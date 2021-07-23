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Еще четыре региона введут обязательную вакцинацию от коронавируса
Еще четыре региона введут обязательную вакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 23.07.2021
Еще четыре региона введут обязательную вакцинацию от коронавируса
Обязательная вакцинация от коронавируса для ряда категорий граждан будет введена еще в четырех регионах РФ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T13:35
2021-07-23T13:35
2021-07-23T13:41
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса для ряда категорий граждан будет введена еще в четырех регионах РФ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы продолжаем контролировать ситуацию по принятию мер в регионах. И в тех регионах, где потребовалось введение обязательной вакцинации определенных групп населения, а их 35, были приняты постановления главных государственных санитарных врачей субъектов федерации, и еще 4 изданы сегодня ", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
13:35 23.07.2021 (обновлено: 13:41 23.07.2021)
Еще четыре региона введут обязательную вакцинацию от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Попова: еще четыре региона введут обязательную вакцинацию от коронавируса