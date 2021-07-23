https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742540975.html
Темпы вакцинации от COVID-19 выросли почти вдвое, заявил Мишустин
Темпы вакцинации от COVID-19 выросли почти вдвое, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.07.2021
Темпы вакцинации от COVID-19 выросли почти вдвое, заявил Мишустин
Темпы вакцинации в целом по России выросли почти вдвое в последнее время, своевременно сделанная прививка позволит обезопасить окружающих, сообщил... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T13:35
2021-07-23T13:35
2021-07-23T13:35
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Темпы вакцинации в целом по России выросли почти вдвое в последнее время, своевременно сделанная прививка позволит обезопасить окружающих, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В целом по стране за последнее время темпы вакцинации выросли почти в два раза. Ситуация по регионам тем не менее очень разная", - сказал премьер на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.Он напомнил, что президент обращал внимание, чтобы на региональном уровне руководители лично занимались вопросами вакцинации."Своевременно сделанная прививка помогает обезопасить себя и окружающих от заболевания и его последствий, а они могут быть самыми непредсказуемыми", - добавил премьер.
https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742537332.html
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Темпы вакцинации от COVID-19 выросли почти вдвое, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: темпы вакцинации от COVID-19 в России выросли почти вдвое за последнее время