https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742539250.html
Первым компонентом от коронавируса привили 35 миллионов россиян
Первым компонентом от коронавируса привили 35 миллионов россиян - РИА Новости, 23.07.2021
Первым компонентом от коронавируса привили 35 миллионов россиян
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что на сегодня получили первый компонент вакцины от COVID 35 миллионов человек, за последнюю неделю число... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T13:30
2021-07-23T13:30
2021-07-23T13:30
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740977761_0:75:3068:1800_1920x0_80_0_0_9437372e45f2c0bfdbb13121395212b9.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что на сегодня получили первый компонент вакцины от COVID 35 миллионов человек, за последнюю неделю число вакцинированных увеличилось более, чем на 2 миллиона.По словам министра, только за последнюю неделю число вакцинированных увеличилось более чем на 2 миллиона человек.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740977761_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b558622353188a8b1bc68baee36eba29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество
Первым компонентом от коронавируса привили 35 миллионов россиян
Глава Минздрава Мурашко: первый компонент вакцины от COVID-19 получили 35 миллионов человек