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Мурашко назвал регионы — лидеры по темпам вакцинации от COVID-19

Мурашко назвал регионы — лидеры по темпам вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 23.07.2021

Мурашко назвал регионы — лидеры по темпам вакцинации от COVID-19

Глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией рассказал, в каких... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T13:25

2021-07-23T13:25

2021-07-23T15:49

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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здоровье - общество

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией рассказал, в каких регионах удалось добиться лучших темпов вакцинации.Всего в России, по его словам, первый компонент вакцины получили почти 35 миллионов человек, причем два миллиона — за последнюю неделю.Мушарко отметил, что по этому показателю лидируют Чечня, Московская область, Тульская область, Москва, Белгородская область и Краснодарский край."На сегодняшний день в три раза и более увеличили темпы вакцинации регионы, такие как Москва, Тверская область, Смоленская, Краснодарский край, Тульская область", — сказал министр.Он добавил, что темпы производства вакцин также растут.Борьба с коронавирусом SARS-CoV-2 продолжается уже полтора года, за это время в России выявили более шести миллионов случаев заражения, 5,4 миллиона человек выздоровели, 151 тысячу пациентов спасти не удалось. Сейчас идет активная прививочная кампания, власти хотят к концу лета вакцинировать около 70% населения. Всем россиянам доступен препарат "Спутник V", также в некоторых поликлиниках есть возможность привиться "ЭпиВакКороной" и "КовиВаком". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".

москва

московская область (подмосковье)

тульская область

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