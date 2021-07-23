https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742599936.html
Ямальский опыт вакцинации от COVID-19 возьмут на вооружение регионы России
Ямальский опыт вакцинации от COVID-19 возьмут на вооружение регионы России - РИА Новости, 23.07.2021
Ямальский опыт вакцинации от COVID-19 возьмут на вооружение регионы России
Опыт Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в сфере вакцинации от коронавируса возьмут на вооружение регионы России, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T18:10
2021-07-23T18:10
2021-07-23T18:10
ямало-ненецкий автономный округ
оксана драпкина (врач)
коронавирус covid-19
россия
сергей токарев
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
здоровье - общество
ямал
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Опыт Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в сфере вакцинации от коронавируса возьмут на вооружение регионы России, сообщает пресс-служба губернатора округа.Такое решение было озвучено в ходе научно-практического мероприятия, организатором которого выступил Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава России во главе с главным терапевтом Минздрава Оксаной Драпкиной. В мероприятии приняли участие представители всех регионов страны, главные профильные специалисты, профессиональная научная и медицинская общественность.Токарев рассказал о результатах проведения прививочной кампании от COVID-19 на Ямале, о противоэпидемических мероприятиях, информационно-коммуникационной стратегии. Эксперт отметил, что правительство ЯНАО внедрило успешные меры по поддержке иммунизации – в частности, дополнительный оплачиваемый день отдыха для вакцинированных, розыгрыш ценных подарков, организация работы сайта ямалпривит.рф.Особым успехом региона стала вакцинация тундровиков. На четырех специально обустроенных точках в тундре были развернуты мобильные пункты вакцинации, где работали специалисты Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики и медики Надымской центральной районной больницы. Сейчас в округе работают 78 прививочных пунктов, также активно проводится выездная работа по вакцинации в трудовых коллективах региона."Особую ставку мы делаем на информационно-профилактическую работу. Важно убедить людей, научно подтвердить, что вакцинация спасает жизни. Мы ведем постоянные рубрики в каналах и соцсетях, всегда на связи с региональными и федеральными СМИ, записываем видеоролики о пользе иммунизации, проводим онлайн-трансляции в популярных пабликах, отвечаем на все вопросы", – приводятся в сообщении слова Токарева.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оксана драпкина (врач), коронавирус covid-19, россия, сергей токарев, ямало-ненецкий автономный округ (янао), здоровье - общество, ямал, общество
Ямальский опыт вакцинации от COVID-19 возьмут на вооружение регионы России
Ямальский опыт в сфере вакцинации от коронавируса возьмут на вооружение регионы России
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Опыт Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в сфере вакцинации от коронавируса возьмут на вооружение регионы России, сообщает пресс-служба губернатора округа.
Такое решение было озвучено в ходе научно-практического мероприятия, организатором которого выступил Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава России
во главе с главным терапевтом Минздрава Оксаной Драпкиной. В мероприятии приняли участие представители всех регионов страны, главные профильные специалисты, профессиональная научная и медицинская общественность.
"Успешный опыт Ямала
по организации вакцинации против новой коронавирусной инфекции представил Сергей Токарев
, главный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО. В завершение совещания Оксана Драпкина
призвала другие регионы страны взять на вооружение опыт Ямала", - говорится в сообщении.
Токарев рассказал о результатах проведения прививочной кампании от COVID-19 на Ямале, о противоэпидемических мероприятиях, информационно-коммуникационной стратегии. Эксперт отметил, что правительство ЯНАО внедрило успешные меры по поддержке иммунизации – в частности, дополнительный оплачиваемый день отдыха для вакцинированных, розыгрыш ценных подарков, организация работы сайта ямалпривит.рф.
Особым успехом региона стала вакцинация тундровиков. На четырех специально обустроенных точках в тундре были развернуты мобильные пункты вакцинации, где работали специалисты Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики и медики Надымской центральной районной больницы. Сейчас в округе работают 78 прививочных пунктов, также активно проводится выездная работа по вакцинации в трудовых коллективах региона.
"Особую ставку мы делаем на информационно-профилактическую работу. Важно убедить людей, научно подтвердить, что вакцинация спасает жизни. Мы ведем постоянные рубрики в каналах и соцсетях, всегда на связи с региональными и федеральными СМИ, записываем видеоролики о пользе иммунизации, проводим онлайн-трансляции в популярных пабликах, отвечаем на все вопросы", – приводятся в сообщении слова Токарева.