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На Камчатке ввели обязательную вакцинацию для работников ряда отраслей
На Камчатке ввели обязательную вакцинацию для работников ряда отраслей - РИА Новости, 23.07.2021
На Камчатке ввели обязательную вакцинацию для работников ряда отраслей
Роспотребнадзор на Камчатке ввёл обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников ряда отраслей, документ вступил в силу 23 июля, говорится в сообщении... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T10:19
2021-07-23T10:45
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вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор на Камчатке ввёл обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников ряда отраслей, документ вступил в силу 23 июля, говорится в сообщении правительства Камчатского края."Ситуация в крае достаточно напряженная. Среднесуточный показатель заболеваемости на сто тысяч населения у нас превышает показатель по Российской Федерации. Поэтому сегодня принято постановление о проведении обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям", – приводятся в сообщении слова главы регионального управления Роспотребнадзора Яны Господарик.Обязательной вакцинации подлежат граждане, работающие в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, социального обслуживания, клиентских подразделений банков, почты, МФЦ, транспорта, услуг ЖКХ, торговли, общественного питания, салонов красоты, соляриев, фитнес-клубов, бассейнов, бытовых услуг, детских игровых комнат, рыбопромыслового флота, культуры и досуга, а также госслужащие."Работодатели в соответствии с постановлением до шестого августа этого года обязаны сформировать списки работников, которые необходимо направить в территориальные медицинские организации... Должно быть не менее 60% работников или сотрудников той или иной организации. До 20 августа работодатели обязаны будут обеспечить вакцинацию своих сотрудников первым компонентом вакцины либо однокомпонентной вакциной, если она поступит к нам в субъект. До 15 сентября следует завершить вакцинацию вторым компонентом вакцины" – добавила Господарик.Ранее на Камчатке были запрещены массовые мероприятия в закрытых помещениях. Введены ограничения по проведению мероприятий на открытом воздухе – численность участников не должна превышать 100 человек. Работа общепита ограничена до 23 часов.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
10:19 23.07.2021 (обновлено: 10:45 23.07.2021)
 
На Камчатке ввели обязательную вакцинацию для работников ряда отраслей

На Камчатке ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников ряда отраслей

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор на Камчатке ввёл обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников ряда отраслей, документ вступил в силу 23 июля, говорится в сообщении правительства Камчатского края.
"Ситуация в крае достаточно напряженная. Среднесуточный показатель заболеваемости на сто тысяч населения у нас превышает показатель по Российской Федерации. Поэтому сегодня принято постановление о проведении обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям", – приводятся в сообщении слова главы регионального управления Роспотребнадзора Яны Господарик.
Обязательной вакцинации подлежат граждане, работающие в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, социального обслуживания, клиентских подразделений банков, почты, МФЦ, транспорта, услуг ЖКХ, торговли, общественного питания, салонов красоты, соляриев, фитнес-клубов, бассейнов, бытовых услуг, детских игровых комнат, рыбопромыслового флота, культуры и досуга, а также госслужащие.
"Работодатели в соответствии с постановлением до шестого августа этого года обязаны сформировать списки работников, которые необходимо направить в территориальные медицинские организации... Должно быть не менее 60% работников или сотрудников той или иной организации. До 20 августа работодатели обязаны будут обеспечить вакцинацию своих сотрудников первым компонентом вакцины либо однокомпонентной вакциной, если она поступит к нам в субъект. До 15 сентября следует завершить вакцинацию вторым компонентом вакцины" – добавила Господарик.
Ранее на Камчатке были запрещены массовые мероприятия в закрытых помещениях. Введены ограничения по проведению мероприятий на открытом воздухе – численность участников не должна превышать 100 человек. Работа общепита ограничена до 23 часов.
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В Москве изъяли более 700 поддельных сертификатов о вакцинации
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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