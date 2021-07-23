https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742625209.html

Собянин заявил, что в Москве от коронавируса привились миллион пенсионеров

Собянин заявил, что в Москве от коронавируса привились миллион пенсионеров - РИА Новости, 23.07.2021

Собянин заявил, что в Москве от коронавируса привились миллион пенсионеров

В Москве миллион пенсионеров сделали прививку от от COVID-19, заявил мэр города Сергей Собянин. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T21:14

2021-07-23T21:14

2021-07-23T23:55

сергей собянин

распространение коронавируса

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здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В Москве миллион пенсионеров сделали прививку от от COVID-19, заявил мэр города Сергей Собянин."Никаких там сложных последствий нет, наоборот, эти люди, мы видим, меньше болеют, значительно, в разы меньше смертность", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".По словам мэра, столица прошла пик по заболеваемости коронавирусом, число выявленных случаев COVID-19 уменьшается. Глава столицы выразил надежду, что дальше ситуация улучшится.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в целом по России темпы прироста заболеваемости COVID-19 снижаются, преимущественно за счет Москвы и Подмосковья. Кроме того, министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил высокие результаты вакцинации в столичном регионе.Прививку можно сделать тремя препаратами: это "Спутник V" (НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (центра "Вектор" Роспотребнадзора) и "КовиВак" (Центра имени Чумакова РАН). Также существует "Спутник Лайт" — однокомпонентная версия "Спутника V", которую рекомендуют для ревакцинации.

https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742622509.html

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