https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742496944.html

На Камчатке ввели обязательную вакцинацию для работников ряда отраслей

На Камчатке ввели обязательную вакцинацию для работников ряда отраслей - РИА Новости, 23.07.2021

На Камчатке ввели обязательную вакцинацию для работников ряда отраслей

Роспотребнадзор на Камчатке ввёл обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников ряда отраслей, документ вступил в силу 23 июля, говорится в сообщении... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T10:19

2021-07-23T10:19

2021-07-23T10:45

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор на Камчатке ввёл обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников ряда отраслей, документ вступил в силу 23 июля, говорится в сообщении правительства Камчатского края."Ситуация в крае достаточно напряженная. Среднесуточный показатель заболеваемости на сто тысяч населения у нас превышает показатель по Российской Федерации. Поэтому сегодня принято постановление о проведении обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям", – приводятся в сообщении слова главы регионального управления Роспотребнадзора Яны Господарик.Обязательной вакцинации подлежат граждане, работающие в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, социального обслуживания, клиентских подразделений банков, почты, МФЦ, транспорта, услуг ЖКХ, торговли, общественного питания, салонов красоты, соляриев, фитнес-клубов, бассейнов, бытовых услуг, детских игровых комнат, рыбопромыслового флота, культуры и досуга, а также госслужащие."Работодатели в соответствии с постановлением до шестого августа этого года обязаны сформировать списки работников, которые необходимо направить в территориальные медицинские организации... Должно быть не менее 60% работников или сотрудников той или иной организации. До 20 августа работодатели обязаны будут обеспечить вакцинацию своих сотрудников первым компонентом вакцины либо однокомпонентной вакциной, если она поступит к нам в субъект. До 15 сентября следует завершить вакцинацию вторым компонентом вакцины" – добавила Господарик.Ранее на Камчатке были запрещены массовые мероприятия в закрытых помещениях. Введены ограничения по проведению мероприятий на открытом воздухе – численность участников не должна превышать 100 человек. Работа общепита ограничена до 23 часов.

https://ria.ru/20210723/sertifikaty-1742485894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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