https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742542591.html
Мишустин призвал Минздрав активно работать с регионами в сфере вакцинации
Мишустин призвал Минздрав активно работать с регионами в сфере вакцинации - РИА Новости, 23.07.2021
Мишустин призвал Минздрав активно работать с регионами в сфере вакцинации
Минздрав должен активнее работать с регионами по вопросам вакцинации, чтобы у всех граждан была возможность сделать прививку без очередей, заявил глава... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T13:40
2021-07-23T13:40
2021-07-23T13:40
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Минздрав должен активнее работать с регионами по вопросам вакцинации, чтобы у всех граждан была возможность сделать прививку без очередей, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.Премьер в пятницу провел очередное заседание президиума координационного совета по борьбе с COVID-19."Что касается вакцинации, пожалуйста, активнее работайте с регионами, с губернаторами, оказывайте все необходимое содействие, чтобы и у граждан по всей стране была возможность сделать прививку. Это должно быть просто и удобно, чтобы не приходилось ждать в очередях или записываться за месяц", - обратился Мишустин к министру здравоохранения Михаилу Мурашко.Он подчеркнул, что необходимо и дальше тщательно мониторить ситуацию с заболевшими, чтобы прогнозировать потребность в дополнительных койках, лекарствах. "Соответственно, чтобы мы могли заранее принимать меры", - добавил глава кабмина.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, общество
Мишустин призвал Минздрав активно работать с регионами в сфере вакцинации
Премьер-министр Мишустин призвал Минздрав активнее работать с регионами по вопросам вакцинации
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Минздрав должен активнее работать с регионами по вопросам вакцинации, чтобы у всех граждан была возможность сделать прививку без очередей, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин
.
Премьер в пятницу провел очередное заседание президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
"Что касается вакцинации, пожалуйста, активнее работайте с регионами, с губернаторами, оказывайте все необходимое содействие, чтобы и у граждан по всей стране была возможность сделать прививку. Это должно быть просто и удобно, чтобы не приходилось ждать в очередях или записываться за месяц", - обратился Мишустин к министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Он подчеркнул, что необходимо и дальше тщательно мониторить ситуацию с заболевшими, чтобы прогнозировать потребность в дополнительных койках, лекарствах. "Соответственно, чтобы мы могли заранее принимать меры", - добавил глава кабмина.