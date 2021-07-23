https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742599936.html

Ямальский опыт вакцинации от COVID-19 возьмут на вооружение регионы России

Ямальский опыт вакцинации от COVID-19 возьмут на вооружение регионы России - РИА Новости, 23.07.2021

Ямальский опыт вакцинации от COVID-19 возьмут на вооружение регионы России

Опыт Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в сфере вакцинации от коронавируса возьмут на вооружение регионы России, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T18:10

2021-07-23T18:10

2021-07-23T18:10

ямало-ненецкий автономный округ

оксана драпкина (врач)

коронавирус covid-19

россия

сергей токарев

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

здоровье - общество

ямал

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Опыт Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в сфере вакцинации от коронавируса возьмут на вооружение регионы России, сообщает пресс-служба губернатора округа.Такое решение было озвучено в ходе научно-практического мероприятия, организатором которого выступил Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава России во главе с главным терапевтом Минздрава Оксаной Драпкиной. В мероприятии приняли участие представители всех регионов страны, главные профильные специалисты, профессиональная научная и медицинская общественность.Токарев рассказал о результатах проведения прививочной кампании от COVID-19 на Ямале, о противоэпидемических мероприятиях, информационно-коммуникационной стратегии. Эксперт отметил, что правительство ЯНАО внедрило успешные меры по поддержке иммунизации – в частности, дополнительный оплачиваемый день отдыха для вакцинированных, розыгрыш ценных подарков, организация работы сайта ямалпривит.рф.Особым успехом региона стала вакцинация тундровиков. На четырех специально обустроенных точках в тундре были развернуты мобильные пункты вакцинации, где работали специалисты Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики и медики Надымской центральной районной больницы. Сейчас в округе работают 78 прививочных пунктов, также активно проводится выездная работа по вакцинации в трудовых коллективах региона."Особую ставку мы делаем на информационно-профилактическую работу. Важно убедить людей, научно подтвердить, что вакцинация спасает жизни. Мы ведем постоянные рубрики в каналах и соцсетях, всегда на связи с региональными и федеральными СМИ, записываем видеоролики о пользе иммунизации, проводим онлайн-трансляции в популярных пабликах, отвечаем на все вопросы", – приводятся в сообщении слова Токарева.

https://ria.ru/20210708/yamal-1740506303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оксана драпкина (врач), коронавирус covid-19, россия, сергей токарев, ямало-ненецкий автономный округ (янао), здоровье - общество, ямал, общество