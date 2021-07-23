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https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742537332.html
Мурашко назвал регионы — лидеры по темпам вакцинации от COVID-19
Мурашко назвал регионы — лидеры по темпам вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 23.07.2021
Мурашко назвал регионы — лидеры по темпам вакцинации от COVID-19
Глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией рассказал, в каких... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T13:25
2021-07-23T15:49
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
чеченская республика (чечня)
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией рассказал, в каких регионах удалось добиться лучших темпов вакцинации.Всего в России, по его словам, первый компонент вакцины получили почти 35 миллионов человек, причем два миллиона — за последнюю неделю.Мушарко отметил, что по этому показателю лидируют Чечня, Московская область, Тульская область, Москва, Белгородская область и Краснодарский край."На сегодняшний день в три раза и более увеличили темпы вакцинации регионы, такие как Москва, Тверская область, Смоленская, Краснодарский край, Тульская область", — сказал министр.Он добавил, что темпы производства вакцин также растут.Борьба с коронавирусом SARS-CoV-2 продолжается уже полтора года, за это время в России выявили более шести миллионов случаев заражения, 5,4 миллиона человек выздоровели, 151 тысячу пациентов спасти не удалось. Сейчас идет активная прививочная кампания, власти хотят к концу лета вакцинировать около 70% населения. Всем россиянам доступен препарат "Спутник V", также в некоторых поликлиниках есть возможность привиться "ЭпиВакКороной" и "КовиВаком". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".
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михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, чеченская республика (чечня), здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), тульская область, общество
13:25 23.07.2021 (обновлено: 15:49 23.07.2021)
 
Мурашко назвал регионы — лидеры по темпам вакцинации от COVID-19

Глава Минздрава Мурашко: самые высокие темпы вакцинации от COVID-19 в Чечне, Москве и Подмосковье

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник делает посетителю прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе
Медицинский сотрудник делает посетителю прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией рассказал, в каких регионах удалось добиться лучших темпов вакцинации.
Всего в России, по его словам, первый компонент вакцины получили почти 35 миллионов человек, причем два миллиона — за последнюю неделю.
Мушарко отметил, что по этому показателю лидируют Чечня, Московская область, Тульская область, Москва, Белгородская область и Краснодарский край.
"На сегодняшний день в три раза и более увеличили темпы вакцинации регионы, такие как Москва, Тверская область, Смоленская, Краснодарский край, Тульская область", — сказал министр.
Он добавил, что темпы производства вакцин также растут.
Борьба с коронавирусом SARS-CoV-2 продолжается уже полтора года, за это время в России выявили более шести миллионов случаев заражения, 5,4 миллиона человек выздоровели, 151 тысячу пациентов спасти не удалось. Сейчас идет активная прививочная кампания, власти хотят к концу лета вакцинировать около 70% населения. Всем россиянам доступен препарат "Спутник V", также в некоторых поликлиниках есть возможность привиться "ЭпиВакКороной" и "КовиВаком". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".
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