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Первым компонентом от коронавируса привили 35 миллионов россиян
Первым компонентом от коронавируса привили 35 миллионов россиян - РИА Новости, 23.07.2021
Первым компонентом от коронавируса привили 35 миллионов россиян
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что на сегодня получили первый компонент вакцины от COVID 35 миллионов человек, за последнюю неделю число... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T13:30
2021-07-23T13:30
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что на сегодня получили первый компонент вакцины от COVID 35 миллионов человек, за последнюю неделю число вакцинированных увеличилось более, чем на 2 миллиона.По словам министра, только за последнюю неделю число вакцинированных увеличилось более чем на 2 миллиона человек.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество
13:30 23.07.2021
 
Первым компонентом от коронавируса привили 35 миллионов россиян

Глава Минздрава Мурашко: первый компонент вакцины от COVID-19 получили 35 миллионов человек

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЦентр вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Центр вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что на сегодня получили первый компонент вакцины от COVID 35 миллионов человек, за последнюю неделю число вакцинированных увеличилось более, чем на 2 миллиона.
"На сегодняшний день получили вакцины первый компонент, уже цифра близка к 35 миллионам человек", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
По словам министра, только за последнюю неделю число вакцинированных увеличилось более чем на 2 миллиона человек.
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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