы Собянин: от коронавируса привились миллион пенсионеров

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин в центре вакцинации от COVID-19 на стадионе "Лужники" в Москве.
Мэр Москвы Сергей Собянин в центре вакцинации от COVID-19 на стадионе Лужники в Москве. - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В Москве миллион пенсионеров сделали прививку от от COVID-19, заявил мэр города Сергей Собянин.
"Никаких там сложных последствий нет, наоборот, эти люди, мы видим, меньше болеют, значительно, в разы меньше смертность", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
По словам мэра, столица прошла пик по заболеваемости коронавирусом, число выявленных случаев COVID-19 уменьшается. Глава столицы выразил надежду, что дальше ситуация улучшится.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в целом по России темпы прироста заболеваемости COVID-19 снижаются, преимущественно за счет Москвы и Подмосковья. Кроме того, министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил высокие результаты вакцинации в столичном регионе.
Прививку можно сделать тремя препаратами: это "Спутник V" (НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (центра "Вектор" Роспотребнадзора) и "КовиВак" (Центра имени Чумакова РАН). Также существует "Спутник Лайт" — однокомпонентная версия "Спутника V", которую рекомендуют для ревакцинации.
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Распространение коронавирусаСергей СобянинВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
 
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