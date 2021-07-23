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Еще четыре региона введут обязательную вакцинацию от коронавируса

Еще четыре региона введут обязательную вакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 23.07.2021

Еще четыре региона введут обязательную вакцинацию от коронавируса

Обязательная вакцинация от коронавируса для ряда категорий граждан будет введена еще в четырех регионах РФ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T13:35

2021-07-23T13:35

2021-07-23T13:41

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россия

коронавирусы

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса для ряда категорий граждан будет введена еще в четырех регионах РФ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы продолжаем контролировать ситуацию по принятию мер в регионах. И в тех регионах, где потребовалось введение обязательной вакцинации определенных групп населения, а их 35, были приняты постановления главных государственных санитарных врачей субъектов федерации, и еще 4 изданы сегодня ", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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2021

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