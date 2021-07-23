https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742543065.html
Мишустин призвал рассказывать россиянам о необходимости прививок
Мишустин призвал рассказывать россиянам о необходимости прививок - РИА Новости, 23.07.2021
Мишустин призвал рассказывать россиянам о необходимости прививок
Важно отвечать на вопросы россиян о вакцинации от коронавируса, чтобы у них не оставалось сомнений, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T13:41
2021-07-23T13:41
2021-07-23T13:41
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740964062_0:277:2880:1897_1920x0_80_0_0_61acd8dc740b8b362f96bc479a0d7791.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Важно отвечать на вопросы россиян о вакцинации от коронавируса, чтобы у них не оставалось сомнений, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Очень важно рассказывать людям о необходимости сделать прививку, о том, какие препараты есть в наличии, отвечать на интересующие вопросы, чтобы у них не оставалось сомнений", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.
https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742542591.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740964062_287:0:2847:1920_1920x0_80_0_0_85c22a5f456e15bb6eb7c8ec9069a543.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, михаил мишустин, общество
Мишустин призвал рассказывать россиянам о необходимости прививок
Премьер-министр Мишустин: важно отвечать на вопросы россиян о вакцинации против коронавируса