https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742540975.html

Темпы вакцинации от COVID-19 выросли почти вдвое, заявил Мишустин

Темпы вакцинации от COVID-19 выросли почти вдвое, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.07.2021

Темпы вакцинации от COVID-19 выросли почти вдвое, заявил Мишустин

Темпы вакцинации в целом по России выросли почти вдвое в последнее время, своевременно сделанная прививка позволит обезопасить окружающих, сообщил... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T13:35

2021-07-23T13:35

2021-07-23T13:35

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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россия

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Темпы вакцинации в целом по России выросли почти вдвое в последнее время, своевременно сделанная прививка позволит обезопасить окружающих, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В целом по стране за последнее время темпы вакцинации выросли почти в два раза. Ситуация по регионам тем не менее очень разная", - сказал премьер на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.Он напомнил, что президент обращал внимание, чтобы на региональном уровне руководители лично занимались вопросами вакцинации."Своевременно сделанная прививка помогает обезопасить себя и окружающих от заболевания и его последствий, а они могут быть самыми непредсказуемыми", - добавил премьер.

https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742537332.html

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