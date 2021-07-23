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Первым компонентом от коронавируса привили 35 миллионов россиян

Первым компонентом от коронавируса привили 35 миллионов россиян - РИА Новости, 23.07.2021

Первым компонентом от коронавируса привили 35 миллионов россиян

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что на сегодня получили первый компонент вакцины от COVID 35 миллионов человек, за последнюю неделю число... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T13:30

2021-07-23T13:30

2021-07-23T13:30

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что на сегодня получили первый компонент вакцины от COVID 35 миллионов человек, за последнюю неделю число вакцинированных увеличилось более, чем на 2 миллиона.По словам министра, только за последнюю неделю число вакцинированных увеличилось более чем на 2 миллиона человек.

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2021

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество