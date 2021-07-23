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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742543065.html
Мишустин призвал рассказывать россиянам о необходимости прививок
Мишустин призвал рассказывать россиянам о необходимости прививок - РИА Новости, 23.07.2021
Мишустин призвал рассказывать россиянам о необходимости прививок
Важно отвечать на вопросы россиян о вакцинации от коронавируса, чтобы у них не оставалось сомнений, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T13:41
2021-07-23T13:41
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Важно отвечать на вопросы россиян о вакцинации от коронавируса, чтобы у них не оставалось сомнений, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Очень важно рассказывать людям о необходимости сделать прививку, о том, какие препараты есть в наличии, отвечать на интересующие вопросы, чтобы у них не оставалось сомнений", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.
https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742542591.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, михаил мишустин, общество
13:41 23.07.2021
 
Мишустин призвал рассказывать россиянам о необходимости прививок

Премьер-министр Мишустин: важно отвечать на вопросы россиян о вакцинации против коронавируса

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Важно отвечать на вопросы россиян о вакцинации от коронавируса, чтобы у них не оставалось сомнений, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Очень важно рассказывать людям о необходимости сделать прививку, о том, какие препараты есть в наличии, отвечать на интересующие вопросы, чтобы у них не оставалось сомнений", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
13:40Распространение коронавируса
Мишустин призвал Минздрав активно работать с регионами в сфере вакцинации
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
 
 
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