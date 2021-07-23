https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742543065.html

Мишустин призвал рассказывать россиянам о необходимости прививок

Мишустин призвал рассказывать россиянам о необходимости прививок - РИА Новости, 23.07.2021

Мишустин призвал рассказывать россиянам о необходимости прививок

Важно отвечать на вопросы россиян о вакцинации от коронавируса, чтобы у них не оставалось сомнений, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T13:41

2021-07-23T13:41

2021-07-23T13:41

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740964062_0:277:2880:1897_1920x0_80_0_0_61acd8dc740b8b362f96bc479a0d7791.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Важно отвечать на вопросы россиян о вакцинации от коронавируса, чтобы у них не оставалось сомнений, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Очень важно рассказывать людям о необходимости сделать прививку, о том, какие препараты есть в наличии, отвечать на интересующие вопросы, чтобы у них не оставалось сомнений", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.

https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742542591.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, михаил мишустин, общество